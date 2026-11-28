Разведчики оценили, смогут ли суда из Азовского моря пройти в Чёрное море после ударов по переправе.

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Появились спутниковые снимки Крымского моста после серии атак ВСУ / Коллаж: Главред, фото: x.com/DefenceHQ

Кратко:

После удара ВСУ обрушилась арка автомобильной части моста в Крыму

Два комплекса "Панцирь", находившиеся поблизости, не смогли отразить атаки

Суда из Азовского моря, вероятно, не пройдут в Чёрное

На спутниковых снимках Крымского моста, обнародованных британской разведкой, видна обрушившаяся арочная конструкция автомобильной части и поврежденный железнодорожный участок. Это последствия серии ударов Сил обороны Украины, после которых арка пролета оказалась в воде.

Снимки и оценку последствий атак опубликовало Министерство обороны Великобритании в соцсети X. По данным ведомства, удары по незаконно построенной страной-агрессором РФ переправе были нанесены в середине ноября.

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Что показали спутниковые снимки Крымского моста

По оценке британской разведки, после второго удара обрушилась арочная конструкция автомобильной части моста. Из-за этого движение судов на соответствующем участке Керченского пролива заблокировано.

Третья атака повредила железнодорожную часть переправы вблизи арки - там заметны следы пожара. В то же время разведчики предполагают, что один из железнодорожных путей может оставаться пригодным для движения поездов.

Спутниковые снимки Крымского моста после серии атак ВСУ / фото: x.com/DefenceHQ

Отдельно в Минобороны Великобритании обратили внимание на российскую противовоздушную оборону возле моста. Два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь", расположенные примерно в 2,4 километра от разрушенной автомобильной секции, не смогли отразить украинские атаки.

Спутниковые снимки Крымского моста после серии атак ВСУ / фото: x.com/DefenceHQ

В ведомстве подчеркнули, что защита переправы не помогла оккупантам.

"Несмотря на значительные меры, предназначенные для защиты моста, российская противовоздушная оборона не смогла предотвратить украинский удар", - говорится в оценке британской разведки.

Как удары по мосту повлияли на морскую логистику РФ

Британские аналитики считают, что повреждения Крымского моста ограничили морскую логистику россиян. По их данным, из-за ударов по мостам прекратил работу порт Азов.

Под угрозой оказался и проход судов через Керченский пролив.

"Вероятно, суда, находящиеся в Азовском море, не смогут осуществлять прямой проход в Черное море, пока водные пути не будут расчищены", - говорится в сообщении разведки.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Почему Крымский мост не удастся быстро восстановить

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду отметил, что масштаб разрушений превзошел ожидания.

"Повреждения Крымского моста не просто критические - мы практически сорвали джекпот, потому что обрушили центральную арку моста", - подчеркнул специалист.

Объясняя, почему именно арка имеет решающее значение, эксперт напомнил о её роли в конструкции всего пролёта.

"Центральная арка моста, то есть двуарковая металлическая ферма, которая стояла сверху, была несущей основой мостового пролета длиной 270 метров. И теперь эта махина просто рухнула в воду", - пояснил Жданов.

В то же время он обратил внимание, что восстановительные работы осложнит ещё и погода в Керченском проливе.

"Во-первых, сейчас начинается сезон штормов на море. А с морозами появится первый лёд: ледяная шуга будет дрейфовать туда-сюда, что катастрофически затруднит восстановление", - подытожил эксперт.

Руководитель в сфере оборонной промышленности, офицер запаса Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в комментарии NV пояснил, что успешные атаки становятся возможными благодаря постепенному истощению российской ПВО.

"Каждая операция с участием наших ударных дронов способствует истощению систем ПВО противника", - отметил он.

Крымский мост - последние новости

Как сообщал Главред, ВСУ атаковали Крымский мост в середине ноября, и движение по переправе было остановлено. Аналитики ISW оценили последствия удара по переправе. По их выводам, атака показала неспособность РФ защитить стратегические объекты.

Впоследствии Силы обороны нанесли еще один удар по мосту. Украинские военные нанесли ракетный удар по Керченскому мосту ночью 19 ноября. Тогда были повреждены железнодорожные пути, а движение по переправе перекрыли.

Военные эксперты считают, что удары повлияют на ситуацию на фронте. Олег Жданов объяснил, чего ожидать после атак на переправу. По его словам, Крым оказался в оперативном окружении, а у российских войск возникнут проблемы со снабжением.

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