Не продержались и часа: Россия ударила по Украине после начала режима тишины

Анна Ярославская
6 мая 2026, 07:04обновлено 6 мая, 07:44
Харьков, Запорожье, Кривой Рог и другие города оказались под ударом.
Зеленский предложил режим тишины, а Россия ответила ударами

  • С полуночи 6 мая начал действовать предложенный Украиной режим тишины
  • Российская армия начала атаку сразу после старта режима прекращения огня
  • Уже в первые минуты тревогу объявили в нескольких областях Украины

В полночь 6 мая стартовал режим тишины, который президент Владимир Зеленский предложил в одностороннем порядке как альтернативу объявленному Россией перемирию лишь на 8-9 мая. Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, а дальнейшая судьба перемирия зависит от действий оккупантов.

Несмотря на это, ВС РФ снова атаковали регионы Украины. Вражеская атака началась сразу после вступления в силу режима прекращения огня.

По состоянию на 00:09 воздушная тревога охватила восточные и часть южных и северных регионов. Тревога звучала в Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Сумской областях.

Карта тревог по состоянию на 07:00 6 мая

В 00:36 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении дронов-камикадзе в направлении Харьковской области. Впоследствии стало известно о пусках КАБов на север Сумщины, а также в Донецкую область, на север Харьковщины и на Запорожье в сторону областного центра.

Воздушные силы сообщали о вражеских БПЛА, которые двигались курсом на Павлоград, Харьков, Изюм и Вильшаны.

Утром в районе Харькова были зафиксированы дроны россиян. Местные власти сообщили об атака БПЛА. По словам мэра города Игоря Терехова, в результате попадания "шахеда" по частному дому в Новобаварском районе вспыхул пожар.

Еще один удар враг нанес по Шевченковскому району. После "прилета" загорелся частный дом, также повреждены соседские дворы. Информация о пострадавших не поступала.

Всего повреждено 7 частных домов в Новобаварском районе. Один человек пострадал – у него острая реакция на стресс.

В Запорожье прогремели взрывы - там атакован объект промышленной инфраструктуры. Глава ОВА Иван Федоров сообщил, что обошлось без пострадавших.

По словам Федорова, 12 человек погибли, еще 49 были ранены в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Всего за сутки оккупанты нанесли 989 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. На Запорожье враг направил две ракеты. Также войска РФ осуществили 34 авиационных удара и применили 690 БпЛА разной модификации.

Последствия атаки на Запорожскую область

В Кривом Роге работают силы ПВО на фоне угрозы БПЛА.

Перемирие между РФ и Украиной - что известно

Как писал Главред, 4 мая президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления о якобы согласованном США и Россией прекращении огня на 9 мая, заявив, что Киеву никаких официальных предложений не поступало. По его словам, Украина узнает о таких разговорах только из сторонних источников.

Зеленский подчеркнул, что Вашингтон и Москва могут обсуждать любые сценарии между собой, однако "это война России против Украины", и решения о любых паузах в боевых действиях не могут приниматься без участия Киева.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что российский диктатор Владимир Путин решил ввести перемирие 8–9 мая "в честь празднования Победы". Сразу после этого прозвучали угрозы: в случае удара по Москве 9 мая российская армия обещает нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

В Кремле также обвинили Владимира Зеленского в якобы угрозах атаковать российскую столицу и призвали жителей Киева и иностранных дипломатов "своевременно покинуть город".

В свою очередь, Зеленский заявил, что Украина объявляет о введении режима тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он подчеркнул, что человеческая жизнь представляет несравненно большую ценность, чем празднование какой-либо годовщины.

"В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реально обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента", - отметил глава государства.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие в ночь с 5 на 6 мая, могут продлить.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

