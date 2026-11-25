Кратко:
- Свинина может подорожать до 300–400 грн за килограмм
- В 2027 году переработчикам грозит нехватка сырья
Свинина в Украине может подорожать до 300-400 грн за килограмм и стать дефицитной, если не удастся остановить африканскую чуму свиней. Вспышки болезни фиксируются всё чаще. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко в комментарии NV Бизнес.
"В 2027 году мы можем лишиться значительной доли рынка. Следствием станет новый дефицит, как это было в 2025 году после сокращения поголовья в 2024-м. Тогда цены на свиней и мясо удвоились. Стоимость мяса доходила до 300 грн за килограмм и более", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, отрасль уже сейчас ожидает, что в следующем году мясоперерабатывающим предприятиям будет существенно не хватать сырья.
Эксперт добавил, что если бы цену формировал только внутренний рынок, конечный покупатель платил бы за килограмм свинины более трехсот гривен уже в этом году. Удержать цены на более низком уровне пока помогают поставки из-за рубежа.
"Но импорт может частично сдержать рост. Объективно цена может находиться в диапазоне 300–400 грн за килограмм. Речь идет о мясе, которое потребитель покупает в магазинах", - подчеркивает Бабенко.
Что будет с ценами на продукты в Украине
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что украинцам не стоит ждать улучшения уровня жизни до окончания войны, а продукты будут и дальше дорожать - прежде всего из-за девальвации гривни, подорожания топлива и закрытия бизнеса.
По его словам, девальвация приводит к росту цен в три этапа: сначала дорожают импортные товары, затем услуги, а уже потом отечественная продукция. Вместе с тем обесцениваются зарплаты, пенсии и социальные выплаты в гривне, поэтому покупательная способность украинцев падает.
"Да, улучшения ждать не стоит, пока не наступит наша военно-политическая победа и не закончится война. До этого уровень жизни будет только ухудшаться", - сказал он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине продолжают меняться цены на овощи и фрукты. За неделю заметно подорожал сладкий перец, выросла стоимость репчатого лука и огурцов. В то же время сезонные овощи, в частности различные виды капусты и редис, подешевели.
Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ отмечал, что подсолнечное масло в Украине может подорожать в полтора-два раза из-за проблем с логистикой и остановки внутреннего производства. В то же время дефицита продукта на полках пока не ожидается.
Кроме того, цены на огурцы в Украине также резко взлетели. На оптовом рынке "Столичный" в Киеве отдельные позиции уже продают по 200 грн/кг. Причина в том, что завершился урожай в пленочных теплицах и предложения на рынке стало меньше.
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