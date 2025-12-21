Повышение тарифов: раскрыто, для кого цифры в платежках вырастут и почему

Главное:
- Не исключена вероятность повышения тарифов на воду для населения
- Ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей
Эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году.
В комментарии 24 Каналу она уточнила, что это может произойти в случае роста цен на электроэнергию.
"Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство и решение отменили, Кабмин вмешался", - подчеркнула эксперт.
При этом она также напомнила о том, что ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей.
"Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить", - добавила Ненно.
Новые тарифы на коммуналку: мнение эксперта
По оценке эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, в проекте государственного бюджета на 2026 год власти намерены значительно повысить стоимость коммунальных услуг, одновременно уменьшив уровень помощи гражданам. В частности, прогнозируется подорожание газа примерно на 15%, а электроэнергии — на 20%, тогда как финансирование программы жилищных субсидий планируют сократить на 7,2%.
Ранее украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Потребители могут получить бонус за оплату платежки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у украинцев может возникнуть задолженность за газ. Украинцам объяснили, что сделать, чтобы долг не начислялся.
Напомним, Главред писал, что в Украине бизнес платит больше за потребление электроэнергии в вечерние часы. Изменения вступили в силу в последний день июля 2025 года.
Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия .
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс" владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и тому подобное. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
