СМИ узнали, кто стоит за подрывом топ-генерала Кириллова в Москве

Утром 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подрыв то-военного страны-агрессора является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.
По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.
"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных", - сказал собеседник издания.
Как сообщал Главред, 16 декабря Служба безопасности сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.
Что известно об Игоре Кириллове
Игорь Кириллов (13 июля 1970 года, Кострома – 17 декабря 2024 года, Москва) – российский генерал-лейтенант. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации. Кандидат военных наук. За непосредственное участие в военных действиях против Украины был добавлен в международный список санкций.
Именно Кириллов отвечал за массовое применение россиянами запрещенного химоружия против украинцев на восточном и южном фронтах. Зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов по ВСУ.
В частности, по приказу Кириллова оккупанты применяли боевые гранаты "К-1", наполненные ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Такой вид оружия запрещен Конвенцией от 1993 года.
Оккупанты сбрасывали боеприпасы с химвеществами с FPV-дронов на пункты расположения украинских военных. Это заставляло их покидать окопы и выходить под прямой огонь.
Из-за применения химоружия с зимы 2022 года в медучреждения госпитализировали более 2 тыс. украинских бойцов с отравлениями.
Кроме того, Кириллов — это тот самый офицер, который рассказывал о биолабораториях, боевых комарах и другом химическом оружии ВСУ, включая грязную бомбу.
Ликвидация топ-военных РФ - последние новости
13 ноября во временно оккупированном Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль был взорван. По данным СМИ, ликвидация Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.
Валерий Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.
12 декабря в Подмосковье в Кузьминском лесопарке ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.
Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.
Российский журналист Александр Невзоров предположил, что ликвидацию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Другие новости:
- Месть за казнь пленных: десантники ВСУ ликвидировали солдат "элитной" бригады РФ
- Убили молотком: в РФ ликвидировали пилота, причастного к смертельным атакам по Украине
- Путин на мушке: военный США рассказал, кто может ликвидировать главу Кремля
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред