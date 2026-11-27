Россияне сообщили о выходе к Новониколаевке и Покровскому, хотя до сих пор находятся в 20–30 км от них.

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Российским офицерам угрожают отправить на штурмы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

Армия РФ в Запорожской области не дошла до рубежей, указанных в отчетах

Оккупанты находятся в 20–30 км от заявленных населенных пунктов

Командирам взводов и рот угрожают отправкой на штурм

Российское командование угрожает отправить офицеров на штурмы, если в ближайшие недели не будет продвижения на Запорожском направлении. Причина в том, что отчеты о выходе к Новониколаевке и Покровскому расходятся с реальной линией фронта на 20–30 км. Об этом заявили в партизанском движении "АТЕШ".

По данным агента движения, руководство группировки войск "Восток" в жесткой форме требует от командования 5-й и 36-й общевойсковых армий РФ любой ценой исправить ситуацию. Цель - привести фронт в соответствие с отчетами, которые ранее отправили "наверх".

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Командование армий, в свою очередь, перекладывает давление ниже: на руководство 127-й, 37-й и 64-й мотострелковых дивизий.

В представленных отчетах говорилось, что российские подразделения уже вышли на окраины Новониколаевки в Запорожской области и Покровского в Днепропетровской области.

На самом деле оккупанты до сих пор находятся более чем в 30 км от Новониколаевки и более чем в 20 км от Покровского. То есть заявленное продвижение существует лишь на бумаге.

Источник "АТЕШ" в штабе группировки описывает атмосферу как открытое давление сверху вниз по всей вертикали управления.

"Наверху требуют немедленно устранить разрыв между отчетами и картой. В армиях теперь срываются на командирах дивизий и бригад - открыто предупредили: не будет в ближайшие недели продвижения - ваши командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении комбригов будут приняты жесткие кадровые решения", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Где РФ может усилить наступление

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что в ближайшее время российский Генштаб может усилить наступательные действия на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

По его словам, это связано с необходимостью расширить сухопутный коридор, который после нарушения сообщения через Крымский мост остается единственным маршрутом, соединяющим оккупированный полуостров с Россией.

"И я думаю, что в ближайшее время российский Генштаб начнет массированную атаку на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Потому что для них это единственный способ расширить сухопутный коридор. Сейчас он составляет около 100 км, и с помощью middle strike мы контролируем его на всю глубину. А у россиян теперь это единственная артерия, связывающая Крым с Российской Федерацией", - подчеркнул он.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. На Славянском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Рай-Александровка Николаевской городской общины Краматорского района.

OSINT-аналитик Monstas писал, что российские войска отказались от масштабных штурмов и перешли к тактике "пассивно-агрессивного наступления": небольшие пехотные группы оккупантов проникают через линию фронта как можно глубже, избегают огневого контакта и пытаются продержаться там как можно дольше. Главная цель - не столько контроль над территорией, сколько провокация контратак ВСУ, чтобы уничтожать украинских штурмовиков с помощью дронов.

В то же время украинские войска освободили 204 кв. км и 14 населенных пунктов на севере Харьковской области в ходе операции "Медвежья ловушка". Таким образом, они сорвали планы страны-агрессора России окружить подразделения ВСУ.

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