Простой на первый взгляд математический пример поможет проверить внимательность, логическое мышление и скорость устного счёта.

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Математическая головоломка / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как правильно решить математическую головоломку

Какую ошибку можно допустить при вычислении

Математические головоломки - отличный способ потренировать мозг, проверить концентрацию внимания и отточить навыки устного счёта. Даже простые примеры могут заставить задуматься. Главред расскажет подробнее.

Как пишет издание IT-Slovnik.cz, на этот раз необходимо решить математическую задачу всего за 5 секунд. Для этого достаточно вспомнить школьные правила выполнения арифметических действий.

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Математическая головоломка на внимательность

Перед вами математическое выражение: (56 ÷ 7 – 2) × (14 + 6).

Попробуйте выполнить все вычисления в уме, не используя калькулятор. Помните, что даже внутри скобок необходимо соблюдать правильную последовательность математических действий.

На выполнение задания отведено всего 5 секунд. Не спешите вычитать числа, ведь даже незначительная ошибка может привести к неправильному результату.

Правильный ответ на математическую головоломку

Прежде всего выполняем деление в первых скобках: 56 ÷ 7 = 8. Затем вычитаем 2 и получаем 6.

Во вторых скобках складываем 14 и 6 - получаем 20. Остаётся умножить результаты: 6 × 20 = 120.

Правильный ответ - 120.

Если удалось справиться с заданием за 5 секунд, это свидетельствует о хороших навыках устного счёта и внимательности. В то же время такая головоломка не является полноценным тестом на IQ.

Предложите этот математический пример друзьям или коллегам, чтобы проверить, кто быстрее найдет правильный ответ.

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