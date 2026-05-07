Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

Дарья Пшеничник
7 мая 2026, 04:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Советские привычки ушли в прошлое, но до сих пор напоминают о жизни в условиях дефицита и тотального контроля.
Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными
Какие удивительные вещи делали во времена СССР / Коллаж: Главред, фото: freepik

Вы узнаете:

  • Какие странные традиции были обычным явлением в СССР
  • Какова была основа этих традиций

Советская эпоха оставила после себя не только индустриальные гиганты и политические лозунги, но и целый набор бытовых привычек, которые сегодня выглядят как культурные артефакты. То, что современным украинцам кажется странным или даже жутким, для миллионов людей в СССР было частью обычной жизни.

видео дня

Главред собрал самые характерные традиции, которые формировали советский быт.

Хлеб как символ выживания

Послевоенные поколения выросли с убеждением, что хлеб — это святыня. Его ели с любым блюдом, от супов до пельменей, а в столовых выдавали бесплатно. Это был не просто продукт, а напоминание о преодоленном голоде и тяжелых годах восстановления, пишет Oboz.ua.

Посуда, которую видели только "избранные"

В сервантах советских квартир стояли сервизы, которые годами ждали своего звездного часа. Хрусталь и фарфор доставали только на большие праздники или для особо почетных гостей. В условиях дефицита такая посуда была не просто украшением — она была символом статуса.

Одежда, которая должна была "расти" вместе с ребенком

Из-за нехватки качественных вещей родители покупали пальто, свитера и обувь на несколько размеров больше. Дети донашивали одежду старших, а сохранившиеся вещи передавали дальше — соседям или знакомым. Выбрасывать что-то ценное считалось почти преступлением.

Свадьба с обязательным посещением мемориала

Для молодоженов СССР свадебная программа была неполной без возложения цветов к памятникам погибшим на войне. Это был ритуал, который сочетал личный праздник с государственным культом памяти. Современным парам такая традиция кажется необычной, но тогда она была нормой.

Публичное осуждение как инструмент контроля

"Товарищеские суды" — еще одна характерная черта советской жизни. На собрании трудового коллектива могли публично осудить человека за нарушение "социалистической морали", потребовать извинений или даже инициировать увольнение. Это создавало атмосферу постоянного страха быть "не таким".

Фотографии с похорон — обычная практика

Во многих семьях хранили фотографии умерших в гробу — традиция, уходящая корнями еще в XIX век. В СССР она не исчезла: для многих это был последний способ сохранить память о человеке. Похоронные процессии также имели свой ритуал: духовой оркестр, еловые ветки на дороге, открытый гроб. То, что детям казалось страшным, взрослые воспринимали как обыденность.

Советские привычки давно ушли в прошлое, но они до сих пор напоминают, каким был быт в стране, где дефицит и контроль формировали не только экономику, но и повседневную жизнь людей.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:20Война
Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

07:35Мир
В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщина

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

Последние новости

08:20

Дроны атаковали объект Минобороны РФ под Москвой: появились первые детали

08:15

Карта Deep State онлайн за 7 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

Солнце прогреет Полтавщину до +28°С: синоптики предупредили об изменении погоды

08:08

Путин просит у Трампа гарантии безопасности во время парада - Портниковмнение

07:35

Умеров срочно летит в США: что известно о встрече со спецпосланником Трампа

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
06:50

В Днепре после удара дронов загорелся жилой дом: пострадала беременная женщинаФото

05:55

"Причастна к политике": известная певица раскрыла роль Повалий для Кремля

05:27

Жизнь четырёх знаков зодиака изменится к лучшему — кого ждёт успех

04:41

Странные и даже жуткие традиции времен СССР, которые сегодня кажутся абсурдными

Реклама
04:31

Что посадить возле перца, чтобы тля и клещи исчезли сами: список растенийВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке песочного замка 31 секунду

03:41

Эксперты призвали наклеивать фольгу на стену на 48 часов — в чём причинаВидео

03:15

Рекордный урожай помидоров гарантирован: что обязательно нужно сделать в мае

02:30

Чеснок вырастет крупным, а листья не пожелтеют: секрет подкормки в маеВидео

02:13

Новый риск наступления РФ: Bloomberg раскрыл детали разговора Зеленского и Рютте

01:21

Без пятен и разводов: как очистить экран телевизора без риска для матрицыВидео

00:05

Недовольство в армии РФ растет: полковник объяснил, что подтачивает режим Путина

06 мая, среда
23:18

Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

23:06

Водитель уснул за рулем: олень Борис попал в новое ДТП, что сейчас с животнымВидео

22:45

Как выглядеть на миллион в простых джинсах: советы стилиста

Реклама
22:43

Чеснок пойдет в рост после стресса: автор раскрыл схему "экспресс-восстановления"Видео

22:32

В России призвали иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева и пригрозили Украине

21:49

В России начали массово отменять парады ко Дню Победы — что известно

21:38

Россия атакует, несмотря на предложение тишины: Зеленский заявил об ответе

21:26

Аномальная жара в мае: погода в Тернопольской области порадует теплом

20:58

Для части украинцев отменили ограничения на выезд за границу — что известно

20:39

Весеннее тепло выходит на пик: что прогнозируют синоптики для Днепропетровщины

20:32

Когда следует высаживать арбузы на грядку: названы оптимальные погодные условия и даты

20:27

Расход топлива снизится: когда стоит включать круиз-контроль в автоВидео

19:55

Бывшая Кличко и мать его дочери сделала невероятное личное признание

19:46

Ягоды будут как мед: чем подкормить смородину в мае для рекордного урожаяВидео

19:40

Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцевВидео

19:34

Станет рассадником плесени и клещей: какое популярное растение нельзя сажать возле дома

19:28

Крылатые ракеты уже не в приоритете: как РФ изменила тактику ударов по Украине

19:25

"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

19:10

Эпоха возможностей или упущенный шанс: Андрусив рассказал, что ждет Украинумнение

19:01

Оказался живым: "подарок" от кота напугал хозяйку до крика

18:57

Цена на популярную крупу резко рванула вверх: какая стоимость и что будет дальше

18:51

"Одержима русскими": Николь Кидман призналась в любви к Достоевскому и Толстому

18:43

В Украине хотят ввести налог на электрокары: чего ждать и как он действует в ЕС

Реклама
18:29

Вместо жары — грозы и сильный ветер: когда погода в Украине резко изменится

18:26

Даже очень грязная вытяжка станет чистой за считанные минуты - лайфхак

18:03

Кроты не переносят один запах и сами сбегут с участка: что следует зарыть на грядках

17:51

Грабеж и захват: раскрыты планы РФ в отношении оккупированных территорий

17:44

Проснулась с Джиганом: Седокова "влезла" в постель к рэперу-путинисту

17:37

Зарядка в розетке: тратит ли она электричество на самом делеВидео

17:35

Смерть звезды "Баффи - истребительница вампиров": названа причина

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять