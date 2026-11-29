Исследование показало, что щетки высыхают быстрее, а опасные бактерии в них исчезают раньше.

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Губки для посуды являются рассадником бактерий / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Почему промывание водой не спасает кухонную губку

Сколько сальмонеллы выживает в губке для посуды

Чем заменить губку для мытья посуды и протирания столешницы

Обычная кухонная губка может оставаться рассадником бактерий даже тогда, когда выглядит чистой. Более гигиеничной альтернативой для мытья посуды является щетка: она быстрее высыхает, а опасные микроорганизмы в ней погибают раньше. Это подтверждает научное исследование, в котором сравнивали губки и щетки, сообщает Poznat svet.

Губка дешевая, удобная и добирается до труднодоступных мест. Однако ее пористая структура активно впитывает воду вместе с остатками пищи и жиром. Если губка долго не высыхает, в ней размножаются бактерии. Неприятный запах - лишь один из сигналов: микробы могут накапливаться и без видимых признаков загрязнения, а обычное промывание под краном не удаляет их все.

На эти риски обращает внимание и Министерство сельского хозяйства США. В ведомстве отмечают, что тщательно очистить губку сложно. Кипячение или прогревание в микроволновой печи могут уменьшить количество микроорганизмов, однако не гарантируют, что губка перестанет переносить грязь на другие поверхности.

Поэтому губки рекомендуется регулярно менять. Те, которые начали пахнуть, распадаться или сильно загрязнились, следует выбрасывать еще раньше.

Сальмонелла в губке живет более недели

Исследователи, чья работа опубликована на платформе ScienceDirect, наблюдали за тем, как бактерии размножаются в кухонных губках и щетках. Оказалось, что щетки высыхают быстрее, а часть опасных бактерий выживает в них меньше времени.

В частности, сальмонелла в некоторых типах губок сохранялась более семи дней, тогда как в щетках ее количество постепенно снижалось. Поэтому специалисты считают щетки более гигиеничным вариантом, особенно если после использования давать им хорошо высохнуть.

Еще один плюс щеток - долговечность. Качественная щетка при надлежащем уходе служит дольше обычной губки, а в некоторых моделях можно заменить только изношенную головку вместо того, чтобы покупать новое изделие. Щетки продаются с пластиковыми и деревянными ручками, они подходят для тарелок, кастрюль и столовых приборов.

Люфа, кокосовое волокно и тряпка, которую можно стирать

Среди природных альтернатив есть люфа, которую обычно ассоциируют с уходом за телом. На самом деле это высушенная волокнистая мякоть плодов растения, родственного огурцам и тыквам. Намоченная люфа размягчается и работает как обычная губка. Однако её нужно тщательно промывать и сушить после каждого использования: в постоянно влажных натуральных волокнах микроорганизмы тоже размножаются.

Щетки с кокосовым волокном имеют более жесткую щетину и хорошо справляются с засохшими остатками пищи на кастрюлях. Впрочем, на деликатных поверхностях ими следует пользоваться осторожно, чтобы не поцарапать покрытие. Натуральный материал сам по себе не гарантирует более длительного срока службы - всё зависит от качества изделия, интенсивности использования и ухода.

Для протирания кухонной столешницы или обеденного стола губка тоже не обязательна. Здесь лучше подойдет хлопковое полотенце или салфетка из микрофибры: после загрязнения её достаточно постирать в соответствии с рекомендациями производителя и после полного высыхания использовать снова. Для обычной уборки подойдёт даже старая хлопковая футболка.

Смотрите видео о том, чем можно заменить кухонную губку:

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