Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

Рецепт трубочек с шоколадом, на приготовление которых уйдет всего несколько минут.

Рецепт вкусных трубочек с шоколадом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

С детства многие помнят сладкие трубочки, от которых невозможно было оторваться. Оказалось, что их можно приготовить дома за считанные минуты всего из двух ингредиентов.

Главред узнал, что рецептом трубочек с шоколадом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником yummy.lera.

Трубочки с шоколадом — рецепт

Ингредиенты:

Тесто Фило 400 г

Нутелла или половина плитки шоколада

Тесто фило размораживаем. Наносим вдоль одного его края полоску шоколада, а с другого края несколько косых линий. Далее плотно заворачиваем каждый лист в трубочки. Выпекаем трубочки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Приятного аппетита!

О персонаже: yummy.lera yummy.lera — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсетях Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.

