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Куда пропала Снежана Онопко: вернулась в Канны после тяжелого развода и удивила внешностью

Алена Кюпели
7 ноября 2026, 08:38
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Украинская модель пропала с радаров СМИ, однако постепенно возвращается к публичной жизни.
Куда делась Снежана Онопко
Куда делась Снежана Онопко / Коллаж Главред, фото Instagram/snejanaonopka15

Кратко:

  • Что пережила Снежана Онопко в браке
  • Почему появились слухи о ее здоровье
  • Как она выглядит сейчас

В начале 2000-х Снежана Онопко была одной из самых востребованных украинских моделей в мире. Ее снимали для Vogue, приглашали на показы Prada, Gucci и Louis Vuitton, а легендарный фотограф Стивен Майзель помог ей стать настоящей звездой высокой моды.

Но на пике карьеры модель практически исчезла из индустрии. За этим последовали непростой брак, громкий развод и многолетняя пауза. Теперь 39-летняя Онопко снова появляется на международных мероприятиях и заявляет о возвращении в модельный бизнес.

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Главредрассказывает, что с ней произошло и как она живет сегодня.

От Северодонецка до обложек Vogue: как Снежана Онопко покорила мировую моду

Снежана Онопко родилась 15 декабря 1986 года в Северодонецке Луганской области. Модельную карьеру она начала еще подростком, а в 15 лет переехала в Киев, где ее заметил иностранный скаут.

Настоящий прорыв произошел в середине 2000-х. Онопко попала на глаза фотографу Стивену Майзелю, который снимал ее для рекламных кампаний ведущих модных домов и обложек Vogue Italia.

Куда делась Снежана Онопко
Куда делась Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Вскоре украинка стала одной из самых узнаваемых моделей своего поколения. Она выходила на подиумы Нью-Йорка, Парижа и Милана, сотрудничала с Prada, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Calvin Klein и Versace.

Особенным достижением стали две обложки итальянского Vogue - редкое признание для модели из Украины. Кроме того, Онопко стала лицом японского косметического бренда Shiseido и французского дома Dior.

Куда делась Снежана Онопко
Куда делась Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

В начале карьеры ее называли одной из самых перспективных моделей мира. Казалось, впереди - десятилетия успешной работы в индустрии.

Почему Снежана Онопко исчезла с подиумов

Одной из причин продолжительной паузы в карьере стала личная жизнь модели. В 2011 году она вышла замуж за украинского бизнесмена Николая Щура и постепенно стала реже появляться на показах и фотосессиях.

Позже Онопко рассказала о тяжелых обстоятельствах семейной жизни. По словам модели, в браке она сталкивалась с домашним насилием, угрозами и психологическим давлением. Она также утверждала, что муж применял физическую силу по отношению к ней и ее матери.

Развод оказался продолжительным и сопровождался судебными разбирательствами. В 2020 году Снежана сообщила, что наконец официально рассталась с супругом.

Куда делась Снежана Онопко
Куда делась Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

После этого модель не сразу вернулась к прежней работе. За время ее отсутствия индустрия существенно изменилась: появились новые лица, изменились требования дизайнеров и рекламных брендов, а прежняя популярность уже не гарантировала востребованности.

Тем не менее Онопко не отказалась от попыток вернуться в профессию.

Второй брак и новая жизнь в Европе

После тяжелого расставания модель долго не рассказывала о личной жизни. Однако в 2024 году стало известно, что она снова вышла замуж и обвенчалась с новым избранником в Риге.

Личность второго супруга Снежана предпочитает не раскрывать. По информации СМИ, ее новый муж связан с фотографией. Пара живет в Европе, а сама модель периодически делится в социальных сетях фотографиями из поездок и личными кадрами.

Онопко нечасто рассказывает о семейных обстоятельствах и практически не дает интервью. Поэтому подробности ее нынешней жизни остаются за кадром.

Возвращение Снежаны Онопко: модель появилась на Каннском кинофестивале

Одним из самых заметных событий 2026 года стало появление украинской модели на Каннском кинофестивале. В мае Онопко вышла на красную дорожку и опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

Для одного из появлений она выбрала эффектное красное платье с необычной конструкцией в области талии. В другой раз предстала в черном наряде с открытыми плечами, дополнив образ массивным украшением и выразительным макияжем.

Сама Снежана дала понять, что возвращение в индустрию для нее очень важно.

"Так рада вернуться в индустрию и невероятно благодарна всем фанатам, которые ждали моего возвращения", - написала модель.

Еще одним намеком на профессиональные планы стало ее сообщение о подготовке новых образов к Неделе высокой моды в Париже. Онопко также рассказала, что ей близка эстетика total black и она хочет исследовать это направление дальше.

Куда делась Снежана Онопко
Куда делась Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Впрочем, возвращение оказалось не только триумфальным. Фотографии с Каннского фестиваля вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Некоторые пользователи обратили внимание на заметную худобу модели и изменения во внешности.

Как сейчас выглядит Снежана Онопко
Как сейчас выглядит Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

В отдельных публикациях даже появились предположения о возможных проблемах со здоровьем. Однако сама Онопко не сообщала о серьезном заболевании, поэтому подобные выводы остаются спекуляциями.

Почему вокруг модели возник языковой скандал

В последние годы внимание к Онопко привлекала не только ее карьера, но и публикации в социальных сетях. В частности, в 2024 году модель критиковали за использование песен российских исполнителей в публикациях.

Украинская журналистка Алина Доротюк публично высказала претензии к позиции Онопко, напомнив, что модель родилась в Северодонецке - городе, который после начала полномасштабного российского вторжения оказался под оккупацией.

Как сейчас выглядит Снежана Онопко
Как сейчас выглядит Снежана Онопко / Фото Instagram/snejanaonopka15

Вопрос о публичной позиции бывшей супермодели стал предметом обсуждения в украинском медиапространстве. При этом сама Онопко не стала подробно комментировать все претензии.

Сейчас ее публичная активность в основном связана с модельными фотографиями, путешествиями и редкими выходами на международных мероприятиях.

Чем сейчас занимается Снежана Онопко

На сегодняшний день Снежана не вернулась к прежней интенсивности работы на мировых подиумах, однако ее появление в Каннах показывает, что она не собирается окончательно прощаться с модельной индустрией.

После многолетнего перерыва она вновь публикует профессиональные фотографии, сотрудничает со стилистами и заявляет о новых творческих планах.

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О персоне: Снежана Онопко

Снежана Онопко - украинская супермодель. Она стала первой украинкой, чье фото дважды было опубликовано на обложке журнала Vogue. В 2007 году Снежана снялась в образе Анны Винтур - главного редактораамериканского журнала Vogue, а летом 2009 года вышел русскийвыпуск журнала Vogue с её снимком на обложке. Также Онопко стала лицом французского дома моды Dior.

На данный момент Снежана Онопко работает с агентствами Women Model Management (Нью-Йорк, Париж, Милан), Traffic Models (Испания), Modelwerk (Германия), AL Models (материнское агентство, США, Украина).

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