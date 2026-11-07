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Как почистить водостоки без лестницы: кровельщики назвали три способа

Анна Ярославская
7 ноября 2026, 03:34
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В некоторых  случаях эксперты советуют не рисковать и вызвать профессионала.
Водосток
Как почистить водосточные желоба / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Какими инструментами убрать листья из водостоков без лестницы
  • Почему не стоит промывать водосток под высоким давлением
  • В каких случаях без профессионала не обойтись

Забитые водосточные желоба можно очистить без лестницы, стоя на земле. Для этого подойдут пылесос для влажной и сухой уборки, телескопический шест или садовый шланг с изогнутой насадкой. Впрочем, такие методы работают не для каждого дома: все зависит от высоты крыши и типа мусора.

Об этом сообщили основатель и президент компании Stern Roofing & Gutters Алекс Крылов и владелец компании Cola City Roofing Тодд Хеффнер в комментарии изданию Martha Stewart.

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Засоренные желоба нарушают отвод дождевой воды, из-за чего она скапливается вокруг дома. Первым инструментом Хеффнер называет пылесос для влажной и сухой уборки с комплектом для чистки желобов: он собирает листья и сухой мусор и не разбрасывает их по двору.

Насадку выбирают изогнутую, совместимую с моделью пылесоса и рассчитанную на высоту крыши. Работать стоит короткими участками, в защитных очках и перчатках, а детей и животных следует держать подальше от места, куда может падать мусор.

"Выключайте устройство, прежде чем прочищать забитую трубку или опорожнять контейнер, и соблюдайте инструкции производителя по фильтру, если собираете влажный мусор", - подчеркнул Хеффнер.

Альтернатива пылесосу - телескопический шест со специальной лопаткой или щеткой. В сетевых и строительных магазинах продаются модели длиной от 2 до 7 метров. Крылов советует убедиться, что рабочая часть надежно держится, а шестом удобно управлять, стоя на твердой поверхности. Главная ошибка на этом этапе, по его словам, заключается в неправильном направлении движения инструмента.

"Используйте насадку-совок, чтобы вынимать материал. Не проталкивайте мусор к водосточному отверстию", - посоветовал Крылов.

Иначе образуется затор, и проблема только усугубится. После очистки доступных участков эксперт рекомендует проверить результат с помощью инспекционной камеры на шесте. Она покажет, не осталось ли в желобе отложений.

Слабая струя вместо высокого давления

Остатки грязи после удаления основного мусора Хеффнер предлагает смывать садовым шлангом с изогнутой насадкой. Заодно это позволяет проверить, свободно ли стекает вода. Насадку стоит выбирать с мягкой струей, и на это есть техническая причина.

"Высокое давление может повредить элементы желоба или загнать воду туда, где ей не место. Пользуясь электрооборудованием, соблюдайте инструкции и держите электрические соединения сухими", - предупредил Хеффнер.

Если вода начинает застаиваться, промывку следует прекратить, а не увеличивать напор. Стойкий затор, вероятно, образовался внутри водосточной трубы или одного из ее колен, и тогда может понадобиться профессиональная чистка.

Когда без мастера не обойтись

Ручные приспособления помогают не всегда. Первым ограничением эксперты называют высоту: если желоба расположены выше, чем достает шест, не стоит вставать на стул или другие импровизированные подставки, ведь потеря равновесия может закончиться травмой. Второе ограничение касается того, что именно скопилось в желобе.

"Если в желобах утрамбованная грязь, тяжелые ветки или плотные слои сосновой хвои, насадка для работы с земли может не справиться с ними полностью", - объяснил Хеффнер.

От самостоятельной чистки также следует отказаться, если шест трудно контролировать, например из-за неровной поверхности под ногами. Опасной эксперты считают и ситуацию, когда рядом проходят электрические провода, которых может коснуться инструмент.

Еще один повод срочно обратиться к специалистам - протечка воды в дом рядом с желобами. Специалисты помогут установить, откуда поступает вода, и предотвратить дальнейшие повреждения.

Последний тревожный сигнал касается крепления самой конструкции.

"Желоб, отходящий от лобовой доски, требует немедленного вмешательства профессионала", - подчеркнул Крылов.

Как писал Главред, деревья во дворе не только создают тень и украшают участок, но и могут представлять опасность, если начинают погибать. Сухие ветви, отслаивающаяся кора, грибок на стволе и внезапный наклон - признаки того, что дерево может быть серьезно повреждено. Как понять, что оно нуждается в помощи или уже не подлежит восстановлению, и в каких случаях промедление грозит повреждением дома или автомобиля? Есть несколько важных сигналов, на которые стоит обратить внимание.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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