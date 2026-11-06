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Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии

Анна Косик
6 ноября 2026, 10:45
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Обычная литровая бутылка поможет экономить при каждом смыве.
Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии
Крутой лайфхак с бутылкой, который поможет сэкономить на воде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как пластиковая бутылка помогает экономить воду при смыве

  • Где правильно поставить бутылку в бачке унитаза

    видео дня

Обычная пластиковая бутылка, положенная в бачок унитаза, уменьшает количество воды, расходуемой при каждом смыве, а значит, снижает и счета за коммунальные услуги.

Главред узнал, что этот приём, который часто используют сантехники, не требует никаких затрат, и сделать это можно за несколько минут. Об этом сообщили эксперты Kertvár.

Как работает метод с бутылкой в бачке

Бутылку наполняют водой, плотно закручивают крышку и ставят внутрь бачка. Она занимает часть внутреннего пространства, поэтому после каждого смыва бачок набирает меньше воды, чем обычно.

"Принцип прост: сколько объема занимает бутылка, столько воды экономится за один смыв. Литровая бутылка, соответственно, экономит около литра каждый раз, когда используется туалет", - пояснили специалисты.

Для пользователя при этом ничего не меняется: пользоваться унитазом так же удобно, а результат становится заметным в счете за воду.

Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Наибольшую выгоду этот способ приносит домохозяйствам со старыми бачками большой вместимости. Такие модели обычно потребляют значительно больше воды, чем современные водосберегающие унитазы с двойной кнопкой смыва, где эффект от бутылки будет меньше.

В то же время бутылку важно разместить так, чтобы она не мешала поплавку, клапану наполнения и механизму слива.

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Об источнике: Kertvár.hu

Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

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