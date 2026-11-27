Киев уже направил международным партнерам соответствующие предложения, однако окончательная позиция Москвы пока неизвестна.

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Украина предлагает перемирие в Чёрном море, но РФ выдвигает нереалистичные требования / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МИД Украины

Кратко:

Украина передала партнерам предложения о перемирии в Черном море

Киев ожидает ответа России относительно условий прекращения огня

Москва пытается включить вопрос экспорта нефти в соглашения

Украина готова к перемирию в акватории Черного моря, чтобы восстановить безопасность судоходства и обеспечить беспрепятственный экспорт агропродукции. Киев уже передал соответствующие предложения международным партнерам и ожидает реакции России.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления на V Международной конференции высокого уровня по продовольственной безопасности "Продовольствие из Украины" (Food from Ukraine) 27 ноября.

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По словам главы МИД, Украина готова участвовать в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

"Мы готовы к перемирию. Мы благодарны Индии, Турции и Египту, которые играют активную и важную роль в деэскалации в Черном море, а также в посредничестве. Сейчас мы ждем ответа от России. Все наши предложения были переданы", - сказал он.

В то же время министр отметил, что Россия каждый раз выдвигает нереалистичные требования в ответ на украинские инициативы по прекращению огня в Чёрном море. По его словам, на этот раз Москва пытается включить в обсуждение вопрос экспорта нефти.

"Они сразу предлагают включить (в условия - ред.) нефть. Нефть может быть элементом более широкого энергетического перемирия. Да, мы готовы и к энергетическому перемирию, но оно должно тогда рассматриваться со всеми энергетическими компонентами. А в отношении Черного моря мы сосредоточены на агропродукции. И опять же, мы выдвинули действенные предложения", - пояснил Сибига.

Также он подчеркнул, что для восстановления безопасности судоходства в Чёрном море необходимо усилить международное давление на Россию.

Готов ли Путин к реальным переговорам

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью "Главред" отметил, что после встречи с лидерами США и Китая позиции Путина не укрепились.

"Для России после этой встречи ничего не изменилось к лучшему, Путин по сути ничего не добился", - подчеркнул специалист.

Оценивая последствия той встречи для Украины, эксперт обратил внимание, что Пекин сознательно дистанцировался от украинского вопроса.

"Нет, для Украины эта встреча Трампа, Си и Путина не будет иметь никаких последствий. Китайцы просто решили не вмешиваться в украинский вопрос", - пояснил Загородний.

В то же время, говоря о дальнейших действиях Кремля в отношении Украины, аналитик не ожидает изменений, пока в Москве не сменится власть.

"А в действиях России в отношении нас ничего не изменится. Пока Путин останется у власти, он будет воевать", - подытожил эксперт.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Переговоры о мире - последние новости

Главред писал, что Европейский Союз ожидает от страны-агрессора России двух конкретных шагов, которые подтвердят ее готовность к переговорам. Речь идет об энергетическом перемирии на время зимы и о безопасной транспортировке продовольствия через Чёрное море. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте в Страсбурге 25 ноября.

Напомним, РФ выдвинула на переговорах новые требования. Россия, по данным СМИ, хочет не только весь Донбасс, но и выход Финляндии из НАТО. Среди требований также - отказ Альянса от военных баз в странах Балтии и федерализация Молдовы.

Европейские страны тем временем ищут собственный канал связи с Кремлем. Стало известно, что советники лидеров Германии, Франции и Великобритании могут отправиться в Москву. Визит предложил помощник Путина Юрий Ушаков, но окончательного решения пока нет.

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