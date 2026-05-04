Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2026, 14:38
Украину накрывает потепление, ночные заморозки отступают.
погода
Прогноз погоды в Украине на неделю / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая будет погода ночью
  • В каких регионах будут дожди и грозы
  • Где температура воздуха поднимется до +25

Погода в Украине в течение недели будет теплой. В то же время местами будут кратковременные дожди и слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Существенное повышение температуры воздуха начнется с западных областей. Также отступят ночные заморозки.

видео дня

Погода 4 мая

В понедельник, 4 мая, на большей части территории Украины будет сухо. Только в Крыму, Приазовье и на Донбассе ожидаются дожди. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 м/с, в южных, центральных и восточных областях будет преобладать северо-восточный, 5 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +17...+22 °С. В Крыму и Приазовье +9…+15 °С.

погода 4 мая
Прогноз погоды в Украине 4 мая / фото: meteoprog

Погода 5 мая

Во вторник, 5 мая, в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Только на крайнем юго-востоке и в Крыму ночью ожидается дождь. Ветер будет преобладать переменного направления, в западной части южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 °С, в дневное время +18…+23 °С.

погода 5 мая
Прогноз погоды в Украине 5 мая / фото: meteoprog

Погода 6 мая

В среду, 6 мая, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в западных областях и местами на востоке Украины возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью переменного направления, днем западный / юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +8…+13 °С, днем составит +19…+24 °С.

погода 6 мая
Прогноз погоды в Украине 6 мая / фото: meteoprog

Погода 7 мая

В четверг, 7 мая, в западных регионах, днем также местами в северной части будут кратковременные дожди, в западных областях местами ожидаются гроза и мелкий град. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 °С, в дневное время +20…+25 °С.

погода 7 мая
Прогноз погоды в Украине на 7 мая / фото: meteoprog

Погода 8 мая

В пятницу, 8 мая, на Правобережье Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер западный / юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +9…+14 °С, днем +20…+25 °С.

погода 8 мая
Прогноз погоды в Украине 8 мая / фото: Windy

Погода 9 мая

В субботу, 9 мая, в северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.

погода 9 мая
Прогноз погоды в Украине на 9 мая / фото: Windy

Погода 10 мая

В воскресенье, 10 мая, ночью без существенных осадков, местами возможен туман. Днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

погода 10 мая
Прогноз погоды в Украине 10 мая / фото: ventusky

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.

Также в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Кроме того, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра погода на выходные Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:38Синоптик
Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

14:17Мир
Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

13:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Последние новости

15:19

Нельзя оставлять включенными: эксперты назвали самые опасные бытовые приборы

15:13

"Принципиальное отличие": какой будет новая политика Венгрии в отношении РФ

14:59

Три знака зодиака переживут переломный этап: судьба готовит сюрпризы

14:38

25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

14:17

Фицо планирует посетить парад в РФ, но неожиданно выразил поддержку Украине

В июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕСВ июне Россию ждет новый удар: Владислав Власюк — о 21-м пакете санкций ЕС
14:16

Новый наследник короны: британская принцесса объявила о беременности

14:04

Гороскоп на завтра, 5 мая: Стрельцам — споры, Водолеям — прибыль

13:58

На границе с Приднестровьем усиливают оборону: ВСУ готовятся к разным сценариям

13:51

Все бронирования проверят: нардеп предупредил, к чему готовиться украинцам

Реклама
13:22

Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

13:20

Денисенко с возлюбленным выехала из Украины: "Каждый день как последний"

12:48

"Начинается новая глава": Настя Каменских впервые вышла на связь после развода

12:46

Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

12:35

Замарашка: Киркоров жестко припечатал Лорак из-за неряшливой дочери СофииВидео

12:34

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

12:31

Когда День матери в Украине 2026: точная дата и традиции праздника

12:02

Китайский гороскоп на завтра, 5 мая: Козлам - преодоление, Петухам - передышка

11:55

Как выглядит "Пакет малыша" в 2026 году: содержимое поразило родителей

11:40

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

11:31

Почему 5 мая нельзя оставлять грязную посуду: какой церковный праздник

Реклама
11:06

Багато загиблих і поранених: РФ ударила ракетою по Харківщині

11:04

Максим Галкин публично признал третьего ребенка: "Кто-то не знал"Видео

10:53

Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

10:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 мая (обновляется)

10:30

Хуже цветут и дают слабый урожай: где не нужно сажать помидорыВидео

10:20

Франция против "короткого пути" вступления Украины в ЕС - детали

10:10

"Вы проиграете эту войну": Келлог направил неожиданное послание России

10:01

Путин сидит в бункере и боится удара от самого лояльного силовика: СМИ узнали детали

09:58

"Пока идут боевые действия": Ротару приняла важное решение

09:28

США оставляют Европу без дальнобойных ракет: FT предупреждает о рисках для безопасности

08:56

С 4 мая начинается новая эпоха: 3 знака зодиака кардинально изменят свою жизнь

08:32

Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

08:30

"Может произойти что-то важное": Politico узнало, что Европа ожидает нападения РФ

08:10

Война дронов выходит на новый уровень: Копытько назвал уязвимость РФмнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

07:12

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

06:13

Не только зеркала: какой подарок на свадьбу может "сократить" продолжительность брака

05:55

"Под воздействием алкоголя и веществ": над Бритни Спирс состоится суд

05:17

Большинство делает неправильно: один трюк сделает шашлык по-настоящему сочным

04:41

Искажали до неузнаваемости: какие фамилии были в СССР под строгим запретом

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

03:33

Деньги, успех или опасность: значение встречи с котом по народным приметам

02:19

Что происходит после смерти: ученые ошеломили неожиданным открытием

02:15

Переговоры о мире в Украине: почему США до сих пор не ответили на инициативу Киева

00:58

Как спасти ламинат после вздутия: простой трюк без разборки конструкцииВидео

03 мая, воскресенье
23:58

Погода преподнесёт сюрприз: жителей Киев предупредили о переменах

23:37

Настоящее лето ворвется в Днепр, но с сюрпризом — прогноз на неделю

22:57

Что означает номер вашего дома или квартиры: какое число счастливое

22:51

Эра LED ламп проходит: какая новая технология меняет правила игры в интерьере

22:42

В Финляндии сделали громкое заявление об инцидентах с украинскими дронами

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять