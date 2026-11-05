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Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности

Анна Косик
5 ноября 2026, 13:56
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Исследователи выяснили, какой силы будут колебания во время новой магнитной бури.
Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности
Прогноз магнитных бурь на 5–8 ноября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся магнитная буря
  • Как долго продлится новый геомагнитный шторм
  • Какой силы ожидаются колебания

Магнитная буря красного уровня обрушится на Землю в ближайшие дни. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы. Новый геомагнитный шторм уровня G1 ожидается 6-7 ноября.

Продлится он не менее двух суток. По предварительным данным, магнитная буря затянется до 8 ноября.

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Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности
Магнитные бури 6–8 ноября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, К-индекс сегодня, 5 ноября, составляет 3,7, что соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка С1 находится на жёлтом уровне.

Уже завтра ситуация начнёт меняться. 6 ноября К-индекс повысится до 4,7, то есть ожидаются магнитные колебания среднего уровня. В субботу, 7 ноября, показатель вырастет до 5.

Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности
Геомагнитная активность 5–7 ноября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
Затяжная магнитная буря 5-бального уровня накроет Землю: прогноз активности
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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