Вывод тысяч военных США из Европы: Трамп послал сигнал Путину, чего ждать

На фоне разногласий между США и Германией по поводу политики на Ближнем Востоке Трамп заявил о выводе части войск из Европы — чем это грозит.

https://glavred.info/analytics/vyvod-tysyach-voennyh-ssha-iz-evropy-tramp-poslal-signal-putinu-chego-zhdat-10761926.html Ссылка скопирована

Вывод войск США из Европы — какой сигнал Трамп послал Путину и ЕС / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Сколько войск США выведут из Германии и как долго продлится этот процесс

Есть ли у Трампа полномочия сокращать военный контингент в Европе

Как реагируют в США, ЕС и НАТО на планы Трампа сократить количество войск в Европе

Как Россия может использовать вывод войск США

Соединенные Штаты могут начать поэтапный вывод войск из Европы, пересматривая сам принцип своего военного присутствия на континенте. Речь идет не только о сокращении численности контингентов, но и об изменении подхода — от долгосрочных гарантий безопасности к более избирательному и условному участию.

Главред собрал главное, что стоит знать о начале вывода войск США из Европы.

видео дня

О чем предупредил Трамп

30 апреля президент Трамп сообщил, что допускает возможность сокращения количества американских военных в Германии на фоне разногласий с немецким канцлером и союзниками по НАТО относительно политики в отношении Ирана.

"Соединенные Штаты изучают и анализируют возможность сокращения численности войск в Германии, и решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время", — написал он в Truth Social.

По данным Пентагона, по состоянию на декабрь прошлого года на территории Германии находились более 36 тысяч американских военных, около 1,5 тысячи резервистов и примерно 11,5 тысячи гражданских сотрудников. Больший контингент США за рубежом имеет только Япония. В Германии также размещены штабы Европейского и Африканского командований США, а авиабаза Рамштайн выполняет роль важного операционного узла.

Пентагон / Главред - инфографика

Высокопоставленный представитель США отметил в комментарии CBS News, что на данный момент президенту не предлагали никаких конкретных сценариев сокращения войск. По его словам, военное руководство может подготовить соответствующие предложения по запросу, однако пока таких вариантов не поступало.

Он также подчеркнул, что Германия продолжает непублично поддерживать американские действия на Ближнем Востоке, и это имеет значение. При этом единственной страной НАТО, которая полностью отказалась от участия в поддержке нынешних операций США в регионе, остается Испания.

В чем причина конфликта между Трампом и Мерцем

Канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал резкую реакцию Дональда Трампа после того, как в начале недели раскритиковал действия США в войне, отметив, что у Вашингтона нет четкой стратегии в отношении Ирана, и дал понять, что американская сторона якобы оказывает давление на иранских переговорщиков.

29 апреля Трамп в соцсетях заявил, что Мерц якобы считает приемлемым наличие ядерного оружия у Ирана и не понимает сути вопроса.

"Неудивительно, что Германия так плохо справляется как в экономическом, так и в других планах!" — сказал Трамп.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Отвечая на вопрос о возможном выводе американских войск из Испании или Италии из-за их отказа непосредственно участвовать в войне против Ирана, Трамп сказал: "Почему бы и нет?".

Стоит отметить, что его критическое отношение к НАТО сформировалось еще до конфликта с Ираном, когда он неоднократно упрекал союзников в недостаточных расходах на оборону и чрезмерной зависимости от США в сфере безопасности.

Уже во время операции США против Ирана Трамп неоднократно называл НАТО "бумажным тигром", отмечая, что российский диктатор и военный преступник Путин знает о слабости Альянса, но якобы боится только США.

Сколько войск выведут из Германии

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Палм-Бич (Флорида) подчеркнул, что сокращение американского военного присутствия в Германии будет больше, чем сообщалось ранее, и коснется большего количества людей.

"Мы значительно сократим их количество, и сокращение будет гораздо больше, чем на 5 тыс.", – сказал он.

Как долго продлится вывод войск США из Германии

В то же время Министерство войны США готовит вывод около 5 тысяч военнослужащих из Германии на фоне напряженности между Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем из-за войны с Ираном.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что соответствующий приказ поступил от министра войны США Пита Хэгсета.

Такое решение было принято после детального пересмотра размещения американских сил в Европе с учетом потребностей операционного театра и текущей ситуации на местах.

"Мы ожидаем, что вывод войск завершится в течение следующих шести-двенадцати месяцев", — добавил Парнелл.

Есть ли у Трампа полномочия сокращать военный контингент в Европе

Согласно последнему закону об обороне, Пентагону запрещено сокращать численность американских войск в Европе ниже уровня 76 тысяч без предоставления законодателям оценки и подтверждения, что такой шаг не нанесет ущерба интересам безопасности США и НАТО. Об этом сообщается в материале Fox News.

"Эта норма не запрещает администрации уменьшать численность до уровня ниже 76 000, но устанавливает препятствия, которые придется преодолеть", — заявил президент Американско-германского института при Университете Джонса Хопкинса и бывший чиновник Государственного департамента Джефф Ратке.

Как пояснил Ратке, у Конгресса нет прямого механизма блокирования вывода войск, однако он может устанавливать определенные требования и ограничивать финансирование, что фактически способно замедлить или остановить значительное сокращение, если эти условия не выполнены.

Это положение появилось на фоне опасений Конгресса относительно возможного сокращения контингента и не является давней нормой оборонного законодательства. Оно касается общего количества американских войск в Европе, а не их размещения в отдельных государствах.

Политическая система США / Инфографика: Главред

В то же время НАТО не имеет полномочий блокировать решения о дислокации американских сил, поскольку это относится к компетенции национальных правительств, хотя размещение баз зависит от сотрудничества со странами, которые их принимают.

Как закончились предыдущие попытки Трампа вывести часть войск из Европы

Американские законодатели уже ранее вмешивались, чтобы не допустить сокращения военного присутствия США в Европе.

Подобная ситуация возникла во время первого срока Трампа, когда в 2020 году он распорядился вывести примерно 12 тысяч военных из Германии, аргументируя это недостаточным вкладом Берлина в финансирование обороны НАТО.

Тогда Конгресс через ежегодный оборонный бюджет установил требования, обязав Пентагон доказать, что такие действия не повредят операциям США и Альянса. В итоге эта инициатива была заблокирована и полностью не реализована.

Сколько американских войск размещено в Европе

Как сообщает Fox News, в настоящее время в Германии дислоцировано около 36 тысяч американских военных, в Италии — примерно 13 тысяч, а в Испании — около 4 тысяч; именно эти страны являются основными центрами размещения сил США в Европе.

Базы в Германии и Италии играют важную логистическую роль для операций на Ближнем Востоке, поэтому любое существенное сокращение контингента может затруднить выполнение задач, связанных с конфликтом вокруг Ирана.

Как реагируют в США на планы Трампа сократить количество войск в Европе

Председатели комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей от Республиканской партии Роджер Викер и Майк Роджерс выразили несогласие с намерением администрации США сократить американский военный контингент в Германии. Об этом говорится в их совместном заявлении, обнародованном пресс-службой профильного комитета Палаты представителей.

"Мы очень обеспокоены решением вывести американскую бригаду из Германии", — говорится в заявлении.

Законодатели отметили, что Германия усилила свои усилия в ответ на призывы Дональда Трампа о более справедливом распределении оборонной нагрузки, существенно увеличив оборонные расходы и обеспечив полный доступ, базирование и возможности для перелетов американских военных в рамках поддержки операции "Эпическая ярость".

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Они также подчеркнули, что даже в условиях роста расходов союзников до уровня 5% ВВП, преобразование этих ресурсов в реальные военные возможности, способные обеспечить сдерживание обычными силами, требует времени.

"Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Владимиру Путину. Вместо полного вывода войск с континента, в интересах Америки сохранить сильный сдерживающий фактор в Европе путем перемещения этих 5 000 американских военнослужащих на восток. Союзники там сделали значительные инвестиции для размещения американских войск, уменьшив расходы для американских налогоплательщиков и одновременно укрепив передовую линию НАТО, чтобы предотвратить начало гораздо более дорогостоящего конфликта", — подчеркивают они.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что любые значительные изменения в размещении американских войск в Европе должны проходить тщательную проверку и согласовываться с Конгрессом и союзниками США.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни и недели Министерство проведет переговоры со своими надзорными комитетами относительно этого решения и его последствий для сдерживания США и трансатлантической безопасности", — резюмировали они.

Реакция лидеров ЕС на вывод войск США

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал к активным действиям, чтобы остановить процесс ослабления трансатлантического единства. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, не указывая контекста своего заявления.

"Наибольшей угрозой для трансатлантического сообщества являются не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", — подчеркнул Туск.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, снизил значимость решения о выводе более 5 тысяч американских военных, отметив, что это не новая инициатива, а вопрос, который обсуждается еще со времен администрации Джо Байдена. Он подчеркнул, что речь идет о временно размещенном контингенте, и отверг связь этого шага с напряженностью вокруг Ирана.

В интервью ARD Мерц пояснил, что разговоры о возвращении этих сил велись давно.

"Возможно, это немного обострилось, но ничего нового здесь нет", — указал Мерц.

Также он опроверг, что это решение связано с его спорами с Дональдом Трампом по поводу войны с Ираном, и подчеркнул, что система ядерного сдерживания США в рамках НАТО остается неизменной.

Кроме того, канцлер сообщил, что поставки ракет Tomahawk, которые были согласованы еще при Байдене, в ближайшее время не состоятся из-за их нехватки в США, вызванной войной с Ираном. В то же время он дал понять, что этот вопрос не закрыт и может быть пересмотрен.

Ракета Tomahawk / Инфографика: Главред

Мерц признал разногласия с американским президентом, но подчеркнул ключевую роль США как главного союзника в НАТО. Он также не отказался от критики американской политики в отношении Ирана и отметил, что дал понять Трампу о готовности к предварительным консультациям в случае необходимости поддержки в подобных ситуациях.

В то же время высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас удивлена решением Белого дома вывести часть американских войск из Германии. Об этом она сообщила журналистам перед началом встречи Европейского политического сообщества в Ереване, передает Укринформ.

"О выводе американских войск говорят уже давно, но время этого объявления стало неожиданностью", — сказала она.

По ее мнению, такая ситуация свидетельствует о необходимости усиления европейской составляющей в НАТО и более активных действий со стороны европейских стран. Она также подчеркнула, что присутствие американских военных в Европе связано не только с защитой европейских, но и американских интересов.

Отвечая на вопрос о возможных мотивах Дональда Трампа, в частности, может ли это быть реакцией на позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, Каллас отметила, что объяснения этого решения следует ждать от самого президента США.

Почему вывод войск США из Германии может иметь положительные последствия

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя намерение США вывести 5 тысяч военных из страны, подчеркнул, что европейские государства должны более активно брать на себя ответственность за собственную безопасность. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что Германия уже движется в этом направлении, в частности, за счет расширения Бундесвера, ускорения закупок вооружения и развития военной инфраструктуры.

По его оценке, в настоящее время на территории Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.

На фоне критики со стороны США в отношении недостаточных оборонных расходов европейские страны НАТО, включая Германию, заявили о намерении усилить свою роль в обеспечении безопасности. В то же время Писториус подчеркнул, что из-за ограниченных финансовых ресурсов и существующих пробелов в военных возможностях Европе понадобятся годы, чтобы полностью удовлетворить свои потребности в обороне.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", — заявил он.

Он также добавил, что сокращение американского военного присутствия в Европе, в частности в Германии, было ожидаемым развитием событий.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Реакция НАТО на действия Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны фактически учли сигналы президента США Дональда Трампа и сейчас уделяют больше внимания выполнению договоренностей об использовании военных баз. Об этом сообщает Reuters.

"Да, со стороны США было определенное разочарование, но европейцы прислушались. Сейчас они убеждаются, что все двусторонние соглашения о размещении войск выполняются", — сказал Рютте.

Он отметил, что Испания как член Альянса заявила об ограничениях на использование ее баз для возможных операций против Ирана. В то же время другие союзники, в частности Черногория, Хорватия, Румыния, Португалия, Греция, Италия, Великобритания, Франция и Германия, продолжают выполнять запросы о предоставлении доступа к базам и логистической поддержке.

Рютте также сообщил, что все больше европейских государств размещают в районе Персидского залива, в частности тральщики и суда для обнаружения мин, готовясь к возможному следующему этапу развития ситуации. Кроме того, ряд стран Европы заявил о готовности присоединиться к миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе после завершения боевых действий.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

НАТО, по словам пресс-секретаря Альянса Элисон Гарт, сохраняет уверенность в своих оборонных и сдерживающих возможностях. Она подчеркнула, что в рамках Альянса продолжается процесс укрепления европейского компонента на фоне усиления НАТО в целом.

"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения. Эта корректировка подчеркивает необходимость для Европы продолжать вкладывать больше средств в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность – и здесь мы уже видим прогресс, поскольку союзники согласились инвестировать 5% ВВП", – написала Харт на своей странице в соцсети X.

Почему вывод войск США выгоден для России

Военный аналитик Шон Белл считает, что Европе не следует чрезмерно беспокоиться из-за решения Дональда Трампа о возможном выводе 5 тысяч американских военных из Германии. Он пояснил, что это составляет примерно 15% от общего контингента США в стране, при этом Германия по-прежнему остается местом расположения европейского штаба американских сил.

Белл также напомнил, что это не первое подобное заявление Трампа. Он напомнил, что во время его первого президентского срока уже озвучивались планы по выводу около 10 тысяч военных из Германии, однако тогда они так и не были реализованы.

По его словам, американское военное присутствие в Европе является наследием периода холодной войны, но нынешние шаги по сокращению контингента могут создать дополнительные пробелы в системе обороны НАТО.

"Россия почувствует себя более смелой в своих амбициях на европейском континенте", — сказал Белл.

Другой эксперт по вопросам обороны из Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс обратил внимание на значение ключевых баз в Европе. В частности, база Рота в Испании обеспечивает поддержку операций быстрого реагирования в Северной Африке, а Германия остается важным центром для развертывания сил как в Европе, так и в Африке.

"Российская угроза для Восточной Европы остается серьезной", — добавил Джонс.

Он также отметил, что часть американских объектов в Германии находится вне досягаемости отдельных российских ракет и беспилотников.

Джонс предупредил, что любое перемещение войск потребует значительных финансовых затрат и сложной логистики, что может затруднить реализацию планов по сокращению американского присутствия в Европе.

По мнению части военных аналитиков, решение США о сокращении военного присутствия в Европе не должно существенно повлиять на общий уровень безопасности региона, поскольку большинство стран НАТО параллельно увеличивают оборонные бюджеты и наращивают собственные вооруженные силы.

В то же время среди республиканцев нет полной поддержки такого шага. Бывший советник по вопросам национальной безопасности сенаторов-республиканцев Брэд Боуман считает, что вывод американских войск из Германии может прежде всего нанести ущерб самим Соединенным Штатам и одновременно усилить позиции их геополитических оппонентов, в частности России.

"Военное присутствие США в Европе, включая Германию, не только усиливает сдерживание дальнейшей агрессии Кремля, но и упрощает проецирование американской военной силы в Средиземноморский регион", — сказал Боуман.

Как решение Трампа может повлиять на Украину — Европа оказалась перед выбором

Вывод американских войск, в частности из Германии, по мнению политтехнолога Руслана Рохова, ослабляет важный для Европы фактор сдерживания — вероятность прямого вмешательства США в случае атаки на их военные объекты. Это особенно важно для стран, которые располагают значительными ресурсами, но не обладают современными армиями, адаптированными к новым условиям ведения войны.

В эфире "Апостроф ТВ" он также отмечает, что Германия осознает ограниченность собственных оборонных возможностей в случае потенциального конфликта. По его словам, даже дорогостоящие образцы вооружения, включая танки и корабли, могут быть относительно легко выведены из строя более дешевыми беспилотниками, что ставит под сомнение эффективность традиционных подходов к обороне.

Рохов считает, что Европе придется формировать новые оборонные союзы, которые не будут зависеть от политической конъюнктуры в США. В такой будущей системе безопасности Украина может играть важную роль благодаря своему боевому опыту и развитию военных технологий.

"Единственным источником безопасности и технологий для ее обеспечения сегодня является Украина. Если Украина не инкорпорирована в европейскую систему коллективной защиты, то фактически коллективная защита в Европе отсутствует. Европейский континент должен понимать, что если он сегодня не сформирует новые альтернативные способы, не зависящие от политических циклов Соединенных Штатов, то может сложиться ситуация, как в Афганистане или во Вьетнаме, когда просто некого будет защищать", — подчеркнул он.

Он также предполагает, что в случае отсутствия согласия в рамках НАТО или ЕС могут появиться новые форматы безопасности, созданные странами, которые непосредственно ощущают угрозу со стороны России, и Украина может стать одним из ключевых участников таких инициатив.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Fox News Fox News Channel — американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как нейтрально освещающий события. Однако канал придерживается консервативной ориентации, близкой к Республиканской партии США

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред