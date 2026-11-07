Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Блогерша рассказала, как дольше сохранить свежесть продуктов без электричества.

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Крутой лайфхак, который спасёт во время отключений света / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какие ингредиенты нужны для самодельного аккумулятора холода

Как правильно использовать замороженную бутылку

Во время длительных отключений электроэнергии продукты в холодильнике могут нагреваться и быстрее портиться. Но есть способ, как дольше поддерживать низкую температуру внутри камеры.

Главред узнал, что украинская блогерша Мария Партика в TikTok предложила простой лайфхак с желатином, солью и водой на случай длительных отключений.

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Как сохранить холод в холодильнике без света

По словам блогерши, замороженная смесь желатина и соли способна дольше удерживать холод по сравнению с обычной замороженной водой. Она проверила этот способ лично, предварительно заморозив также обычную воду для сравнения.

Для приготовления смеси понадобятся: 5 столовых ложек желатина, 2 столовые ложки соли, вода, пол-литровая банка, литровая пластиковая бутылка.

Сначала нужно насыпать желатин и соль в пол-литровую банку. Затем залить ингредиенты водой и тщательно перемешать, чтобы соль полностью растворилась. После этого смесь нужно оставить примерно на пять минут, чтобы желатин немного набух.

Как проверить, не испортились ли продукты в холодильнике из-за разморозки / Инфографика: Главред

Следующий шаг - перелить полученную массу в литровую пластиковую бутылку и долить воду, оставив внутри немного свободного места. Это важно, поскольку при замораживании жидкость может расширяться.

Бутылку нужно поставить в морозильную камеру до полного замерзания смеси. После этого самодельный аккумулятор холода будет готов к использованию.

"Когда отключают свет, я достаю из морозильной камеры бутылку и ставлю её между продуктами в холодильник", - добавила блогерша.

Видео с лайфхаком для сохранения холода можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Мария Партика Мария Партика - украинская блогерша с аудиторией в TikTok более 14 тысяч пользователей. В соцсетях делится рецептами и полезными советами.

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