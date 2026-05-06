Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

Враг нанес удар дронами по детскому саду / коллаж: Главред, фото: Сумська міська рада, Суспільне Суми

Кратко:

Российские военные нанесли удар дронами по детскому саду в центре Сум. Под завалами могут быть люди.

Об этом сообщил Сумской городской голова Александр Лысенко.

Для обстрела россияне использовали по меньшей мере два беспилотника.

Идет спасательная операция. Вражеская атака продолжается, добавил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

"Информация о пострадавших и других последствиях уточняется", - говорится в сообщении.

Новость дополняется

Как писал Главред, в ночь на 21 апреля страна-агрессор РФ также атаковала дронами Сумы. Біли повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили.

Российские войска 15 апреля трижды за ночь атаковали промышленную зону города Сумы с помощью дронов. Во время ликвидации огня спасатели оказались под повторными ударами оккупантов.

Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, оккупационные войска РФ цинично атаковали Сумы с помощью дронов-камикадзе. Российский дрон попал в многоэтажный дом в Сумах.

О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

