РФ ударила ракетами и сотнями дронов: где гремели взрывы что известно о прилетах

- РФ атаковала баллистическими и управляемыми авиационными ракетами
- Удалось сбить 175 вражеских БПЛА
Армия страны-агрессора РФ в течение 3 мая атаковала двумя баллистическими ракетами Искандер-М, пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Враг также использовал 234 ударных БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Гербера, Италмас, дроны-имитаторы "Пародия" и беспилотники других типов", сообщили Воздушные Силы ВСУ.
"По предварительным данным, по состоянию на 18:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 управляемых авиационных ракет, а также 175 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас дронов-имитаторов типа "Пародия" на севере, юге и в центре страны", - говорится в сообщении ВС ВСУ.
Как сообщал Главред, российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. В Салтовском и Основянском районах вражеские дроны ударили по территории АЗС. Также повреждено здание автосалона.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами типа "Шахед". В результате атаки повреждены автомобили и жилой дом. После попадания загорелась крыша на площади 100 квадратных метров.
Ранее российские оккупанты атаковали Тернополь ударными дронами типа "Шахед". Над Тернополем было более 50 дронов. Зафиксированы попадания в промышленные и инфраструктурные объекты.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
