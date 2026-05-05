Когда и почему украинцы начали есть сало: история тянется сквозь тысячелетия

Даже в наши дни многие люди любят есть сало.

Когда люди начали есть сало / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда начинается история сала в Украине

Почему его начали солить

Сало издавна считается одним из гастрономических символов Украины. Кроме того, существует много теорий о происхождении традиции есть сало в Украине, которая насчитывает тысячу лет.

Главред решил разобраться, когда на территории Украины начали есть сало.

Когда появилась традиция есть сало

Автор канала "Характерник" в своем видео на YouTube рассказал, что история сала на украинских землях началась еще несколько тысяч лет назад, со времен Трипольской культуры.

"Археологи находят кости свиней в поселениях того времени, то есть их уже тогда разводили", — подчеркнул он.

Почему сало начали засаливать

Как известно, мясо хранится недолго, поэтому люди начали использовать способы консервирования — соление и копчение.

Сало в этом плане было удобнее. Оно дольше не портилось и хорошо сохраняло питательность. Это был запас еды на зиму или на случай нехватки продуктов.

"Так сало стало частью ежедневного рациона. Его брали с собой в поле, в дорогу, на работу. Оно не требовало приготовления и давало много энергии", — подытожил мужчина.

Об источнике: канал "Характерник" на YouTube Характерник — это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

