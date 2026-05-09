Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Этот продукт приобрел особую популярность в 1960–1980-х годах, когда в СССР активно развивалось производство кисломолочной продукции.

Что такое гянджлик

Вы узнаете:

Что в СССР было вместо йогурта

Из чего делали этот продукт

Сладкий, нежный и почти забытый сегодня, гянджлик был одним из тех продуктов, которые отличали советскую гастрономию своей нетипичной для СССР изысканностью. Несмотря на то, что промышленные йогурты в Союзе не производили, жители Азербайджанской ССР имели свой собственный деликатес.

Речь идет о кисломолочном десерте, сочетавшем густую текстуру, фруктовый аромат и питательность натурального молока. Об этом пишет Oboz.ua.

В 1960–1980-х годах гянджлик стал настоящим хитом: его покупали для детей, подавали к блинчикам, брали в гости и даже ставили на праздничный стол. Название продукта — "молодость" — намекало на его пользу и легкость, а вкус делал его уникальным среди других кисломолочных продуктов того времени.

Из чего делать этот забытый десерт

Гянджлик создавали на основе жирного молока и сливок, которые пастеризовали при высокой температуре, охлаждали и сквашивали с помощью термофильных бактерий. Именно они придавали десерту характерную нежность и густоту.

После ферментации в смесь добавляли сахар и фруктовые сиропы — от айвового и абрикосового до малинового или вишневого. Благодаря этому продукт обладал естественной сладостью и приятным ароматом, что особенно нравилось детям.

Готовый гянджлик фасовали в стеклянные банки или керамические горшки — так он лучше сохранял вкус и структуру. Его ценили за высокое содержание белка, кальция и витаминов группы B, а врачи нередко рекомендовали его беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто нуждался в легком, но питательном питании.

Сегодня гянджлик вспоминают как один из самых интересных кисломолочных продуктов СССР — десерт, сочетавший простые ингредиенты, местные традиции и почти забытую советскую любовь к маленьким гастрономическим радостям.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

