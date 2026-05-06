Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

Кратко:
- Для обстрела россияне использовали по меньшей мере два беспилотника
- Идет спасательная операция
Российские военные нанесли удар дронами по детскому саду в центре Сум. Под завалами могут быть люди.
Об этом сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко.
Для обстрела россияне использовали по меньшей мере два беспилотника.
Идет спасательная операция. Вражеская атака продолжается, добавил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
"Информация о пострадавших и других последствиях уточняется", - говорится в сообщении.
Новость дополняется
Россия атакует Сумы - главное
Как писал Главред, в ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ также атаковала дронами Сумы. Біли повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили.
Российские войска 15 апреля трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.
Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы с помощью дронов-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажный дом в Сумах.
Читайте также:
- Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум
- РФ ударила по Сумам: дроны повредили дома, магазин и автомобили
- Люди чудом спаслись: россияне ударили "Шахедами" дома в Сумах
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред