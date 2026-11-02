Солнечный супершторм обрушился на Землю: радиация выросла в тысячи раз

Концентрация сверхэнергичных электронов оказалась примерно в 5000 раз выше привычного уровня.

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Что известно о мощном солнечном шторме / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Что произошло во время солнечной бури

Чем опасно открытие ученых

Мощная солнечная буря, произошедшая в мае 2024 года, вызвала необычные изменения в магнитосфере Земли. Внутри области, которая обычно защищена от опасных космических частиц, ученые обнаружили резкое увеличение радиации.

Концентрация сверхэнергичных электронов оказалась примерно в 5000 раз выше привычного уровня, сообщает Universe Today со ссылкой на исследование в журнале Geophysical Research Letters.

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Необычные изменения произошли в радиационных поясах Ван Аллена - областях вокруг планеты, где магнитное поле удерживает заряженные частицы. Долгое время считалось, что внутренняя часть этих поясов надежно защищена от проникновения наиболее опасных электронов, движущихся почти со скоростью света.

Однако майский супершторм продемонстрировал, что эта защита не абсолютна.

Что произошло во время солнечной бури

Потоки солнечного ветра со скоростью до 1200 км/с изменили структуру магнитного поля Земли. Последствия зафиксировал японский спутник Arase, наблюдающий за магнитосферой с 2017 года.

Исследователи установили, что электроны не просто проникли в защищенную область извне, а получили дополнительную энергию непосредственно внутри нее. Этому способствовали так называемые хоровые волны - электромагнитные колебания, способные разгонять заряженные частицы до чрезвычайно высоких энергий.

Причиной их активности стало сжатие плазмосферы - области, которая в обычных условиях препятствует распространению подобных волн. В результате электроны разогнались до энергий в миллионы электронвольт.

Чем опасно открытие ученых

Повышенный уровень радиации сохранялся несколько месяцев, пока новая солнечная буря в октябре 2024 года вновь не изменила состояние магнитосферы.

Это открытие заставляет пересмотреть представления об устойчивости естественной радиационной защиты Земли. Подобные всплески могут создавать серьезные риски для спутников, космической электроники и астронавтов.

Ученые подчеркивают важность учета таких явлений при подготовке будущих космических экспедиций и разработке оборудования, которое должно выдерживать экстремальные условия за пределами земной атмосферы.

/ Инфографика Главред

Ученые нашли гигантские запасы воды в молодой Вселенной

Астрономы обнаружили невероятно крупное скопление водяного пара возле далекого квазара APM 08279+5255. Свет от этого космического объекта преодолевал путь более 12 миллиардов лет, прежде чем достиг Земли.

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Открытие особенно важно для понимания истории космоса. Оно показывает, что вода существовала в огромных количествах уже на ранних этапах развития Вселенной. Изучение этого облака поможет выяснить, насколько быстро после Большого взрыва сформировались необходимые условия для появления звезд и галактик.

Ранее ученые ошеломили открытием и раскрыли секрет Солнца. По светимости и массе Солнце ближе к сравнительно слабым звёздам, поэтому и попадает в категорию карликов.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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