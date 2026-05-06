Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

Этот день считается одним из самых светлых и красивых праздников, который объединяет церковные и народные традиции.

Когда Троица в 2026 году

Троица считается одним из важнейших праздников в православном календаре. Многие украинцы ежегодно интересуются, когда Троица в 2026 году, ведь дата этого праздника постоянно меняется.

Когда будет Троица в 2026 году

В 2026 году православные и греко-католики Украины будут отмечать Троицу 31 мая.

Этот праздник не имеет фиксированной даты, поскольку напрямую зависит от Пасхи. Троицу всегда празднуют на 50-й день после Воскресения Христова, поэтому ее также называют Пятидесятницей.

Так как Пасха в 2026 году приходится на 12 апреля, дата Троицы автоматически смещается на конец мая.

Почему дата Троицы меняется каждый год

Многих интересует, почему праздник постоянно выпадает на разные дни.

Все дело в церковном календаре и расчете Пасхи по лунно-солнечному циклу. Именно поэтому Пасха ежегодно меняет дату, а вместе с ней меняется и Троица.

Из-за этого праздник может выпадать как на май, так и на июнь.

Что означает праздник Троицы

Троица посвящена событию сошествия Святого Духа на апостолов. Согласно церковному учению, именно в этот день ученики Христа получили возможность говорить на разных языках и начали распространять христианскую веру по миру.

Для верующих Троица символизирует:

духовное обновление

единство Бога Отца, Сына и Святого Духа

рождение христианской Церкви

Традиции Троицы в Украине

В Украине праздник тесно связан с народными обычаями и зелеными праздниками.

Накануне Троицы дома традиционно украшают ветками березы, липы или клена, мятой, полынью, чабрецом и аиром.

Считается, что зелень приносит в дом благополучие и защищает от всего плохого.

Также в этот день принято идти в церковь с букетами трав, посещать могилы родственников и собираться всей семьей за праздничным столом

Что нельзя делать на Троицу

Как и в другие большие церковные праздники, на Троицу стараются отказаться от тяжелой физической работы и посвятить день молитве, отдыху и общению с близкими.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

