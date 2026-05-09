Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

Марина Иваненко
9 мая 2026, 19:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
История Полтавы насчитывает более тысячи лет. Как возник город, что означает его название и какие достопримечательности делают его уникальным культурным центром.
Происхождение названия города Полтава
Происхождение названия города Полтава / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Откуда происходит название города Полтава
  • Что означает название города Полтава

Полтава — один из немногих городов Украины, который сохранил свое название практически неизменным на протяжении более одиннадцати веков. Официальной датой основания города считается 889 год, а его история тесно связана с географическим расположением на берегах реки Ворскла — подробнее расскажет Главред.

Где началась история Полтавы

Первое поселение возникло на Соборном холме — там, где сейчас расположена Соборная площадь. Во времена Киевской Руси Полтава выполняла роль стратегической крепости, защищавшей границы государства от нападений кочевников. Центральная часть города до сих пор сохраняет свой исторический облик. Рядом с площадью находится знаменитая Белая беседка, построенная в форме подковы. Это главная смотровая площадка города, с которой открывается панорама на долину реки Ворскла.

видео дня

Откуда происходит название Полтава и что оно означает

Как отмечается на канале "Национальная библиотека Украины для детей", впервые город упоминается в Ипатьевской летописи как "Лтава". Исследователи утверждают, что название имеет славянское происхождение и происходит от названия реки Лтава (правого притока Ворсклы). Когда-то эта небольшая река протекала по Мазуровскому оврагу, что на Подоле. Со временем название трансформировалось в привычную нам "Полтаву". В начале XX века за городом закрепился статус духовного центра Украины. Это объясняется высокой концентрацией образовательных учреждений, религиозных памятников и активной деятельностью украинской интеллигенции того времени.

Видео о Полтаве можно посмотреть здесь:

Архитектурные сокровища Полтавы и ее самые известные музеи

Современная Полтава известна своими уникальными архитектурными объектами.

Краеведческий музей: главная культурная жемчужина города

Расположен в здании бывшего Губернского земства, является образцом украинского модерна, украшен национальными орнаментами. Сегодня здесь хранится самая большая музейная коллекция в области.

Музей Полтавской битвы: событие, изменившее историю Украины

Экспозиция посвящена событиям 1709 года. Именно эта битва стала переломной для судьбы Украины и гетмана Ивана Мазепы, который в этом конфликте выступил на стороне шведского короля.

Корпусный сад: идеальный парк в самом сердце Полтавы

Парк в центре города, имеющий идеальную симметричную форму. Его заложили к 200-летию Полтавской битвы как образец садово-паркового искусства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Национальная библиотека Украины для детей"

YouTube-канал Национальной библиотеки Украины для детей — это интерактивная площадка для популяризации чтения и творческого развития. На канале публикуются видеообзоры книжных новинок, буктрейлеры, виртуальные встречи с писателями и яркие мастер-классы. Помимо познавательных рубрик, зрители могут посмотреть театрализованные спектакли, записи культурных проектов и получить советы по детскому досугу. Весь контент направлен на интеллектуальное воспитание молодежи и поддержку украинского языка и культуры в цифровом пространстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Полтавы интересные новости культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:54Война
"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:57Фронт
Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:52Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Последние новости

21:10

Запасы заканчиваются: в Украине почти вдвое выросли цены на популярный овощ

21:08

Венсан Кассель показал своего младшего сына от модели

20:37

Для пяти знаков зодиака следующая неделя станет самой счастливой в году - кто они

19:57

Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

19:55

49-летний сын 80-летней Шер пожаловался, что певица перестала его содержать

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
19:54

Путин не против переговоров и ждет звонка от Зеленского — что ответили в ОП

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

Реклама
18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

Реклама
17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

Реклама
12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять