РФ расшатывает оборону: военный раскрыл планы оккупантов

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Славянско-Лиманском направлении.

Россия пытается оказать давление на фронте

Что известно:

Россияне пытаются оказать давление на Славянском направлении

Оккупанты пытаются расшатать оборону

Российские оккупанты пытаются расшатать украинскую оборону на Славянско-Лиманском направлении. Об этом заявил военнослужащий с позывным "Мучной".

Враг наступает с юго-запада на участке Рай-Александровки.

"Работает ствольной и реактивной артиллерией по окрестностям, после чего подтягивает разведку с воздуха. Через Mavic ведет точную корректировку ударов, в частности наводит оптоволоконные FPV-дроны прямо на наши позиции внутри населенного пункта", — говорится в сообщении.

Россияне хотят выявить слабые места и пункты управления БПЛА, которые представляют для них критическую угрозу. При этом оккупанты работают с целью ослепить украинскую аэроразведку перед атакой пехоты.

"Севернее, в лесной зоне, фиксируется уже не эпизодическая, а системная работа авиации в связке с подразделениями Рубикона. Это означает, что враг выстраивает устойчивую разведывательно-ударную связь, такая схема позволяет им постепенно продавливать посадки и лесополосы. Если не разорвать эту связь, интенсивность на этом участке будет только нарастать, противник входит в фазу разгона", — отметил "Мучной".

На Лиманском направлении россияне пытаются продвигаться в Пискуновке. В то же время там не обнаружены признаки устойчивого закрепления, это лишь демонстрация присутствия оккупантов.

"В районе Старого Каравана работает вражеское подразделение типа РЭБ/дрон-хаоса ("Гроза"). Они глушат связь, выбивают координацию между подразделениями и могут накрывать перемещение личного состава. Это зона повышенного риска, так как любое движение должно быть максимально осторожным, с учетом потери стабильной связи и постоянного воздушного контроля", — подчеркнул "Мучной".

Наступление РФ - мнение эксперта

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что ситуация на фронте сложная. В ближайшее время может начаться битва за Доброполье в Донецкой области.

По его словам, враг пытается продвигаться с фланга — со стороны населенного пункта Гришино.

"Оккупанты хотят отрезать группировку войск Сил обороны Украины в Родинском, чтобы захватить населенный пункт", — добавил он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскил, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.

О личности: "Мучной" Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend. Канал позиционирует себя под лозунгом: "Тихо делаем свою работу". Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус — сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

