Зачем сантехники кладут бутылку в бачок унитаза – хитрый трюк для экономии

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Как пластиковая бутылка помогает экономить воду при смыве
Где правильно поставить бутылку в бачке унитазавидео дня
Обычная пластиковая бутылка, положенная в бачок унитаза, уменьшает количество воды, расходуемой при каждом смыве, а значит, снижает и счета за коммунальные услуги.
Главред узнал, что этот приём, который часто используют сантехники, не требует никаких затрат, и сделать это можно за несколько минут. Об этом сообщили эксперты Kertvár.
Как работает метод с бутылкой в бачке
Бутылку наполняют водой, плотно закручивают крышку и ставят внутрь бачка. Она занимает часть внутреннего пространства, поэтому после каждого смыва бачок набирает меньше воды, чем обычно.
"Принцип прост: сколько объема занимает бутылка, столько воды экономится за один смыв. Литровая бутылка, соответственно, экономит около литра каждый раз, когда используется туалет", - пояснили специалисты.
Для пользователя при этом ничего не меняется: пользоваться унитазом так же удобно, а результат становится заметным в счете за воду.
Наибольшую выгоду этот способ приносит домохозяйствам со старыми бачками большой вместимости. Такие модели обычно потребляют значительно больше воды, чем современные водосберегающие унитазы с двойной кнопкой смыва, где эффект от бутылки будет меньше.
В то же время бутылку важно разместить так, чтобы она не мешала поплавку, клапану наполнения и механизму слива.
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Об источнике: Kertvár.hu
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