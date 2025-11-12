Укр
После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали

Мария Николишин
12 ноября 2025, 15:00
194
ВСУ отошли на более выгодные рубежи для сохранения личного состава.
После поражения позиций: ВСУ отступили на Запорожском направлении, детали
ВСУ отступили на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Главное:

  • На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои
  • Несмотря на попытки продвинуться, оккупанты несут значительные потери
  • Украинские подразделения отошли с позиций в районе Ровнополья

ВСУ отошли со своих позиций в районе Ровнополья. На Запорожском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Отмечается, что российские войска усилили штурмовую активность на Александровском и Гуляйпольском направлениях, не прекращая массированных обстрелов.

видео дня

"Бои продолжаются в районах населенных пунктов Привольное, Зеленый Гай, Ровнополье, Павловка, Вороное, Степное и Новопавловское. Всего зафиксировано около 25 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

Военные говорят, что несмотря на постоянные попытки продвинуться, оккупанты несут значительные потери: за минувшие сутки Вооруженные силы ликвидировали 58 российских военных, еще почти три десятка получили ранения.

Также сообщается, что поздно вечером 11 ноября, после комплексного огневого поражения украинских позиций в районе Ровнополья, украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные рубежи для сохранения личного состава.

"Продвижение противника остановлено. Продолжаются действия по его блокированию и комплексному поражению. Ожесточенные бои продолжаются также на других участках линии боевого соприкосновения этих направлений", - подытожили военные.

Расширение наступления РФ на Запорожье

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

По его словам, этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, военный аналитик Алексей Гетьман сказал, что эпицентром боев в Донецкой области остается Покровская агломерация, где российские оккупанты пытаются окружить город с нескольких направлений. На Покровском направлении враг сосредоточил около 170 тысяч военных.

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что украинские подразделения, которые долго удерживали одну из автодорог между Лисовкой и Новопавловкой, вероятно, вынуждены были отойти.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин говорил, что российские оккупанты жестко продвинулись на двух направлениях в Запорожской области. ВСУ были вынуждены покинуть позиции сразу возле пяти населенных пунктов.

Читайте также:

Об источнике: Силы обороны Юга

Силы обороны Юга - это объединение подразделений Вооруженных сил Украины, предназначенное для защиты южного региона страны, включающего Одесскую, Николаевскую, Херсонскую области и частично соседние территории. Оно состоит из механизированных, артиллерийских, танковых, разведывательных, противовоздушных, спецназа и других формирований, а также авиационных и радиолокационных подразделений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Запорожская область новости Украины война России и Украины Фронт
