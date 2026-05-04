Невероятно вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов

С детства многие помнят сладкие трубочки, от которых невозможно было оторваться. Оказалось, что их можно приготовить дома за считанные минуты всего из двух ингредиентов.
Главред узнал, что рецептом трубочек с шоколадом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником yummy.lera.
Трубочки с шоколадом — рецепт
Ингредиенты:
- Тесто Фило 400 г
- Нутелла или половина плитки шоколада
Тесто фило размораживаем. Наносим вдоль одного его края полоску шоколада, а с другого края несколько косых линий. Далее плотно заворачиваем каждый лист в трубочки. Выпекаем трубочки в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить трубочки из двух ингредиентов:
@yummy.lera Любимые трубочки с детства всего из 2-х ингредиентов!??⠀ ⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ (на 36 шт.): ✅ 1 упаковка теста Фило (400 г) ✅ половина плитки шоколада или нутеллы ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Тесто фило размораживаем по инструкции на упаковке (я оставила на час при комнатной температуре). Далее нарезаем на листы шириной 10-14 см и длиной 20-30 см. Тесто фило быстро сохнет, поэтому когда делаем 1-2 трубочки — остальное тесто обязательно накрываем влажным полотенцем! Смазываем шоколадом/нутеллой, как я показываю на видео, и плотно заворачиваем в трубочки. Выпекаем при 180 градусах 15 минут. Приятного аппетита? ⠀ #украинскийтикток#украина#вкусно#рецепт#рек♬ Carefree Days - Peaceful Reveries
О персонаже: yummy.lera
yummy.lera — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсетях Instagram и TikTok. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yummy.lera подписаны более 2 миллионов пользователей соцсети TikTok.
