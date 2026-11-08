В Киеве вводят новые схемы транспортного сообщения: как добраться между берегами

Вводятся резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки.

https://glavred.info/regions/v-kieve-vvodyat-novye-shemy-transportnogo-soobshcheniya-kak-dobratsya-mezhdu-beregami-10810460.html Ссылка скопирована

В Киеве вводят резервные схемы транспортного сообщения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение

На подъездах к Северному мосту будут направлять грузовой транспорт в объезд

На Южном мосту грузовой транспорт будет направляться в объезд

С понедельника, 9 ноября, в Киеве будут введены резервные схемы транспортного сообщения между левым и правым берегами.

"В связи с дополнительными вызовами в сфере безопасности в Киеве Министерство внутренних дел Украины вводит резервные схемы транспортного сообщения, чтобы разгрузить мосты и оптимизировать транспортные потоки", – сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

видео дня

На мосту Патона полицейские организуют реверсивное движение, а именно: в утренние часы (07:00-10:00) три полосы из пяти будут работать в направлении правого берега, вечером (16:00-20:00) – в направлении левого.

На подъездах к Северному мосту патрульные будут направлять грузовой транспорт в объезд – для проезда через Подольский мостовой переход. Движение общественного транспорта с левого берега на правый, а также легковых автомобилей и общественного транспорта с правого берега на левый будет возобновлено.

На Южном мосту грузовой транспорт, движущийся с левого берега на правый, будет направляться в объезд – через Дарницкий мост. Для легковых и общественных транспортных средств ограничения не вводятся.

"Подробные схемы движения в ближайшее время будут опубликованы на страницах патрульной полиции. Призываем водителей соблюдать эти ограничения и планировать маршруты заранее", – отметил Выговский.

Он добавил, что правоохранители будут контролировать подъездные пути к мостам и наиболее загруженные участки дорог. Также было значительно увеличено количество полицейских экипажей в Киеве для регулирования движения, разгрузки мостов и помощи водителям.

В Киеве временно прекращают движение трамваев и троллейбусов

В столице Украины приостанавливают работу электротранспорта. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА). Причиной такого решения стала сложная ситуация в энергетической системе страны, возникшая после российских обстрелов.

На время остановки трамваев и троллейбусов некоторые маршруты планируют обслуживать автобусы. Организацией дополнительных перевозок займется коммунальное предприятие "Киевпастранс".

В то же время в КГГА предупредили, что автобусное сообщение не сможет в полной мере заменить возможности электротранспорта и обеспечить прежний объем пассажирских перевозок.

Количество автобусов на маршрутах будут определять с учетом доступного транспорта, числа водителей, пассажиропотока и общей обстановки в городе.

Удары РФ по Киеву - новости по теме

Ранее Главред писал, что Киев этой зимой может оказаться в более сложном положении, чем в прошлом году. Из-за ударов страны-агрессора России три столичные ТЭЦ прекратили производство электроэнергии, а энергоинфраструктура города получила значительно больше повреждений, чем перед предыдущим отопительным сезоном.

Как сообщалось, страна-агрессор Россия атаковала "шахедами" ТЭЦ в Киеве. В Днепровской области только за эту ночь были нанесены удары по четырём электроподстанциям. Под утро в Шостке российский дрон нанёс удар по ТЭЦ.

Напомним, враг вновь нанес удары по объектам энергетики Днепровской области, Киева и Киевской области. Повторные атаки существенно затруднили восстановительные работы, поэтому тысячи украинцев остались без света.

Читайте также:

О персоне: Иван Выговский

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред