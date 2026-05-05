Взрывы гремели по всей России: под ударом - завод для "Шахедов" и крупнейший НПЗ

Анна Ярославская
5 мая 2026, 07:18
География ударов показывает расширение глубины атак по территории РФ. Впервые в России звучала тревога за 2000 км от границы с Украиной.
Ночью в России гремели взрывы и вспыхнули пожары

Кратко:

  • Тревогу из-за дронов и ракет объявляли сразу в 18 регионах РФ
  • Впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском округе
  • В Чебоксарах атакован завод "ВНИИР-Прогресс"
  • В Ленинградской области после атаки загорелся один из крупнейших НПЗ России

В ночь на 5 мая в 18 регионах России объявляли ракетную и дроновую опасность. Впервые об угрозе ракет предупреждали в 2000 км от границы с Украиной.

Где в России сегодня ночью были взрывы и какие объекты попали под удар - пишет Главред.

Взрывы в Чебоксарах

Российский Telegram-канал Astra пишет, что в ночь на 5 мая жители Чувашии сообщали о взрывах. В регионе была объявлена ракетная опасность. После взрывов возник пожар.

Пожар в Чебоксарах
Пожар в Чебоксарах / Фото: Astra

OSINT-анализ свидетельствует о том, что, вероятно, был атакован завод "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. Это предприятие производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

По данным Генштаба ВСУ, завод "ВНИИР-Прогресс" занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и модулях УМПК для авиабомб.

Tekegram-канал Dnipro Osint Гарбуз утверждает, что по заводу АО "ВНИИР-ПРОГРЕСС" в г. Чебоксары ударила ракета FP-5 "Фламинго".

"Подтверждено попадание по цеху/административного здания "ВНИИР-Прогресс". Ранее именно эту часть завода уже атаковали дроны", - говорится в сообщении.

Взрывы в Ленинградской области

В промзоне в Киришах Ленинградской области в результате атаки вспыхнул пожар. Там находится один из крупнейших в РФ НПЗ, пишет Astra.

"За ночь в Ленинградской области сбито 18 БПЛА противника. Зафиксировано возгорание в промзоне в Киришах. Специалисты МЧС и Леноблпожспас приступили к ликвидации возгорания", — написал местный губернатор.

НПЗ в России
НПЗ в России / Инфографика: Главред

В Киришах находится "Киришинефтеоргсинтез"(КИНЕФ) — крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона и один из крупнейших в России. Производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Украинские дроны уже пытались атаковать завод в марте 2024 года, в марте 2025 года, а также атаковали в ночь на 4 октября 2025 года. В марте 2026 года завод также уже был атакован, писала ASTRA.

Пожар в Киришах
Пожар в Киришах / Фото: Exilenova+

Мониторинговая система NASA Firms фиксирует пожары на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"(КИНЕФ) в Ленинградской области после ночных атак.

Опасность для Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин минувшей ночью писал об атаке дронов на российскую столицу, в результате якобы сработала ПВО.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении.

Службы ликвидируют последствия от упавших осколков.

Где еще прогремели взрывы в РФ

В ночь на 5 мая впервые ракетную опасность объявили в Ханты-Мансийском автономном округе, о чем писал глава региона Руслан Кухарук. На данный момент опасность уже отменена. Стоит отметить, что регион расположен за 2000 км от украинской границы.

OSINT-каналы сообщают о взрывах в Казани.

Из-за угрозы в воздухе временные ограничения ввели в аэропортах Самары, Нижнекамска, Пензы, Ульяновска, Оренбурга, Уфы, Тамбова, Орска, Ижевска и Перми.

Атаки по территории РФ и позиция Украины - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 4 мая Москву и Самару атаковали беспилотники. В Москве поврежден жилой комплекс на улице Мосфильмовской. Атака произошла за пять дней до запланированного парада 9 мая на Красной площади.

В ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, которые прогремели после двух часов ночи. Под удар, вероятно, попал Туапсинский НПЗ и морской терминал.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в этом году на параде 9 мая в Москве могут пролететь украинские дроны.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде. И украинские дроны могут также пролететь на этом параде", - сказал Зеленский.

Ранее командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что Украина продолжает наращивать удары по целям в глубине территории России, в том числе по объектам нефтегазовой отрасли.

