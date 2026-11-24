Вы узнаете:
- Почему кроты продолжают рыть туннели даже зимой
- Как приготовить средство из уксуса и чеснока для отпугивания кротов
- Какие еще способы помогут защитить газон и огород от кротовых нор
Кроты могут доставлять немало хлопот владельцам частных домов и дач. В поисках пищи эти животные роют подземные туннели, оставляют на газонах кучи земли и портят внешний вид участка.
Осенью проблема может обостриться, поэтому садоводам стоит позаботиться о защите территории до наступления сильных морозов. Главред выяснил, как избавиться от кротов к зиме с помощью домашнего средства.
Как отпугнуть кротов уксусом и чесноком
Как пишет InfoWet, кроты не впадают в зимнюю спячку. Они уходят глубже под землю, где продолжают искать дождевых червей и личинок. Поэтому даже зимой животные могут рыть туннели, а весной на газоне появятся новые кучи земли.
Один из домашних способов борьбы с кротами предполагает использование уксуса и чеснока. Эти продукты обладают резким запахом, который может отпугивать животных с чувствительным обонянием.
Для приготовления смеси понадобятся:
- стакан спиртового уксуса;
- один литр воды;
- несколько зубчиков чеснока.
Сначала смешайте уксус с водой, добавьте измельченный чеснок и оставьте смесь примерно на час. После этого рекомендуется вылить ее в подземный туннель, предварительно открыв вход в кротовину, а затем засыпать отверстие землей.
В то же время стоит учитывать, что эффективность такого домашнего средства научно не доказана. Уксус также может повредить растения, поэтому смесь не следует выливать непосредственно на корни или грядки.
Каких ошибок не стоит допускать при борьбе с кротами
Не стоит просто ежедневно утрамбовывать кучи земли, не устраняя причину их появления. Это не остановит животное от рытья новых туннелей, а рядом могут появиться дополнительные насыпи.
Также не рекомендуется использовать яд для грызунов. Кроты питаются преимущественно беспозвоночными, поэтому такие средства могут оказаться неэффективными. В то же время отравленные приманки представляют опасность для домашних животных и птиц.
Какие еще способы помогут защитить участок от кротов
Есть несколько других методов, которые можно использовать для защиты газона и клумб.
- Специальная сетка. Её укладывают под газон ещё до посева травы или укладки дерна. Такой барьер препятствует появлению кротовых нор на поверхности.
- Звуковые отпугиватели. Устройства на солнечных батареях создают вибрации и звуковые сигналы, которые могут заставить кротов покинуть участок. При этом результат зависит от почвы и особенностей территории.
- Растения с резким запахом. Вокруг клумб можно высаживать чеснок, бархатцы, клещевину и молочай. Их запах иногда используют в качестве дополнительного средства отпугивания, хотя надежность такого метода не подтверждена.
Чтобы защитить сад от кротов, можно сочетать несколько способов. Однако стоит помнить, что кроты играют важную роль в почвенной экосистеме, поэтому лучше выбирать безопасные методы, которые не наносят животным вреда.
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