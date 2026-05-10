Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

На протяжении недели температура будет колебаться — временами будет умеренно тепло, а местами прохладно.

https://glavred.info/synoptic/vesennie-grozy-nakroyut-ukrainu-didenko-nazvala-tochnye-daty-10763543.html Ссылка скопирована

Весенние грозы накроют Украину / Фото: pexels.com

Ключевые факты:

На неделе в Украине ожидаются дожди и грозы

Самая теплая погода прогнозируется на западе

Стабильное потепление ждут после 18–19 мая

На следующей неделе погода в Украине будет нестабильной. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и температурных колебаниях практически по всей стране. При этом ощутимое потепление ожидается только ближе к середине мая.

видео дня

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, территория Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов. Именно поэтому в большинстве областей ожидаются периодические осадки.

"В понедельник, 11 мая, в Украине дожди наиболее вероятны в восточной части страны, в Сумской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях. На остальной территории Украины завтра осадков не ожидается, разве что в Закарпатье пройдет дождь", - говорит синоптик.

Как помочь своему организму при метеозависимости / Главред - инфографика

По ее словам, температура воздуха неоднородная, в течение дня теплее всего будет на западе +20+24 градуса, вдоль полосы Сумская-Черкасская-Полтавская-Днепропетровская области лишь +17+19 градусов, в целом +18+22 градуса.

"В Киеве 11 мая осадки маловероятны, немного потеплеет по сравнению с сегодняшним днем, ожидается до +18, +19 градусов. Далее на протяжении недели температура воздуха будет колебаться, будет умеренно тепло или прохладно, периодические дожди", - поделилась Диденко.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 10 мая будет прохладной и дождливой. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха поднимется до +14...+25 градусов.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Вам может быть интересно:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред