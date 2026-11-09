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Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябре

Мария Николишин
9 ноября 2026, 12:00
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Средство не только уничтожает мховой покров, но и обогащает траву железом, благодаря чему она становится более зеленой.
Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябре
Почему мох с газона нужно убрать к зиме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как уничтожить мох на газоне осенью
  • Почему газон после обработки временно чернеет

Может показаться, что в ноябре за газоном уже не нужно ухаживать, но это не так. Именно в этот период, когда становится прохладнее и влажнее, мох начинает стремительно разрастаться и портить газон.

Главред решил разобраться, как быстро убрать мох с газона.

видео дня

Чем можно обработать газон от мха

Мох на газоне можно уничтожить примерно за два часа, если обработать его сульфатом железа. Это средство из природных минералов одновременно насыщает траву железом и делает ее более зеленой, пишет Express.

В отличие от травы, мох образует мягкие плотные "подушки" на поверхности почвы и постепенно заполняет оголенные участки и места, где трава растет плохо. Даже если такой газон выглядит здоровым, без ухода мох начнёт подавлять траву, и весной покрытие может стать неровным, с "лысинами".

Специалисты советуют избавляться от мха именно осенью, пока трава ещё восстанавливается после летней нагрузки. Это поможет газону успешно перезимовать и предотвратит более серьёзные проблемы в будущем.

Почему именно железный купорос

Сульфат железа является самым эффективным и распространенным средством против мха. Препарат быстро окрашивает мох в черный цвет, после чего тот погибает. Он также помогает сохранить траву здоровой и не дает мху вернуться в течение холодного сезона.

Мох обычно чернеет и отмирает уже в течение двух часов после обработки. Впрочем, иногда процесс может растянуться на несколько дней.

Польза средства для самой травы связана с фотосинтезом: минералы в его составе помогают растениям вырабатывать сахара из солнечного света, углекислого газа и воды.

Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябре
Как избавиться от мха / Инфографика: Главред

Как обработать газон

Перед обработкой газон следует скосить, желательно за несколько дней, и убрать опавшие листья и мусор. Траву не следует стричь слишком коротко.

Для приготовления раствора 25 г препарата разводят в 1 л воды. Этого количества хватает на пять квадратных метров. Наносить раствор можно опрыскивателем или лейкой, равномерно по всей площади, не обрабатывая одни и те же участки дважды, иначе результат будет неоднородным.

После обработки мох постепенно будет темнеть, высыхать и отмирать. Временное почернение газона не должно пугать: это признак того, что средство действует, и со временем состояние газона улучшится.

Как ухаживать за газоном осенью, чтобы весной он был зеленым – видео:

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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