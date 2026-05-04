25-градусная жара и грозовые дожди: синоптики удивили прогнозом погоды

Что узнаете:
- Какая будет погода ночью
- В каких регионах будут дожди и грозы
- Где температура воздуха поднимется до +25
Погода в Украине в течение недели будет теплой. В то же время местами будут кратковременные дожди и слабый ветер. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.
Существенное повышение температуры воздуха начнется с западных областей. Также отступят ночные заморозки.
Погода 4 мая
В понедельник, 4 мая, на большей части территории Украины будет сухо. Только в Крыму, Приазовье и на Донбассе ожидаются дожди. Ветер будет переменного направления, 3 – 8 м/с, в южных, центральных и восточных областях будет преобладать северо-восточный, 5 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3...+9 °С, днем +17...+22 °С. В Крыму и Приазовье +9…+15 °С.
Погода 5 мая
Во вторник, 5 мая, в большинстве областей Украины будет тепло и сухо. Только на крайнем юго-востоке и в Крыму ночью ожидается дождь. Ветер будет преобладать переменного направления, в западной части южный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 °С, в дневное время +18…+23 °С.
Погода 6 мая
В среду, 6 мая, ночью существенных осадков не ожидается. Днем в западных областях и местами на востоке Украины возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью переменного направления, днем западный / юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура ночью будет колебаться в диапазоне +8…+13 °С, днем составит +19…+24 °С.
Погода 7 мая
В четверг, 7 мая, в западных регионах, днем также местами в северной части будут кратковременные дожди, в западных областях местами ожидаются гроза и мелкий град. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 °С, в дневное время +20…+25 °С.
Погода 8 мая
В пятницу, 8 мая, на Правобережье Украины пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер западный / юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне +9…+14 °С, днем +20…+25 °С.
Погода 9 мая
В субботу, 9 мая, в северных, центральных и восточных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный / юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8…+13 °С, днем +19…+24 °С.
Погода 10 мая
В воскресенье, 10 мая, ночью без существенных осадков, местами возможен туман. Днем в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в понедельник, 4 мая, Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом свидетельствует свежий прогноз Житомирского областного центра по гидрометеорологии.
Также в понедельник, 4 мая, в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.
Кроме того, погода в Украине в ближайшие дни будет меняться, а нынешнее долгожданное тепло продержится лишь до середины следующей недели. Такой прогноз опубликовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
О личности: Игорь Кибальчич
Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.
