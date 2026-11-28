Сушить вещи на батарее зимой - не самая лучшая идея. Эксперты объяснили, почему.

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Лучший способ сушить одежду дома в холодное время года / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Какая комната лучше всего подходит для сушки белья

Почему отопление не избавляет дом от влаги

Сколько сохнут футболки, джинсы и полотенца

Без сушильной машины белье в помещении быстрее всего и безопаснее всего сушить в одной закрытой комнате с вентиляцией, лучше всего в ванной с вытяжкой.

Главред узнал, что такой совет в один голос дали британские эксперты по энергоэффективности и бытовой технике. Об этом сообщает издание Express.

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Одна партия мокрых вещей выделяет в воздух около двух литров воды. Если эту влагу никуда не отводить, она конденсируется на холодных окнах, стенах и мебели, а со временем там появляется плесень.

Поэтому эксперты советуют удерживать влагу в пределах одной комнаты и дать ей возможность выйти на улицу.

Джордж Пенни, эксперт по энергоэффективности жилья компании The Solar Co, считает, что именно выбор места определяет, станет ли стирка проблемой для всего дома.

"Лучшим выбором обычно является ванная комната - при условии, что в ней есть вытяжной вентилятор или окно, которое можно открыть. Это помещение уже спроектировано так, чтобы справляться с влажностью, а вентилятор может вывести влажный воздух наружу, прежде чем он распространится по всему дому", - отмечает Пенни.

В качестве запасных вариантов он называет подсобное помещение с вытяжкой или свободную спальню с закрытой дверью и приоткрытым окном.

Гостиную и комнаты, где жильцы проводят большую часть времени, эксперт для этого не рекомендует.

Соучредитель компании Meaco Крис Майкл подчеркивает, что подход зависит от того, есть ли в доме дополнительная техника.

"Если вы используете осушитель воздуха, небольшое помещение с закрытой дверью позволяет сконцентрировать процесс сушки в одной зоне. Если же осушителя нет, выберите тёплую комнату с хорошей вентиляцией - в идеале с вытяжным вентилятором. Держите межкомнатные двери закрытыми, чтобы влага оставалась в пределах этой комнаты", - советует Майкл.

Почему отопление не поможет

Майкл предупреждает, что привычка подкручивать термостат, чтобы вещи высохли быстрее, желаемого эффекта не дает.

"Отопление само по себе не удаляет воду, попавшую в воздух. Сочетайте тепло с вентиляцией или использованием осушителя. Если просто повысить температуру, влага никуда не денется - она останется в вашем доме", - предупреждает он.

Как правильно сушить мокрую куртку / Инфографика: Главред

Майкл и Салах Сан, руководитель отдела маркетинга продукции компании Beko, не рекомендуют развешивать мокрые вещи на радиаторах. Пенни предлагает другой вариант: поставить небольшой обогреватель возле сушилки и одновременно проветривать комнату, а не отапливать весь дом ради стирки.

Сколько времени занимает сушка

Скорость высыхания зависит от плотности ткани, температуры и движения воздуха. По оценке Пенни, в хорошо проветриваемой комнате с вентилятором и умеренным теплом лёгкие рубашки и футболки высыхают за четыре–шесть часов, а джинсы и полотенца - за 12–24 часа. В холодных комнатах без циркуляции воздуха на это уйдет больше времени.

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