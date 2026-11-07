Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Вы узнаете:
- Какие ингредиенты нужны для самодельного аккумулятора холода
- Как правильно использовать замороженную бутылку
Во время длительных отключений электроэнергии продукты в холодильнике могут нагреваться и быстрее портиться. Но есть способ, как дольше поддерживать низкую температуру внутри камеры.
Главред узнал, что украинская блогерша Мария Партика в TikTok предложила простой лайфхак с желатином, солью и водой на случай длительных отключений.
Как сохранить холод в холодильнике без света
По словам блогерши, замороженная смесь желатина и соли способна дольше удерживать холод по сравнению с обычной замороженной водой. Она проверила этот способ лично, предварительно заморозив также обычную воду для сравнения.
Для приготовления смеси понадобятся: 5 столовых ложек желатина, 2 столовые ложки соли, вода, пол-литровая банка, литровая пластиковая бутылка.
Сначала нужно насыпать желатин и соль в пол-литровую банку. Затем залить ингредиенты водой и тщательно перемешать, чтобы соль полностью растворилась. После этого смесь нужно оставить примерно на пять минут, чтобы желатин немного набух.
Следующий шаг - перелить полученную массу в литровую пластиковую бутылку и долить воду, оставив внутри немного свободного места. Это важно, поскольку при замораживании жидкость может расширяться.
Бутылку нужно поставить в морозильную камеру до полного замерзания смеси. После этого самодельный аккумулятор холода будет готов к использованию.
"Когда отключают свет, я достаю из морозильной камеры бутылку и ставлю её между продуктами в холодильник", - добавила блогерша.
Видео с лайфхаком для сохранения холода можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Мария Партика
Мария Партика - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 14 тысяч пользователей. В соцсетях делится рецептами и полезными советами.
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