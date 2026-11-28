По предварительным данным, огонь охватил территорию закрытого цементного завода, по которому, возможно, был нанесен удар беспилотником.

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Дым над Белгородом после взрывов / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova+

Что известно:

В Белгороде прогремели взрывы, над промзоной поднялся дым

Вероятно, горит территория закрытого цементного завода

Официальных данных о последствиях пока нет

В субботу, 28 ноября, в приграничном Белгороде страны-агрессора прогремели взрывы. После взрывов над промышленной зоной в западной части города поднялся столб густого дыма. Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+.

"В Белгороде прогремели взрывы", - говорится в сообщении.

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Впоследствии об инциденте написал и Telegram-канал Supernova+, уточнив, что задымление заметили именно в промзоне.

"Белгород... взрывы с задымлением в промзоне", - сообщили в канале.

По предварительной информации, которую распространяют Telegram-каналы, возгорание началось после удара беспилотника по территории цементного завода. Предприятие в настоящее время не работает, поэтому вероятным местом попадания стала его промышленная территория.

Характер повреждений, масштабы пожара и возможные последствия удара пока неизвестны. Официальных заявлений российских властей по поводу инцидента на момент публикации не поступило.

Как удары по территории России могут повлиять на ход войны

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" отметил, что продолжительность войны напрямую зависит от возможностей Украины наносить удары по территории РФ.

"Это зависит только от одного - от способности Украины масштабировать удары по российской территории", - подчеркнул дипломат.

По мнению Огрызко, именно истощение российской экономики и оборонной промышленности позволит Киеву диктовать условия возможного перемирия.

"У нас есть только один вариант - продолжать эту линию, доводя Россию до экономического коллапса и уничтожения ВПК Путина. Эти две составляющие в конечном итоге позволят нам выдвинуть такие условия возможного перемирия, которые будут выгодны не Путину, а нам. Если российская экономика остановится, то исчезнут все возможности России для ведения войны", - пояснил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что главным препятствием для наращивания таких ударов остается не недостаток технологий, а нехватка финансирования.

"Большинство производителей украинского вооружения сегодня беспокоятся только об одном - даже не о технологиях, которые нужно постоянно обновлять, а о том, что им не хватает денег для того, чтобы запускать эти технологии, масштабировать их и наносить России максимально мощные удары", - подчеркнул Огрызко.

Удары по Белгороду - новости по теме

Как сообщал Главред, Белгород неоднократно подвергался ударам в течение 2026 года. В конце октября город подвергся массированной атаке дронов, в ходе которой загорелся крупный ТРЦ.

В начале августа под удар попало одно из местных учебных заведений. Тогда в Белгороде загорелся университет после атаки на город. В этом заведении разрабатывали системы БПЛА.

Еще раньше, в июле, город потрясла серия взрывов. После них в Белгороде разразился масштабный пожар. В городе тогда отключились свет и вода.

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