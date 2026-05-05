Как не опозориться с букетом: какие цветы нельзя дарить и почему

О чем вы узнаете:
- Какие цветы нельзя дарить
- На что обратить внимание при выборе букета
Выбор цветов — это способ выразить уважение, любовь или благодарность. Но, помимо того, как они выглядят, цветы имеют и свое значение. Очень важно, чтобы подарок правильно поняли, поэтому стоит знать несколько правил — Главред расскажет более подробно.
Цветы, имеющие неоднозначное значение
В языке цветов некоторые виды имеют негативный подтекст. Если вы не уверены в том, какие цветы любит человек, то лучше избегать букетов из таких цветов:тысячелистник — поскольку он символизирует раздор или жестокость;базилик в букетах означает разочарование или неприязнь;желтые или полосатые гвоздики — символ отказа или желания завершить отношения;цикламен — символ расставания или одиночества;гиацинты — признак недоверия или ревности;оранжевые лилии символизируют высокомерие, а желтые — неискренность.
Правила цветочного этикета, которые спасут от неловкостей
Чтобы букет был уместным, стоит обратить внимание на несколько моментов:
- В Украине четное количество цветов (2, 4, 6 и т. д.) ассоциируется с трауром. Для праздничных событий всегда выбирают нечетное количество.
- Искусственные цветы считаются неуместными для подарка живому человеку. Это правило касается и сухоцветов, если только вы точно не знаете, что человек собирает их для интерьера.
- Цветы с интенсивным ароматом (лилии, сирень, черемуха) могут стать причиной головной боли. Их не стоит дарить в больнице или людям, чувствительным к запахам.
- Повядшие края лепестков или "сломанные" стебли снижают ценность любого букета.
Видео о том, почему нельзя дарить четное количество цветов, можно посмотреть здесь:
Цветы, которые всегда уместны
Если вы хотите подарить цветы, которые гарантированно вызовут положительные эмоции, выбирайте проверенную классику. Розы — красные подойдут для романтических отношений, белые и розовые — как знак уважения или симпатии. Тюльпаны — универсальный символ тепла и привязанности.Хризантемы — практичный выбор, символизирующий жизнерадостность и долголетие. Герберы — яркие цветы, которые ассоциируются с открытостью и хорошим настроением. Орхидеи — изысканный подарок, подчеркивающий особый статус человека. Пионы — символ благополучия, которые лучше всего смотрятся в насыщенных оттенках.
