Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетия

Сало издавна считается одним из гастрономических символов Украины. Кроме того, существует много теорий о происхождении традиции есть сало в Украине, которая насчитывает тысячу лет.
Главред решил разобраться, когда на территории Украины начали есть сало.
Когда появилась традиция есть сало
Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что история сала на украинских землях началась еще несколько тысяч лет назад, со времен Трипольской культуры.
"Археологи находят кости свиней в поселениях того времени, то есть их уже тогда разводили", — подчеркнул он.
Почему сало начали засаливать
Как известно, мясо хранится недолго, поэтому люди начали использовать способы консервирования — соление и копчение.
Сало в этом плане было удобнее. Оно дольше не портилось и хорошо сохраняло питательность. Это был запас еды на зиму или на случай нехватки продуктов.
"Так сало стало частью ежедневного рациона. Его брали с собой в поле, в дорогу, на работу. Оно не требовало приготовления и давало много энергии", — подытожил мужчина.
Когда люди начали есть сало – видео:
Об источнике: канал "Характерник" на YouTube
Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.
