25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

Украину накрывает потепление, ночные заморозки отступают.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Погода в Украине в течение недели будет теплой. В то же время местами будут кратковременные дожди и слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Существенное повышение температуры воздуха начнется с западных областей. Также отступят ночные заморозки.

Погода 4 мая

В понедельник, 4 мая, на большей части территории Украины будет сухо. Только в Крыму, Приазовье и на Донбассе ожидаются дожди. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 м/с, в южных, центральных и восточных областях будет преобладать северо-восточный, 5 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +17...+22 °С. В Крыму и Приазовье +9…+15 °С.

Погода 5 мая

Во вторник, 5 мая, в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Только на крайнем юго-востоке и в Крыму ночью ожидается дождь. Ветер будет преобладать переменного направления, в западной части южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 °С, в дневное время +18…+23 °С.

Погода 6 мая

В среду, 6 мая, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в западных областях и местами на востоке Украины возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью переменного направления, днем западный / юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +8…+13 °С, днем составит +19…+24 °С.

Погода 7 мая

В четверг, 7 мая, в западных регионах, днем также местами в северной части будут кратковременные дожди, в западных областях местами ожидаются гроза и мелкий град. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 °С, в дневное время +20…+25 °С.

Погода 8 мая

В пятницу, 8 мая, на Правобережье Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер западный / юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +9…+14 °С, днем +20…+25 °С.

Погода 9 мая

В субботу, 9 мая, в северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

Погода 10 мая

В воскресенье, 10 мая, ночью без существенных осадков, местами возможен туман. Днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков.

в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

