Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

Алексей Тесля
8 ноября 2026, 20:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.
Що відомо про новий удар по Південному мосту
В Киеве вводят резервные схемы транспортного сообщения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение
  • На подъездах к Северному мосту будут направлять грузовой транспорт в объезд
  • На Южном мосту грузовой транспорт будет направляться в объезд

С понедельника, 9 ноября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами.

"В связи с дополнительными вызовами в сфере безопасности в Киеве Министерство внутренних дел Украины вводит резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки", – сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

видео дня

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно: в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.

На Южном мосту грузовой транспорт, движущийся с левого берега на правый, будет направляться в объезд – через Дарницкий мост. Для легковых и общественных транспортных средств ограничения не вводятся.

"Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Призываем водителей соблюдать эти ограничения и планировать маршруты заранее", – отметил Выговский.

Он добавил, что правоохранители будут контролировать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог. Также было значительно увеличено количество полицейских экипажей в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям.

В Киеве временно прекращают движение трамваев и троллейбусов

В столице Украины приостанавливают работу электротранспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Причиной такого решения стала сложная ситуация в энергетической системе страны, возникшая после российских обстрелов.

На время остановки трамваев и троллейбусов некоторые маршруты планируют обслуживать автобусы. Организацией дополнительных перевозок займется коммунальное предприятие "Киевпастранс".

В то же время в КГГА предупредили, что автобусное сообщение не сможет в полной мере заменить возможности электротранспорта и обеспечить прежний объем пассажирских перевозок.

Количество автобусов на маршрутах будут определять с учетом доступного транспорта, числа водителей, пассажиропотока и общей обстановки в городе.

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Как сообщалось, страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

Читайте также:

О персоне: Иван Выговский

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева полиция
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:29Война
Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:52Украина
Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:09Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

Последние новости

20:27

В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

20:06

Удача выберет троих счастливчиков: кому откроются двери в новую жизнь

19:40

"Решится ли Москва на этот раз": Невзлин - о "дружбе" РФ и Иранамнение

19:29

Перехват "Орешника" в космосе: Украина разрабатывает новую защиту от ракет

19:26

Белье высохнет даже без отопления: одна хитрость работает безотказноВидео

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
18:44

Как хранить яблоки зимой, чтобы они не гнили и оставались хрустящими

18:39

Какие вещи не стоит стирать в горячей воде: они быстро потеряют цвет и формуВидео

18:27

Автомобильный аккумулятор зимой: как обнаружить разряд до появления проблем с запуском

18:25

В Сенате сделали важное заявление о возобновлении военной помощи США Украине

Реклама
17:52

Бесплатный проезд и резерв автобусов: Зеленский анонсировал изменения для Киева

17:29

Бюджетный ремонт за копейки: как радикально преобразить старую кухонную плитку

17:09

Европа присоединится к переговорам по Украине в Абу-Даби — что известно

17:08

Почему в Нидерландах не вешают шторы: причина кроется в давней традиции

16:48

Где поставить герань на зиму: садоводы назвали лучшее место

16:27

У Трампа выдвинули новую идею насчет "большой сделки" с РФ: в WP узнали детали

16:20

Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

16:19

Зачем бросать лимонную кожуру в мусорное ведро: простой бытовой секрет

15:58

Картофель не прорастет до весны: немецкий метод хранения урожая

15:41

Жирные пятна исчезнут еще до стирки: необычный способ спасти любимую одеждуВидео

15:14

ВСУ нанесли удар по дроновому центру "Рубикон" и еще трем целям РФ - Генштаб

Реклама
15:13

РФ выбрала тактику давления на Украину зимой: Буданов раскрыл замысел Москвы

14:48

Старая губка для посуды ещё пригодится — семь интересных способов использования

14:20

После 9 ноября у 4 знаков китайского зодиака наконец-то всё наладится

14:00

Селин Дион устроила рок-н-ролльное шоу на концерте Metallica

13:56

Россия ударила по домам и предприятию в Днепре – есть жертва, город без светаФото

13:36

Трамп может усилить давление на Украину: The Guardian предупредила об опасном сценарии

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 9 ноября: Тиграм - зов сердца, Петухам - прогресс

13:14

Гороскоп Таро на завтра 9 ноября: Овнам - начать заново, Львам - слушать интуицию

13:04

Тест на IQ: нужно найти три звезды среди снежинок за 40 секунд

12:32

Звезда сериала "Во все тяжкие" покончил с собой: что он сделал

11:52

Свет выключают без очередей: в части Украины ввели аварийные отключения

11:44

Почему японцы не сливают воду из ванны сразу: объяснение необычной традиции

11:41

Как почистить москитную сетку, не снимая ее с окна: даже выходить не нужноВидео

11:34

Украину накроют дожди, мокрый снег и заморозки: когда погода резко изменится

11:24

Как запечь картофель с хрустящей корочкой: секреты шеф-поваров

11:11

Путин отправляет на переговоры с Украиной делегацию высшего уровня – Bloomberg

11:08

Вселенная будет благосклонна к четырём знакам зодиака — ноябрь принесёт возможности

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

Реклама
10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять