Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Сладкий, нежный и почти забытый сегодня, гянджлик был одним из тех продуктов, которые отличали советскую гастрономию своей нетипичной для СССР изысканностью. Несмотря на то, что промышленные йогурты в Союзе не производили, жители Азербайджанской ССР имели свой собственный деликатес.
Речь идет о кисломолочном десерте, сочетавшем густую текстуру, фруктовый аромат и питательность натурального молока.
В 1960–1980-х годах гянджлик стал настоящим хитом: его покупали для детей, подавали к блинчикам, брали в гости и даже ставили на праздничный стол. Название продукта — "молодость" — намекало на его пользу и легкость, а вкус делал его уникальным среди других кисломолочных продуктов того времени.
Из чего делать этот забытый десерт
Гянджлик создавали на основе жирного молока и сливок, которые пастеризовали при высокой температуре, охлаждали и сквашивали с помощью термофильных бактерий. Именно они придавали десерту характерную нежность и густоту.
После ферментации в смесь добавляли сахар и фруктовые сиропы — от айвового и абрикосового до малинового или вишневого. Благодаря этому продукт обладал естественной сладостью и приятным ароматом, что особенно нравилось детям.
Готовый гянджлик фасовали в стеклянные банки или керамические горшки — так он лучше сохранял вкус и структуру. Его ценили за высокое содержание белка, кальция и витаминов группы B, а врачи нередко рекомендовали его беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто нуждался в легком, но питательном питании.
Сегодня гянджлик вспоминают как один из самых интересных кисломолочных продуктов СССР — десерт, сочетавший простые ингредиенты, местные традиции и почти забытую советскую любовь к маленьким гастрономическим радостям.
