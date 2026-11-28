Согласно народным приметам, некоторые привычные домашние дела после наступления темноты могут лишить семью благополучия и счастья.

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Чего нельзя делать ночью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что категорически нельзя делать ночью согласно народным приметам

Почему нельзя убираться и стирать после захода солнца

Какие ночные привычки якобы притягивают бедность

Издавна наши предки связывали ночное время с различными суевериями. Считалось, что даже обычные бытовые дела, выполненные после захода солнца, могут навлечь неприятности и лишить дом благополучия. Главред расскажет подробнее.

На странице matronya_official в Instagram рассказали, каких дел, согласно народным приметам, стоит избегать ночью, чтобы не потерять удачу и достаток.

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Почему нельзя стирать ночью

Согласно народным поверьям, стирка в ночное время притягивает нечистую силу. Считается, что выстиранная после захода солнца одежда может впитывать негативную энергетику.

Почему нельзя убираться ночью

Наши предки верили, что подметание пола ночью может вымести счастье из дома. Также плохой приметой считается вынос мусора после наступления темноты, ведь это якобы приводит к потере благосостояния.

Почему нельзя одалживать деньги ночью

Запрет касается не только денег, но и продуктов. По народным приметам, привычка одалживать что-либо в ночное время может привести к финансовым трудностям и бедности.

Почему нельзя оставлять тесто на ночь

Согласно старинным суевериям, тесто, оставленное на всю ночь, якобы может навлечь серьезные болезни. Однако это лишь народное поверье, не имеющее научного подтверждения.

Почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь

Считалось, что грязная посуда, оставленная до утра, может обидеть домового. По поверью, он способен покинуть дом, оставив его без защиты.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Почему нужно занавешивать окна на ночь

По народным приметам, незанавешенные окна ночью могут впустить в дом злых духов. Именно поэтому с наступлением темноты наши предки старались закрывать окна шторами.

Почему нельзя стричь ногти и волосы ночью

Согласно суевериям, стрижка волос и ногтей в ночное время может лишить человека жизненной силы и удачи.

Почему нельзя мыться ночью

Посещение бани и купание ночью также связывали с негативными приметами. Считалось, что такие привычки могут привести к потере жизненной энергии и проблемам со здоровьем.

Стоит помнить, что все эти запреты являются частью народных верований и не имеют научного подтверждения.

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