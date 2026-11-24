Отпугнуть незваных гостей можно с помощью простых продуктов, которые найдутся почти на каждой кухне.

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Как избавиться от кротов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему кроты продолжают рыть туннели даже зимой

Как приготовить средство из уксуса и чеснока для отпугивания кротов

Какие еще способы помогут защитить газон и огород от кротовых нор

Кроты могут доставлять немало хлопот владельцам частных домов и дач. В поисках пищи эти животные роют подземные туннели, оставляют на газонах кучи земли и портят внешний вид участка.

Осенью проблема может обостриться, поэтому садоводам стоит позаботиться о защите территории до наступления сильных морозов. Главред выяснил, как избавиться от кротов к зиме с помощью домашнего средства.

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Как отпугнуть кротов уксусом и чесноком

Как пишет InfoWet, кроты не впадают в зимнюю спячку. Они уходят глубже под землю, где продолжают искать дождевых червей и личинок. Поэтому даже зимой животные могут рыть туннели, а весной на газоне появятся новые кучи земли.

Один из домашних способов борьбы с кротами предполагает использование уксуса и чеснока. Эти продукты обладают резким запахом, который может отпугивать животных с чувствительным обонянием.

Для приготовления смеси понадобятся:

стакан спиртового уксуса;

один литр воды;

несколько зубчиков чеснока.

Сначала смешайте уксус с водой, добавьте измельченный чеснок и оставьте смесь примерно на час. После этого рекомендуется вылить ее в подземный туннель, предварительно открыв вход в кротовину, а затем засыпать отверстие землей.

В то же время стоит учитывать, что эффективность такого домашнего средства научно не доказана. Уксус также может повредить растения, поэтому смесь не следует выливать непосредственно на корни или грядки.

Как гуманно прогнать кротов с участка / Инфографика: Главред

Каких ошибок не стоит допускать при борьбе с кротами

Не стоит просто ежедневно утрамбовывать кучи земли, не устраняя причину их появления. Это не остановит животное от рытья новых туннелей, а рядом могут появиться дополнительные насыпи.

Также не рекомендуется использовать яд для грызунов. Кроты питаются преимущественно беспозвоночными, поэтому такие средства могут оказаться неэффективными. В то же время отравленные приманки представляют опасность для домашних животных и птиц.

Какие еще способы помогут защитить участок от кротов

Есть несколько других методов, которые можно использовать для защиты газона и клумб.

Специальная сетка. Её укладывают под газон ещё до посева травы или укладки дерна. Такой барьер препятствует появлению кротовых нор на поверхности. Звуковые отпугиватели. Устройства на солнечных батареях создают вибрации и звуковые сигналы, которые могут заставить кротов покинуть участок. При этом результат зависит от почвы и особенностей территории. Растения с резким запахом. Вокруг клумб можно высаживать чеснок, бархатцы, клещевину и молочай. Их запах иногда используют в качестве дополнительного средства отпугивания, хотя надежность такого метода не подтверждена.

Чтобы защитить сад от кротов, можно сочетать несколько способов. Однако стоит помнить, что кроты играют важную роль в почвенной экосистеме, поэтому лучше выбирать безопасные методы, которые не наносят животным вреда.

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