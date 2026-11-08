В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

Главное:
- На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение
- На подъездах к Северному мосту будут направлять грузовой транспорт в объезд
- На Южном мосту грузовой транспорт будет направляться в объезд
С понедельника, 9 ноября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами.
"В связи с дополнительными вызовами в сфере безопасности в Киеве Министерство внутренних дел Украины вводит резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки", – сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.
На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно: в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.
На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.
На Южном мосту грузовой транспорт, движущийся с левого берега на правый, будет направляться в объезд – через Дарницкий мост. Для легковых и общественных транспортных средств ограничения не вводятся.
"Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Призываем водителей соблюдать эти ограничения и планировать маршруты заранее", – отметил Выговский.
Он добавил, что правоохранители будут контролировать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог. Также было значительно увеличено количество полицейских экипажей в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям.
В Киеве временно прекращают движение трамваев и троллейбусов
В столице Украины приостанавливают работу электротранспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Причиной такого решения стала сложная ситуация в энергетической системе страны, возникшая после российских обстрелов.
На время остановки трамваев и троллейбусов некоторые маршруты планируют обслуживать автобусы. Организацией дополнительных перевозок займется коммунальное предприятие "Киевпастранс".
В то же время в КГГА предупредили, что автобусное сообщение не сможет в полной мере заменить возможности электротранспорта и обеспечить прежний объем пассажирских перевозок.
Количество автобусов на маршрутах будут определять с учетом доступного транспорта, числа водителей, пассажиропотока и общей обстановки в городе.
Удары РФ по Киеву - новости по теме
Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.
Как сообщалось, страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.
Напомним, враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.
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