Мох исчезнет, ​​а трава весной будет зеленее: чем обработать газон в ноябре

Средство не только уничтожает мховой покров, но и обогащает траву железом, благодаря чему она становится более зеленой.

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Почему мох с газона нужно убрать к зиме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Как уничтожить мох на газоне осенью

Почему газон после обработки временно чернеет

Может показаться, что в ноябре за газоном уже не нужно ухаживать, но это не так. Именно в этот период, когда становится прохладнее и влажнее, мох начинает стремительно разрастаться и портить газон.

Главред решил разобраться, как быстро убрать мох с газона.

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Чем можно обработать газон от мха

Мох на газоне можно уничтожить примерно за два часа, если обработать его сульфатом железа. Это средство из природных минералов одновременно насыщает траву железом и делает ее более зеленой, пишет Express.

В отличие от травы, мох образует мягкие плотные "подушки" на поверхности почвы и постепенно заполняет оголенные участки и места, где трава растет плохо. Даже если такой газон выглядит здоровым, без ухода мох начнёт подавлять траву, и весной покрытие может стать неровным, с "лысинами".

Специалисты советуют избавляться от мха именно осенью, пока трава ещё восстанавливается после летней нагрузки. Это поможет газону успешно перезимовать и предотвратит более серьёзные проблемы в будущем.

Почему именно железный купорос

Сульфат железа является самым эффективным и распространенным средством против мха. Препарат быстро окрашивает мох в черный цвет, после чего тот погибает. Он также помогает сохранить траву здоровой и не дает мху вернуться в течение холодного сезона.

Мох обычно чернеет и отмирает уже в течение двух часов после обработки. Впрочем, иногда процесс может растянуться на несколько дней.

Польза средства для самой травы связана с фотосинтезом: минералы в его составе помогают растениям вырабатывать сахара из солнечного света, углекислого газа и воды.

Как избавиться от мха / Инфографика: Главред

Как обработать газон

Перед обработкой газон следует скосить, желательно за несколько дней, и убрать опавшие листья и мусор. Траву не следует стричь слишком коротко.

Для приготовления раствора 25 г препарата разводят в 1 л воды. Этого количества хватает на пять квадратных метров. Наносить раствор можно опрыскивателем или лейкой, равномерно по всей площади, не обрабатывая одни и те же участки дважды, иначе результат будет неоднородным.

После обработки мох постепенно будет темнеть, высыхать и отмирать. Временное почернение газона не должно пугать: это признак того, что средство действует, и со временем состояние газона улучшится.

Как ухаживать за газоном осенью, чтобы весной он был зеленым – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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