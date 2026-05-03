Россияне штурмуют границу и прорываются на запад: названо опасное направление

Раскрыты детали бое на Сумщине

Главное:

Враг пытается расширяться по границе и проникать дальше

Российские войска пытаются расширить зону контроля фронта в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области, рассказал начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, фиксируются активные попытки россиян продвигаться на запад, непосредственно через границу, передает Суспильне.Сумы.

"Опираясь на захваченные населенные пункты, там два захваченных по большому счету, так чтобы надежно – это Грабовское и Миропольское. Сейчас они пытаются расширяться по границе, но пытаются и проникнуть дальше. Но там уже отступившие украинские войска опираются на подготовленные позиции. И уже там создать "сюрприз" значительно сложнее. Там можно разве что пытаться продавливать, а сейчас для того, чтобы эффективно продавливать, у россиян сил не хватает", – рассказал спикер.

Кроме того, российские оккупанты минимально применяют технику. В частности, в зоне ответственности группировки объединенных сил за апрель украинские бойцы уничтожили 19 российских танков и 16 бронемашин.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов – украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". В качестве журналисты работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Принимал участие в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

