Почему кот "сходит с ума" по ночам: настоящая причина удивит большинство владельцев

Юрий Берендий
6 мая 2026, 19:40
Ночная активность кошек выглядит как хаотичное поведение, но на самом деле имеет естественные причины, связанные с их инстинктами, отмечают эксперты.
Почему кот активен ночью — как успокоить кота ночью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Почему кот активен ночью
  • Почему кот ночью бегает и кричит
  • Как успокоить кота ночью

Ночные бега, прыжки с мебели и погоня за тенями в три часа ночи — знакомая картина для каждого владельца кота. Большинство списывают это на странный характер животного, но зооэксперты проекта "Animal Wised" имеют другое объяснение — и оно связано с тем, кем кот является на самом деле.

Главред выяснил, почему кот бегает ночью по квартире.

Почему кот активен ночью

То, что выглядит как бессмысленное ночное безумие кота, на самом деле является чем-то вполне конкретным.

"То, что выглядит как безудержная энергия, на самом деле является переходом вашей кошки в режим полноценного хищника. И как только вы это увидите, вы никогда больше не будете смотреть на свою кошку так же", — объясняют эксперты.

За этим переходом стоит биология — а не характер и не желание мешать вам спать.

Почему кот активен в темноте — как кошки видят ночью

По их словам, распространено мнение, что кошки — ночные животные, но это не совсем так.

"Кошки не являются по-настоящему ночными животными, они сумеречные. Это означает, что их природный инстинкт — охотиться, когда мало света, потому что именно тогда их добыча наиболее активна", — говорится в видео.

К этому добавляется анатомия, ведь глаза кошки содержат отражающий слой, который улучшает видимость в темноте и позволяет улавливать больше света, чем человеческий глаз. Когда в комнате гаснет свет, кошка получает ощутимое преимущество — и ее мозг реагирует на это однозначно.

Почему всплески активности кота происходят ночью

Как указывают в "Animal Wised", внезапные всплески активности — бег на полной скорости, прыжки, скольжение по полу — имеют название. Это "зуми": короткие интенсивные взрывы энергии, во время которых животное высвобождает все, что накопило за день.

"Если ваш кот спал целый день, а, будем честны, обычно так и есть, ночь становится идеальным моментом для сжигания этой энергии", — объясняют специалисты "Animal Wised".

К этому добавляется окружающая среда, ведь ночью в доме тише, темнее и полно теней. С точки зрения кота это идеальные условия для охоты — мебель становится препятствиями, прихожая превращается в гоночную трассу, а любой шум запускает погоню на полной скорости.

Как успокоить кота ночью

Есть нюанс, о котором мало кто задумывается: своей реакцией на ночную активность кошки хозяева могут сами же ее усиливать.

"Если вы уделяете внимание, даете еду или играете, когда ваша кошка разгуливает ночью, вы, возможно, поощряете такое поведение. Кошки быстро усваивают закономерности, и если ночная активность вознаграждается, они будут продолжать это делать. Таким образом, не замечая этого, вы можете тренировать свою кошку, чтобы она стала ночным атлетом", — предупреждают эксперты.

Они подчеркивают, что еда или игра в ответ на ночные пробежки — это не успокоение, а сигнал: "так и нужно делать".

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Об источнике: AnimalWised

AnimalWised — это просветительская инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, увлеченные животными во всех их проявлениях. Цель AnimalWised — создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. При этом отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

