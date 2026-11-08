Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Сергей Кущ
8 ноября 2026, 10:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты предупреждают, что нынешняя российская воздушная кампания отличается от предыдущих.
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни
Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

Читайте в материале:

  • Почему Россия усиливает удары по украинской экономике
  • Как изменилась тактика российских ракетных и дроновых атак
  • Чем разрушение промышленности грозит Украине этой зимой

Россия усиливает ракетные и дроновые атаки на Украину, пытаясь не только разрушить энергетическую инфраструктуру перед зимой, но и нанести максимальный ущерб всей украинской экономике. На фоне ограниченных результатов российского наступления на фронте Кремль, по оценкам аналитиков, делает ставку на уничтожение промышленности, транспортной инфраструктуры и экспортных возможностей Украины.

Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на военных аналитиков и исследователей международных организаций.

видео дня

Эксперты предупреждают, что нынешняя российская воздушная кампания отличается от предыдущих не только интенсивностью, но и расширением списка целей. Под ударами все чаще оказываются предприятия, склады, порты, железнодорожная инфраструктура и другие объекты, обеспечивающие экономическую деятельность страны.

Путин пытается компенсировать неудачи на фронте

Аналитик New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу считает, что российское руководство пересмотрело подход к ведению войны, поскольку не смогло добиться желаемых результатов на поле боя.

По его мнению, Кремль пришел к выводу, что дальнейшее наращивание количества войск и попытки продвижения на Донбассе не гарантируют стратегического успеха. Поэтому Москва сосредоточилась на ударах по экономическому потенциалу Украины.

"Путин пришел к выводу, что не сможет одержать победу на Донбассе, просто отправляя в бой всё новые силы и пытаясь продвигаться вперед, поскольку лето для украинцев прошло относительно успешно", - отметил Лоу.

По словам аналитика, российское руководство теперь рассматривает разрушение экономики как один из основных способов изменить ход войны.

"Он решил, что единственный способ переломить ход событий – это разрушить экономику, и именно этим (россияне) сейчас систематически занимаются", - заявил эксперт.

Лоу также предупредил, что европейские партнеры Киева могут недооценивать серьезность экономических и гуманитарных вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Россия резко увеличила количество ударов по Украине

Согласно данным организации ACLED, отслеживающей вооруженные конфликты, интенсивность российских атак в течение 2026 года заметно выросла.

Если в январе исследователи зафиксировали 3650 российских ударов по Украине, то в октябре их количество достигло 5532. Таким образом, за этот период показатель увеличился примерно на 52%.

Особую тревогу вызывает рост числа погибших среди гражданского населения. По данным ACLED, с начала 2026 года в результате российских ударов погибли более 2700 мирных жителей Украины.

Исследователь Восточной Европы в ACLED Кристиан Влас считает, что предстоящая зима может оказаться особенно тяжелой для украинцев.

"Этой зимой Украину ждет тяжелейшая гуманитарная ситуация, причем гораздо раньше, чем в прошлом году", - предупредил он.

По оценкам аналитиков, Россия начала интенсивнее атаковать энергетическую инфраструктуру еще до наступления наиболее холодного периода. Одновременно удары распространяются на другие отрасли, от которых зависит устойчивость украинской экономики.

Под ударом оказались порты, заводы и железная дорога

CNN обращает внимание на расширение географии и характера российских атак. Помимо энергетических объектов, российские войска регулярно наносят удары по инфраструктуре, обеспечивающей экспорт через Черное море и дунайские порты.

Среди целей также оказываются промышленные склады, железнодорожные объекты, металлургические предприятия и инфраструктура сельскохозяйственного сектора.

Некоторые из этих объектов могут иметь двойное назначение, однако опрошенные изданием аналитики отмечают усиление ударов по гражданской экономической инфраструктуре.

Кристиан Влас подчеркнул, что последствия подобных атак значительно шире непосредственных разрушений предприятий.

"Это удар по налоговой базе Украины – речь идет не просто об "индустрии" в абстрактном смысле. Это бьет по зарплатам людей", - объяснил исследователь.

По его словам, уничтожение производственных мощностей и нарушение экспортных маршрутов могут одновременно создавать проблемы с поступлениями в бюджет, рабочими местами и доходами населения.

Особенно опасным аналитик считает сочетание ударов по промышленности, сельскому хозяйству и зерновому экспорту. Подобная стратегия, по его оценке, может быть направлена на провоцирование экономических кризисов сразу в нескольких секторах.

Россия изменила время атак

Руководитель направления по России в Институте изучения войны (ISW) Катерина Степаненко обратила внимание еще на одну особенность российской тактики.

По ее словам, если ранее российские войска преимущественно наносили удары ночью, то теперь все чаще атакуют украинские города и объекты инфраструктуры в дневное время.

"Они наносят удары по таким объектам, как торговые центры, хранилища и склады", - рассказала Степаненко.

Аналитик считает, что дневные атаки могут быть направлены в том числе на нарушение обычной деловой активности. Подобные удары способны приводить к остановке работы предприятий, перебоям с поставками и дополнительным расходам бизнеса.

В результате экономический ущерб возникает не только из-за непосредственного уничтожения объектов, но и вследствие вынужденных простоев, нарушения логистики и сокращения производственной деятельности.

Украинцы вынуждены рисковать жизнью ради заработка

Экономические последствия российских атак все сильнее отражаются на повседневной жизни населения.

В новом докладе Международного комитета спасения (IRC) отмечается, что тяжелое финансовое положение вынуждает жителей южных и восточных регионов Украины принимать опасные решения.

В частности, некоторые фермеры продолжают работать на потенциально заминированных сельскохозяйственных землях, поскольку не имеют других источников дохода.

Другие жители вынуждены покидать свои дома в поисках работы и более безопасных условий жизни.

"Нехватка финансовых средств – это не просто вопрос оплаты счетов. Она создает серьезное давление, вынуждая людей принимать решения, которые кардинально меняют их жизнь", - заявила заместитель директора IRC по операционной деятельности в Украине Ольга Кашуба.

Джон Лоу предупреждает, что на фоне продолжительной войны и накопившегося экономического истощения Украина столкнулась с особенно серьезными вызовами.

"Необходимо учитывать совокупный эффект этой войны и крайнюю степень истощения украинской стороны. В условиях, когда экономика испытывает столь колоссальное напряжение, наступил по-настоящему опасный момент", - подчеркнул аналитик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу угрозы новым массированным ударам по инфраструктуре. Он подчеркнул, что масштабный ракетный удар существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте и потребует усиления ПВО. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что политолог Андрей Золотарев во время интервью заявил о намерениях Кремля продолжить давление на украинскую экономику. По его словам, усиление ударов по инфраструктуре поможет России попытаться подорвать экономическую устойчивость Украины в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко высказал позицию по поводу атак на столицу. Кличко обратил внимание на масштабы разрушений и нарастающую угрозу, отмечая, что баллистические удары по Киеву требуют немедленного усиления мер по защите граждан и восстановлению объектов инфраструктуры.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:15Война
Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

10:07Война
В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

08:19Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растение

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Последние новости

10:54

Плесень появляется из-за влажности: какое растение стоит поставить в ванной

10:50

Ванная будет пахнуть как дорогой спа-салон: как сделать дешевый ароматизатор

10:47

"Больше не смогу иметь детей": Федишин рассказала о своей трагедии

10:15

Украина могла бы изменить ход войны благодаря оружию, которое есть у Запада - ISW

10:07

Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
09:27

Георгины пышно зацветут весной: как правильно выкопать и сохранить клубни

08:54

Все изменится после 8 ноября: четыре знака китайского зодиака начнут новую жизнь

08:38

"Верните мои деньги!": банкоматы ПриватБанка начали "чудить" во время отключений

08:19

В Украине произошел масштабный блэкаут: без света - более 600 тысяч потребителей

Реклама
08:10

Онлайн-выборов не будет: Денисенко объяснил, зачем Зеленский о них заговорилмнение

07:56

Гороскоп на завтра, 9 ноября: Близнецам — успех, Водолеям — обида

07:29

Эрдоган дал Трампу обещание по войне в Украине перед переговорами в Абу-Даби

05:30

Пора разорвать невидимые путы: кому звезды готовят уникальный шанс

04:28

Как подготовить спальню к зиме: какие места нужно обязательно убрать

03:50

Вето Трампа и аудит помощи: эскперт объяснил, почему демократы не помогут Киеву

03:03

Не под ковриком и не у окна: где категорически не рекомендуется хранить ключи

01:10

Тайна жизни после смерти: ученые ошеломили мир неожиданной гипотезой

07 ноября, суббота
23:25

Угроза новых отключений: в ДТЭК предупредили, какие регионы в зоне риска

22:30

Трамп дорого заплатил за авантюры: эксперт о громком провале республиканцев

22:21

РФ может прибегнуть к новой тактике под Херсоном: есть ли угроза штурма города

Реклама
21:39

Пыль исчезнет с пола надолго: хитрый трюк, о котором знают не все

21:35

Ситуация остается сложной: какими будут отключения света 8 ноября

20:46

Похолодание охватит всю Украину: когда температура опустится до -4 градусов

20:42

В США готовят для Украины новый пакет военной помощи: в FT узнали детали

20:15

Хитрый способ выманить тараканов из укрытий: понадобится всего один продуктВидео

20:08

От маринада до заправки: необычные способы использования огуречного рассола

19:33

Кровавая стрельба в центре Кракова: есть погибшие и раненые, что известно

19:30

Свой фруктовый сад в квартире: какие деревья дадут урожай на подоконникеВидео

19:27

Лунный календарь на 9–15 ноября: когда нельзя рисковать и ссориться

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

Реклама
17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости Харькова
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять