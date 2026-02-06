Готовит авиаудары по Украине: в Москве стреляли в генерал-лейтенанта ГРУ

В России ранен Владимир Алексеев - ключевой генерал российской разведки.

Владимира Алексеева госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями / Фото: росСМИ

Кратко:

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта РФ

Топ-военный госпитализирован с несколькими пулевыми ранениями

Алексеев причастен к ударам по гражданским объектам в Украине и операциям в Сирии

Утром в пятницу, 6 февраля, в Москве неизвестный выстрелил в спину генерал-лейтенанту РФ Владимиру Алексееву. Топ-военного страны-агрессора госпитализировали с несколькими пулевыми ранениями.

Покушение на Алексеева произошло на Волоколамском шоссе в Москве. Как пишут росСМИ, неизвестный несколько раз выстрелил в спину генерал-лейтенанту и скрылся.

"Владимир Алексеев выжил, его госпитализировали. Но состояние офицера остается неизвестным", - сообщает российский пропагандистский канал Baza.

На месте покушения работают экстренные службы и силовики. Следователи СК РФ изучают записи с камер видеонаблюдения, идет розыск подозреваемого.

Обновлено. По данным росСМИ, Алексеев находится в реанимации после покушения.

"Врачи борются за жизнь первого замначальника ГРУ ВС РФ Владимира Алексеева, состояние генерал-лейтенант оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Владимир Алексеев - что о нем известно

Как сообщает ГУР Минобороны Украины, Владимир Алексеев - первый заместитель начальника ГРУ Генштаба ВС РФ (на должности с 2011 года),генерал-лейтенант.

Уроженец Украины. Родился 24 апреля 1961 года в с. Голодьки Хмельницкого района Винницкой области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) им. В.Ф.Маргелова (1984 год).

"Родившийся в Украине международный преступник, причастный к массовым убийствам сирийских детей и женщин, продолжает верно служить путинскому режиму, непосредственно участвуя в уничтожении родной земли", - говорится в сообщении.

Алексеев отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в том числе по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации так называемых референдумов (создание "Херсонской народной республики").

Отвечал за разведывательное обеспечение боевых действий группы российских войск в Сирии, которые привели к массовой гибели местного гражданского населения. В 2017 году за участие в уничтожении мирных Сирии закрытым указом российского президента поощрен званием "Героя России".

Причастен к вмешательству в президентские выборы в США 2016 года. Включен американским правительством в санкционные списки.

Ликвидация военных преступников

Как писал Главред, 17 декабря 2024 года в России в результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Накануне Служба безопасности Украины заочно сообщила генералу о подозрении.

По словам источника УП, подрыв российского генерала является спецоперацией Службы безопасности Украины. В СМИ отметили, что самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

Впоследствии, ФСБ сообщили, что в России якобы задержали "завербованного" Украиной исполнителя операции по ликвидации Кириллова. Им якобы оказался гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

В феврале 2025 года в Москве в элитном ЖК Алые Паруса прогремел взрыв. Целью взрыва якобы был президент Федерации бокса "ДНР" и создатель батальона "АрБат" 46-летний Армен Саркисян. Во время Евромайдана Саркисян руководил отрядами так называемых "титушек".

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

