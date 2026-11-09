Россия собрала почти все Ту-95 и Ту-160 на одной авиабазе – в чем причина

Строительство ангаров-укрытий на аэродроме Энгельс до сих пор не продвинулось дальше этапа возведения каркасов, как показывают спутниковые снимки.

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Россия перебросила Ту-95 и Ту-160 через всю страну / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

На авиабазе "Украинка" - 37 Ту-95МС и 10 Ту-160

Ангары-укрытия в Энгельсе до сих пор находятся на стадии каркасов

Перелет из Энгельса - почти 5400 км в одну сторону

Страна-агрессор Россия сосредоточила почти все свои стратегические бомбардировщики на авиабазе "Украинка" на Дальнем Востоке. Вероятная причина в том, что оккупанты так и не построили защитные ангары для ракетоносцев на аэродроме Энгельс, без которого РФ не обходится во время массированных ударов по Украине. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на данные мониторинговой группы AviVector.

По данным AviVector, по состоянию на 7 ноября на "Украинке" находились 37 Ту-95МС и 10 Ту-160М, а на авиабазе "Оленья" - ещё один Ту-95МС. Только 3 ноября из Энгельса-2 на Дальний Восток перелетели четыре Ту-95МС и один Ту-160М, а в последующие дни туда перегнали еще несколько самолетов из "Оленьи".

видео дня

Всего с начала ноября на "Украинку" переместили восемь Ту-95МС и один Ту-160. В Defense Express предполагают, что именно такое количество самолетов противник и задействовал во время массированного удара по Украине в ночь на 3 ноября.

Бомбардировщики РФ / Инфографика: Главред

Почему Россия держит бомбардировщики на Дальнем Востоке

По оценке издания, на "Украинке" самолеты стоят без какой-либо физической защиты. Оккупанты рассчитывают, что украинские дальнобойные дроны пока не способны долететь на такое расстояние.

"Вероятно, на самом аэродроме "Украинка" российские Ту-95МС и Ту-160 стоят просто под открытым небом, то есть без физической защиты", - отметил Киричевский.

Кроме того, "Украинка" удобна для полётов Ту-95МС в Тихоокеанском регионе, в частности вокруг Японии. Там уже зафиксировали антирекорд по количеству вылетов также Ту-142, Ил-20 и Су-35С.

Что известно об укрытиях для самолетов в Энгельсе

О намерении РФ построить до 20 ангаров-укрытий для Ту-95МС и Ту-160 на аэродроме Энгельс впервые стало известно в апреле 2025 года, а конкретные данные появились в июне 2026 года. Однако, как показал снимок AviVector от 12 октября 2026 года, строительство не продвинулось дальше возведения каркасов.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что для россиян оказалось проще каждый раз гонять дефицитные самолеты через всю страну, чем защитить их на месте.

"Получается, что россиянам оказалось реально проще для каждого массированного удара перегонять свои дефицитные стратегические бомбардировщики на расстояние почти 5400 километров только "в одну сторону", чем создать действительно надежную защиту на той же авиабазе "Энгельс", - пишет эксперт.

Аэродромы стратегической авиации РФ / Инфографика: Главред

Почему Россия наносит удары по глубокому тылу и можно ли от этого защититься

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью Главреду объяснил, что удары по тылу противника - один из базовых принципов войны, и Украина тоже его применяет.

"Собственно, мы также пытаемся наносить удары по российской экономике. Это один из принципов ведения войны. Если не можешь одолеть противника на фронте, пытаешься нанести ему критические поражения в тылу - по предприятиям, транспортным коммуникациям, центрам связи и другим объектам, которые обеспечивают функционирование государства и управление вооруженными силами", - подчеркнул специалист.

Говоря о российской тактике, Гончар обратил внимание на то, что противник смог нарастить производство средств поражения.

"Россияне действуют по схожей логике. Они активизировали такие атаки еще в прошлом году, в частности благодаря тому, что смогли нарастить производство средств поражения. Появились новые возможности, в частности реактивные ударные дроны", - пояснил Гончар.

В то же время эксперт признал, что полностью обезопаситься от массированных атак невозможно.

"Понятно, что обеспечить стопроцентную защиту невозможно - ни средствами противовоздушной обороны, ни инженерными сооружениями", - подытожил он.

Стратегическая авиация РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, в конце октября мониторинговые каналы фиксировали перегруппировку бомбардировщиков между "Украинкой", "Энгельсом-2" и "Оленьей". 2 ноября стало известно, что Ту-95 уже вооружены ракетами и угроза комбинированного удара высока. Часть самолетов тогда переместили из "Украинки" в "Энгельс" и на "Оленью".

Летом Силы обороны уже наносили удары по стратегической авиации РФ на её аэродромах. Спутниковые снимки показали уничтоженный Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" после атаки в ночь на 16 июля. У ракетоносца оторвалась хвостовая часть.

Само название дальневосточной базы имеет украинские корни. Как выяснилось, авиабазу "Украинка" назвали в честь украинских переселенцев. Она расположена почти в 6 тыс. км от украинской границы и входит в тройку ключевых тыловых авиабаз РФ.

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О персоне: Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года - военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

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