Осенью садоводам рекомендуют ограничиться санитарной обрезкой, а формирование кроны перенести на конец зимы.

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Как правильно обрезать грушу в саду / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

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Можно ли обрезать грушу после опадения листьев

Какие ветки стоит удалить ещё до зимы

Правильная обрезка плодовых деревьев, в частности, груш - это залог щедрого и здорового урожая. Нужно правильно сформировать крону дерева, чтобы стимулировать его рост.

Главред решил разобраться, как правильно обрезать грушу для получения большего количества плодов.

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Нужно ли обрезать грушу осенью

Осенью грушу стоит обрезать лишь умеренно. Удалять можно сухие, сломанные и больные ветки, а формирование кроны, сильное укорачивание побегов и снижение высоты дерева лучше перенести на конец зимы или начало весны. Именно такая тактика помогает сохранить дерево здоровым и заложить основу для щедрого урожая, пишет Newsweek Romania.

Когда дерево сбрасывает листья, его каркас виден гораздо лучше, поэтому это удобный момент, чтобы оценить состояние каждой ветки. Однако резкие решения в этот период могут обернуться против садовода.

Груши чувствительны к серьезному вмешательству перед наступлением морозов, поэтому масштабные работы по формированию кроны лучше отложить до конца зимы или начала весны.

Объяснение простое: срезы заживают не сразу, а сильный холод может повредить открытую древесину. К тому же в конце осени дерево переходит в состояние покоя и накапливает ресурсы для зимовки.

Какие ветки можно обрезать осенью

Во время осеннего осмотра кроны стоит обратить внимание на несколько категорий ветвей:

сухие и отмершие, так как они уже не участвуют в росте дерева;

сломанные или надломленные, которые снег или ветер могут окончательно отломать;

пораженные болезнями: их удаляют, а срезанные части не оставляют возле дерева;

ветки, которые трутся друг о друга и повреждают кору: одну из пары удаляют в зависимости от её роли в кроне.

В то же время не каждая ветка, которая кажется лишней, подлежит удалению. Особенно осторожно следует обращаться с молодыми деревьями, у которых крона ещё формируется.

Как не дать груше вытянуться вверх

Молодые деревья часто дают мощные побеги, тянущиеся почти вертикально. Без контроля груша формирует высокую и узкую крону, где верхние ветви затеняют нижние, то есть именно те, которые должны плодоносить.

Эту проблему решает постепенное формирование кроны со стимулированием роста в стороны. Для этого молодые побеги отводят наружу и придают им положение, ближе к горизонтальному. Так крона становится шире и лучше проветривается.

Отгибать ветви следует с помощью мягких подвязок или специальных распорок. Для этого подходят только молодые, гибкие и здоровые побеги. Их положение меняют постепенно и без усилий, а подвязки периодически проверяют и ослабляют, чтобы они не врезались в кору. Старые толстые ветви силой гнуть нельзя, потому что они просто сломаются.

Что любит и чего не любит груша / Инфографика: Главред

Как сформировать крону молодой груши

Формировать каркас дерева начинают в первые годы после посадки. Цель состоит в том, чтобы получить сбалансированную структуру с равномерно распределенными ветвями и достаточным пространством для плодов.

Ключевым элементом здесь является центральный проводник, то есть главный побег, продолжающий ствол. Вокруг него постепенно отбирают боковые ветви. Они должны расти в разных направлениях, отходить от ствола под достаточно широким углом, не перекрещиваться, не затенять друг друга и равномерно распределяться по высоте.

Формировать всю крону за один сезон не нужно: основные ветви лучше выбирать постепенно и удалять лишнее по мере роста дерева. Также не стоит допускать загущения верхушки, которая будет перекрывать свет нижнему ярусу.

Как обрезать молодые груши – видео:

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