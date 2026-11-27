Обычная специя из кухонного шкафчика может пригодиться даже при уборке дома.

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Как устранить неприятный запах с ковра / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем кладут лавровый лист под ковер

Как правильно использовать сушеные лавровые листья для ароматизации дома

Как избавиться от затхлого запаха и влаги под ковром

Лавровый лист используют не только при приготовлении пищи. Некоторые хозяйки кладут сушеные листья под ковры, в шкафы и ящики, чтобы придать вещам приятный аромат.

Главред расскажет, как освежить ковер с помощью кухонной специи.

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Зачем кладут лавровый лист под ковер

Сушеный лавровый лист содержит эфирные масла, благодаря которым обладает характерным пряным ароматом. Одним из основных ароматических соединений является 1,8-цинеол, также известный как эвкалиптол. Именно он придает специи узнаваемый запах, пишет Wprost.

Это свойство используют и в быту. Лавровые листья кладут в шкафы, ящики и кладовые, а иногда прячут под ковры. Считается, что его аромат помогает освежить помещение и сделать запах в комнате более приятным. Особенно популярен такой способ среди тех, кто не хочет пользоваться синтетическими освежителями воздуха.

Как правильно использовать лавровый лист

Для этого понадобится несколько полностью сухих лавровых листьев. Их нужно слегка размять руками, чтобы усилить аромат, а затем положить в небольшие бумажные пакетики. Так сухие листья не будут рассыпаться под ковром и не попадут на пол.

Пакеты можно разместить по краям ковра, где они не будут мешать при ходьбе. Перед использованием стоит убедиться, что запах лавра нравится всем жильцам дома.

Как избавиться от затхлого запаха ковра

Если от ковра исходит стойкий запах сырости, одних лавровых листьев будет недостаточно. Причиной могут быть скопившаяся влага, грязь в волокнах или недостаточная просушка после чистки.

Прежде всего стоит приподнять ковер и проверить, нет ли влаги под ним. Затем нужно тщательно пропылесосить изделие с обеих сторон и, при необходимости, почистить в соответствии с рекомендациями производителя. После влажной уборки ковер необходимо полностью высушить.

Как выровнять загнутый угол ковра / Инфографика: Главред

Если запах затхлости возвращается, следует проверить состояние пола и влажность в помещении. Постоянная сырость может привести к появлению плесени, поэтому важно найти и устранить источник влаги.

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