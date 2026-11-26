О чём вы узнаете:
- Как правильно решить математическую головоломку
- Какую ошибку можно допустить при вычислении
Математические головоломки - отличный способ потренировать мозг, проверить концентрацию внимания и отточить навыки устного счёта. Даже простые примеры могут заставить задуматься. Главред расскажет подробнее.
Как пишет издание IT-Slovnik.cz, на этот раз необходимо решить математическую задачу всего за 5 секунд. Для этого достаточно вспомнить школьные правила выполнения арифметических действий.
Математическая головоломка на внимательность
Перед вами математическое выражение: (56 ÷ 7 – 2) × (14 + 6).
Попробуйте выполнить все вычисления в уме, не используя калькулятор. Помните, что даже внутри скобок необходимо соблюдать правильную последовательность математических действий.
На выполнение задания отведено всего 5 секунд. Не спешите вычитать числа, ведь даже незначительная ошибка может привести к неправильному результату.
Правильный ответ на математическую головоломку
Прежде всего выполняем деление в первых скобках: 56 ÷ 7 = 8. Затем вычитаем 2 и получаем 6.
Во вторых скобках складываем 14 и 6 - получаем 20. Остаётся умножить результаты: 6 × 20 = 120.
Правильный ответ - 120.
Если удалось справиться с заданием за 5 секунд, это свидетельствует о хороших навыках устного счёта и внимательности. В то же время такая головоломка не является полноценным тестом на IQ.
Предложите этот математический пример друзьям или коллегам, чтобы проверить, кто быстрее найдет правильный ответ.
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