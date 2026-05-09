Секрет названия и выбор Мазепы: малоизвестные факты об истории древней Полтавы

История Полтавы насчитывает более тысячи лет. Как возник город, что означает его название и какие достопримечательности делают его уникальным культурным центром.

https://glavred.info/culture/sekret-nazvi-ta-vibir-mazepi-malovidomi-fakti-pro-istoriyu-davnoji-poltavi-10763414.html Ссылка скопирована

Происхождение названия города Полтава / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда происходит название города Полтава

Что означает название города Полтава

Полтава — один из немногих городов Украины, который сохранил свое название практически неизменным на протяжении более одиннадцати веков. Официальной датой основания города считается 889 год, а его история тесно связана с географическим расположением на берегах реки Ворскла — подробнее расскажет Главред.

Где началась история Полтавы

Первое поселение возникло на Соборном холме — там, где сейчас расположена Соборная площадь. Во времена Киевской Руси Полтава выполняла роль стратегической крепости, защищавшей границы государства от нападений кочевников. Центральная часть города до сих пор сохраняет свой исторический облик. Рядом с площадью находится знаменитая Белая беседка, построенная в форме подковы. Это главная смотровая площадка города, с которой открывается панорама на долину реки Ворскла.

видео дня

Откуда происходит название Полтава и что оно означает

Как отмечается на канале "Национальная библиотека Украины для детей", впервые город упоминается в Ипатьевской летописи как "Лтава". Исследователи утверждают, что название имеет славянское происхождение и происходит от названия реки Лтава (правого притока Ворсклы). Когда-то эта небольшая река протекала по Мазуровскому оврагу, что на Подоле. Со временем название трансформировалось в привычную нам "Полтаву". В начале XX века за городом закрепился статус духовного центра Украины. Это объясняется высокой концентрацией образовательных учреждений, религиозных памятников и активной деятельностью украинской интеллигенции того времени.

Видео о Полтаве можно посмотреть здесь:

Архитектурные сокровища Полтавы и ее самые известные музеи

Современная Полтава известна своими уникальными архитектурными объектами.

Краеведческий музей: главная культурная жемчужина города

Расположен в здании бывшего Губернского земства, является образцом украинского модерна, украшен национальными орнаментами. Сегодня здесь хранится самая большая музейная коллекция в области.

Музей Полтавской битвы: событие, изменившее историю Украины

Экспозиция посвящена событиям 1709 года. Именно эта битва стала переломной для судьбы Украины и гетмана Ивана Мазепы, который в этом конфликте выступил на стороне шведского короля.

Корпусный сад: идеальный парк в самом сердце Полтавы

Парк в центре города, имеющий идеальную симметричную форму. Его заложили к 200-летию Полтавской битвы как образец садово-паркового искусства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: канал "Национальная библиотека Украины для детей" YouTube-канал Национальной библиотеки Украины для детей — это интерактивная площадка для популяризации чтения и творческого развития. На канале публикуются видеообзоры книжных новинок, буктрейлеры, виртуальные встречи с писателями и яркие мастер-классы. Помимо познавательных рубрик, зрители могут посмотреть театрализованные спектакли, записи культурных проектов и получить советы по детскому досугу. Весь контент направлен на интеллектуальное воспитание молодежи и поддержку украинского языка и культуры в цифровом пространстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред