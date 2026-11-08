Путин изменил стратегию войны: CNN раскрыло новую цель массированных ударов РФ

Эксперты предупреждают, что нынешняя российская воздушная кампания отличается от предыдущих.

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Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Минобороны РФ, УНИАН

Читайте в материале:

Почему Россия усиливает удары по украинской экономике

Как изменилась тактика российских ракетных и дроновых атак

Чем разрушение промышленности грозит Украине этой зимой

Россия усиливает ракетные и дроновые атаки на Украину, пытаясь не только разрушить энергетическую инфраструктуру перед зимой, но и нанести максимальный ущерб всей украинской экономике. На фоне ограниченных результатов российского наступления на фронте Кремль, по оценкам аналитиков, делает ставку на уничтожение промышленности, транспортной инфраструктуры и экспортных возможностей Украины.

Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на военных аналитиков и исследователей международных организаций.

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Эксперты предупреждают, что нынешняя российская воздушная кампания отличается от предыдущих не только интенсивностью, но и расширением списка целей. Под ударами все чаще оказываются предприятия, склады, порты, железнодорожная инфраструктура и другие объекты, обеспечивающие экономическую деятельность страны.

Путин пытается компенсировать неудачи на фронте

Аналитик New Eurasian Strategies Centre Джон Лоу считает, что российское руководство пересмотрело подход к ведению войны, поскольку не смогло добиться желаемых результатов на поле боя.

По его мнению, Кремль пришел к выводу, что дальнейшее наращивание количества войск и попытки продвижения на Донбассе не гарантируют стратегического успеха. Поэтому Москва сосредоточилась на ударах по экономическому потенциалу Украины.

"Путин пришел к выводу, что не сможет одержать победу на Донбассе, просто отправляя в бой всё новые силы и пытаясь продвигаться вперед, поскольку лето для украинцев прошло относительно успешно", - отметил Лоу.

По словам аналитика, российское руководство теперь рассматривает разрушение экономики как один из основных способов изменить ход войны.

"Он решил, что единственный способ переломить ход событий – это разрушить экономику, и именно этим (россияне) сейчас систематически занимаются", - заявил эксперт.

Лоу также предупредил, что европейские партнеры Киева могут недооценивать серьезность экономических и гуманитарных вызовов, с которыми сталкивается Украина.

Россия резко увеличила количество ударов по Украине

Согласно данным организации ACLED, отслеживающей вооруженные конфликты, интенсивность российских атак в течение 2026 года заметно выросла.

Если в январе исследователи зафиксировали 3650 российских ударов по Украине, то в октябре их количество достигло 5532. Таким образом, за этот период показатель увеличился примерно на 52%.

Особую тревогу вызывает рост числа погибших среди гражданского населения. По данным ACLED, с начала 2026 года в результате российских ударов погибли более 2700 мирных жителей Украины.

Исследователь Восточной Европы в ACLED Кристиан Влас считает, что предстоящая зима может оказаться особенно тяжелой для украинцев.

"Этой зимой Украину ждет тяжелейшая гуманитарная ситуация, причем гораздо раньше, чем в прошлом году", - предупредил он.

По оценкам аналитиков, Россия начала интенсивнее атаковать энергетическую инфраструктуру еще до наступления наиболее холодного периода. Одновременно удары распространяются на другие отрасли, от которых зависит устойчивость украинской экономики.

Под ударом оказались порты, заводы и железная дорога

CNN обращает внимание на расширение географии и характера российских атак. Помимо энергетических объектов, российские войска регулярно наносят удары по инфраструктуре, обеспечивающей экспорт через Черное море и дунайские порты.

Среди целей также оказываются промышленные склады, железнодорожные объекты, металлургические предприятия и инфраструктура сельскохозяйственного сектора.

Некоторые из этих объектов могут иметь двойное назначение, однако опрошенные изданием аналитики отмечают усиление ударов по гражданской экономической инфраструктуре.

Кристиан Влас подчеркнул, что последствия подобных атак значительно шире непосредственных разрушений предприятий.

"Это удар по налоговой базе Украины – речь идет не просто об "индустрии" в абстрактном смысле. Это бьет по зарплатам людей", - объяснил исследователь.

По его словам, уничтожение производственных мощностей и нарушение экспортных маршрутов могут одновременно создавать проблемы с поступлениями в бюджет, рабочими местами и доходами населения.

Особенно опасным аналитик считает сочетание ударов по промышленности, сельскому хозяйству и зерновому экспорту. Подобная стратегия, по его оценке, может быть направлена на провоцирование экономических кризисов сразу в нескольких секторах.

Россия изменила время атак

Руководитель направления по России в Институте изучения войны (ISW) Катерина Степаненко обратила внимание еще на одну особенность российской тактики.

По ее словам, если ранее российские войска преимущественно наносили удары ночью, то теперь все чаще атакуют украинские города и объекты инфраструктуры в дневное время.

"Они наносят удары по таким объектам, как торговые центры, хранилища и склады", - рассказала Степаненко.

Аналитик считает, что дневные атаки могут быть направлены в том числе на нарушение обычной деловой активности. Подобные удары способны приводить к остановке работы предприятий, перебоям с поставками и дополнительным расходам бизнеса.

В результате экономический ущерб возникает не только из-за непосредственного уничтожения объектов, но и вследствие вынужденных простоев, нарушения логистики и сокращения производственной деятельности.

Украинцы вынуждены рисковать жизнью ради заработка

Экономические последствия российских атак все сильнее отражаются на повседневной жизни населения.

В новом докладе Международного комитета спасения (IRC) отмечается, что тяжелое финансовое положение вынуждает жителей южных и восточных регионов Украины принимать опасные решения.

В частности, некоторые фермеры продолжают работать на потенциально заминированных сельскохозяйственных землях, поскольку не имеют других источников дохода.

Другие жители вынуждены покидать свои дома в поисках работы и более безопасных условий жизни.

"Нехватка финансовых средств – это не просто вопрос оплаты счетов. Она создает серьезное давление, вынуждая людей принимать решения, которые кардинально меняют их жизнь", - заявила заместитель директора IRC по операционной деятельности в Украине Ольга Кашуба.

Джон Лоу предупреждает, что на фоне продолжительной войны и накопившегося экономического истощения Украина столкнулась с особенно серьезными вызовами.

"Необходимо учитывать совокупный эффект этой войны и крайнюю степень истощения украинской стороны. В условиях, когда экономика испытывает столь колоссальное напряжение, наступил по-настоящему опасный момент", - подчеркнул аналитик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал важное заявление по поводу угрозы новым массированным ударам по инфраструктуре. Он подчеркнул, что масштабный ракетный удар существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте и потребует усиления ПВО. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что политолог Андрей Золотарев во время интервью заявил о намерениях Кремля продолжить давление на украинскую экономику. По его словам, усиление ударов по инфраструктуре поможет России попытаться подорвать экономическую устойчивость Украины в ближайшие месяцы.

Как ранее сообщал Главред, мэр Киева Виталий Кличко высказал позицию по поводу атак на столицу. Кличко обратил внимание на масштабы разрушений и нарастающую угрозу, отмечая, что баллистические удары по Киеву требуют немедленного усиления мер по защите граждан и восстановлению объектов инфраструктуры.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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