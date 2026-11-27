Обычное зерно может служить не только кормом для животных, но и помогать обогревать дом.

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Овес может заменить дрова зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Можно ли использовать кормовой овес для отопления дома в Украине

Почему нельзя засыпать зерно в обычный твердотопливный котел

От чего зависит выгода такого отопления по сравнению с дровами

В условиях высоких расходов на отопление украинцы ищут альтернативные виды топлива, которые помогут сэкономить зимой. Один из таких вариантов - кормовой овес, который в Чехии начали использовать для обогрева домов вместо дров. Однако такое топливо подходит не для каждого котла, а его экономичность зависит от стоимости зерна и оборудования.

Главред выяснил, можно ли отапливать дом овсом, какие особенности имеет это топливо и может ли оно быть выгодным для украинцев.

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Можно ли отапливать дом кормовым овсом

Кормовой овес - это зерно, не предназначенное для потребления человеком. Его используют преимущественно в качестве корма для животных, но при определенных условиях оно может служить топливом, пишет Kerteszkedj.hu.

Такой способ отопления распространяется в отдельных хозяйствах Чехии и Польши. Для сжигания зерна производители предлагают специальные котлы или горелки с автоматической подачей топлива.

В то же время овес нельзя безопасно использовать в обычной дровяной печи или котле, рассчитанном только на древесину. Из-за особенностей сгорания зерна оборудование может повредиться.

Почему овес может испортить обычный котел

При сгорании овес образует больше минеральной золы, чем древесина. При высокой температуре он может размягчаться и спекаться, образуя твердые остатки - шлак.

В специальных зерновых горелках предусмотрены механизмы, которые помогают справляться с такой золой. В обычном котле она может накапливаться и мешать нормальной работе оборудования.

Поэтому использовать овес можно только в установках, производитель которых прямо разрешает сжигание зерна. Перед экспериментами с альтернативным топливом необходимо ознакомиться с инструкцией к котлу и проконсультироваться с сервисным специалистом.

Сколько тепла дает овес

Согласно приведенным в материале расчетам, один килограмм овса с влажностью около 15% может обеспечить примерно 4,1 кВт·ч тепловой энергии. Это сопоставимо с показателями древесины, однако фактическое количество полезного тепла зависит от влажности топлива и эффективности котла.

Влага снижает теплотворность зерна, ведь часть энергии тратится на испарение воды. Поэтому овес нужно хранить в сухом помещении. Для специализированных котлов производители могут устанавливать собственные требования к его влажности.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Сколько овса нужно на зиму

В материале в качестве примера рассматривается дом площадью 125 квадратных метров с сезонной потребностью в тепле 12 500 кВт·ч. По расчетам авторов, для такого объема тепла требуется около трех тонн овса.

Это лишь ориентир, а не готовая норма для украинских домов. Фактический расход зависит от утепления дома, климата, площади помещений, температуры внутри и эффективности отопительного оборудования.

Важно также учитывать, что несколько тонн зерна требуют достаточно места для хранения. Овес нужно хранить в сухом помещении, защищённом от дождя и конденсата. Если зерно намокнет, оно будет хуже гореть, а количество полезного тепла уменьшится.

Стоит ли украинцам переходить на отопление овсом

Кормовой овес может стать альтернативой дровам для владельцев специализированных котлов, особенно если в их регионе доступно зерно. Однако перед переходом на такое топливо необходимо сравнить его стоимость с ценой древесины и учесть затраты на оборудование.

Для владельцев обычных дровяных котлов эксперименты с овсом могут обернуться поломкой. Поэтому сначала следует проверить перечень разрешенных видов топлива в инструкции производителя.

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