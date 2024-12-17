СМИ узнали, кто стоит за подрывом топ-генерала Кириллова в Москве

Самокат со взрывчаткой был взорван, когда Игорь Кириллов с помощником заходили в подъезд дома. Оба погибли.

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Игорь Кириллов ликвидирован в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/bazabazon

Утром 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подрыв то-военного страны-агрессора является спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собеседника в спецслужбах.

По словам источника УП, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба погибли.

"Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных", - сказал собеседник издания.

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Как сообщал Главред, 16 декабря Служба безопасности сообщила, что объявила подозрение российскому генералу, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины. В сообщении говорится именно о генерал-лейтенанте Игоре Кириллове.

Что известно об Игоре Кириллове

Игорь Кириллов (13 июля 1970 года, Кострома – 17 декабря 2024 года, Москва) – российский генерал-лейтенант. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации. Кандидат военных наук. За непосредственное участие в военных действиях против Украины был добавлен в международный список санкций.

Игорь Кириллов / Фото: t.me/bazabazon

Именно Кириллов отвечал за массовое применение россиянами запрещенного химоружия против украинцев на восточном и южном фронтах. Зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования химбоеприпасов по ВСУ.

В частности, по приказу Кириллова оккупанты применяли боевые гранаты "К-1", наполненные ядовитыми веществами раздражающего действия – CS и CN. Такой вид оружия запрещен Конвенцией от 1993 года.

Оккупанты сбрасывали боеприпасы с химвеществами с FPV-дронов на пункты расположения украинских военных. Это заставляло их покидать окопы и выходить под прямой огонь.

Из-за применения химоружия с зимы 2022 года в медучреждения госпитализировали более 2 тыс. украинских бойцов с отравлениями.

Кроме того, Кириллов — это тот самый офицер, который рассказывал о биолабораториях, боевых комарах и другом химическом оружии ВСУ, включая грязную бомбу.

Ликвидация топ-военных РФ - последние новости

13 ноября во временно оккупированном Севастополе ликвидировали руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ Валерия Транковского. Его автомобиль был взорван. По данным СМИ, ликвидация Транковского - успешная спецоперация Службы безопасности Украины.

Валерий Транковский - военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине.

12 декабря в Подмосковье в Кузьминском лесопарке ликвидировали заместителя генерального конструктора, руководителя отдела программного обеспечения КБ "Марс" Михаила Шатского.

Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.

Российский журналист Александр Невзоров предположил, что ликвидацию осуществило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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