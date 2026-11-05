Не два литра для всех: сколько воды действительно нужно пить каждый день

В суточную норму входит не только питьевая вода, но и жидкость, содержащаяся в напитках и пище.

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Сколько воды нужно пить в день / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Сколько жидкости нужно ребенку, взрослому и беременной

Как распознать обезвоживание

Достаточное потребление жидкости важно для здорового функционирования организма. Вода помогает регулировать температуру тела, транспортировать питательные вещества и кислород, а также играет важную роль в пищеварении, нормальном функционировании суставов и поддержании баланса между клетками.

Главред решил разобраться, сколько воды следует пить в день.

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Какая норма потребления воды в зависимости от возраста

Взрослой женщине требуется около 2 л воды в сутки, мужчине - 2,5 л. Однако в этот объем входит не только выпитая чистая вода, но и жидкость из других напитков и пищи. Такие ориентиры для каждой возрастной группы определило Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), пишет HáziPatika.

Нормы рассчитаны на здоровых людей со средней физической активностью при умеренной температуре воздуха. Индивидуальная потребность может отличаться в зависимости от возраста, телосложения, нагрузок и погоды.

Рекомендуемое суточное потребление жидкости по возрастным группам:

младенцы 0–6 месяцев - 100–190 мл на килограмм массы тела;

младенцы 6–12 месяцев - 800–1000 мл;

дети 1–2 лет - 1100–1200 мл;

дети 2–3 лет - 1300 мл;

дети 4–8 лет - 1600 мл;

девочки 9–13 лет - 1900 мл;

мальчики 9–13 лет - 2100 мл;

девочки и женщины от 14 лет - 2000 мл;

мальчики и мужчины от 14 лет - 2500 мл;

беременные - 2300 мл;

кормящие женщины - 2700 мл.

Нужно ли давать воду младенцам отдельно

Для ребенка весом 5 кг норма EFSA составляет 500–950 мл жидкости в сутки. Впрочем, эти миллилитры не стоит воспринимать буквально. В первые полгода жизни малыш получает все необходимое из грудного молока, состав которого подстраивается под его потребности, или из правильно приготовленной смеси.

"Здоровому, правильно питающемуся ребенку в возрасте до шести месяцев обычно не нужно давать отдельную воду, даже в жаркую погоду", - подчеркивают эксперты.

Небольшое количество воды перед едой можно предлагать с началом прикорма, примерно с шести месяцев. Основным источником жидкости при этом остаются молоко или смесь.

Какие признаки обезвоживания

Первые признаки обезвоживания - жажда, сухость во рту, головная боль, усталость и головокружение. Моча становится темнее, а её количество уменьшается. В более тяжёлых случаях падает артериальное давление, ухудшаются кровообращение и работа почек.

Что произойдет, если пить слишком много воды

Противоположная крайность тоже опасна. Если выпить много жидкости за короткое время, почки не успевают выводить избыток, и концентрация натрия в крови резко снижается. Это состояние называют гипонатриемией, или водной интоксикацией.

Оно вызывает отек клеток, в частности мозга. Сначала появляются тошнота, рвота, головная боль и мышечная слабость, а в тяжелых случаях возможны спутанность сознания, судороги, потеря сознания и угроза жизни.

Сколько воды в сутки нужно пить – видео:

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