В России официально переименовали украинцев — какое новое название придумали и когда

Юрий Берендий
5 мая 2026, 13:09
Галимов объяснил, как в XIX веке Российская империя систематически навязывала украинцам название "малороссы" и пыталась подавить их национальное движение.
Почему украинцев называли "малороссами" — как Россия переименовала украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Как появилось название "малороссы"
  • Почему украинцев называли "малороссами"
  • Как Россия уничтожала идентичность украинцев

После раздела украинских земель между двумя империями Российское государство придумало для украинцев новое название — "малороссы". Почему это произошло и какую цель преследовала эта политика, рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, как в России придумали циничное и имперское название для украинцев.

Украинцы между двумя империями – последствия для Украины от распада Речи Посполитой

По его словам, исчезновение Речи Посполитой с карты мира стало переломным моментом для украинского народа. Этнические украинские земли были разделены между Российской и Австро-Венгерской империями — и каждая из них выбрала свой подход к вопросу национальной идентичности покоренных народов.

"После исчезновения Речи Посполитой с карты мира украинцы и этнические украинские территории оказались разделенными между двумя империями. Российская империя захватила 90% этнических украинских земель", — рассказал он.

Как появилось название "малороссы" — как Россия переименовала целый народ

Галимов отметил, что на захваченных территориях Российская империя не только отказалась административно выделять украинцев, но и ввела для них новое официальное название. Вместо "украинцев" — "малороссы". Это название закрепилось за девятью губерниями.

"Для украинцев Российская империя придумывает название "малороссы". "Малороссийскими" считались девять губерний — Киевская, Подольская, Волынская, Черниговская, Полтавская, Екатеринославская, Херсонская вместе с Одессой, Харьковская — это Слободская Украина, и Таврическая — это Крым и северное Причерноморье", — сказал он.

Валуевский циркуляр и Эмский указ — как они повлияли на украинцев

Он добавляет, что XIX век стал эпохой национального пробуждения по всему миру. Массовые национальные движения начали угрожать самому существованию крупных многонациональных империй, на что Россия ответила репрессиями.

"19 век — это время, когда люди во всем мире наконец начинают осознавать свою национальную принадлежность. Массово возникают национальные движения, которые угрожают похоронить под собой целые империи. Российская власть видит угрозу в любых проявлениях украинского национального движения. Поэтому были изданы Валуевский циркуляр и Эмский указ, которые, по сути, накладывали запрет на все украинское", — рассказал Галимов.

Как жили украинцы в Австро-Венгрии

В отличие от России, Австро-Венгерская империя придерживалась относительно более либеральной национальной политики. Именно поэтому она стала прибежищем для значительной части украинской интеллигенции.

"Австрийская империя предоставляла народам, населявшим ее, больше политических и национальных прав. Здесь создавались украинские партии, издавались периодические издания и книги на украинском языке. В школах можно было учиться на украинском языке. И именно сюда часто эмигрировали от российского гнета представители украинской интеллигенции", — сравнивает Галимов.

Когда Украина восстановила государственность

Такая ситуация сохранялась вплоть до начала XX века. Только после Первой мировой войны и распада обеих империй украинцы получили возможность вновь заявить о себе как об отдельном народе со своей государственностью — хотя и ненадолго.

"После Первой мировой войны и падения империи украинцы, хоть и ненадолго, вновь создали свое государство", — подытожил он.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

УНР История Украины
