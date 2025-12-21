Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

Ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей, напомнила Кристина Ненно.

Украинцев предупредил о вероятности повышения коммунальных тарифов / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

Не исключена вероятность повышения тарифов на воду для населения

Ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей

Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году.

В комментарии 24 Каналу она уточнила, что это может произойти в случае роста цен на электроэнергию.

"Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство и решение отменили, Кабмин вмешался", - подчеркнула эксперт.

При этом она также напомнила о том, что ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей.

"Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить", - добавила Ненно.

Новые тарифы на коммуналку: мнение эксперта

По оценке эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, в проекте государственного бюджета на 2026 год власти намерены значительно повысить стоимость коммунальных услуг, одновременно уменьшив уровень помощи гражданам. В частности, прогнозируется подорожание газа примерно на 15%, а электроэнергии — на 20%, тогда как финансирование программы жилищных субсидий планируют сократить на 7,2%.

