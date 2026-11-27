Развертывание российских низкоорбитальных спутниковых сетей представляет глобальную угрозу.

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РФ готовит еще одну спутниковую сеть для военных / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Кратко:

Разработкой системы "Инносеть" занимается петербургская компания "Геоскан"

Москва рассчитывает вывести на орбиту более тысячи спутников двух систем

Россия намерена создать для нужд своей армии еще одну систему спутниковой связи под названием "Инносеть", помимо уже разрабатываемого проекта "Рассвет". Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого британскому изданию The Times.

По словам Скибицкого, планы страны-агрессора рассчитаны на десять лет и предусматривают развертывание нескольких спутниковых сетей для обеспечения потребностей российских вооруженных сил. Разработкой системы "Инносеть" занимается петербургская компания "Геоскан".

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В общей сложности Москва рассчитывает вывести на орбиту более тысячи спутников двух систем. В частности, к 2036 году Россия планирует развернуть 240 аппаратов "Инносети", а к 2035 году – вывести в космос 924 спутника системы "Рассвет".

"Развертывание российских низкоорбитальных спутниковых сетей представляет глобальную угрозу", – подчеркнул представитель украинской военной разведки.

Он пояснил, что в случае полноценного развертывания "Рассвета" Россия сможет оборудовать приемниками этой спутниковой сети различные виды вооружений и применять их в разных регионах мира.

"Это позволило бы Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря – в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке", – отметил Скибицкий.

В то же время заместитель начальника ГУР напомнил, что Россия была вынуждена перенести запланированный на 2026 год запуск третьей партии спутников системы "Рассвет".

Что известно о новой спутниковой системе РФ

Как писал Главред, Россия приступила к использованию собственной спутниковой группировки "Рассвет" для обеспечения военной связи над территорией Украины.

Система "Рассвет" может обеспечивать двусторонний обмен данными с российскими беспилотниками. Это позволит разведывательным БПЛА передавать информацию в режиме реального времени, а операторам ударных дронов – корректировать их маршруты непосредственно во время полета, в частности в зависимости от изменения расположения целей или для уклонения от средств противовоздушной обороны.

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов подтвердил использование Россией спутниковой системы "Рассвет" в военных целях над территорией Украины.

Запуск спутниковой сети "Рассвет" грозит Украине серьезными последствиями. Такое предупреждение озвучил командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник ВСУ Кирилл Верес. Командир не скрывает, что возлагает надежды на украинские спецслужбы, которые могли бы сорвать развертывание российской спутниковой группировки.

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