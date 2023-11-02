Почему планеты круглые, а астероиды нет: новая тайна космоса раскрыта

Тайны космоса ‒ неисчерпаемы. Сейчас Главред решил разобраться в интересном вопросе: "Почему планеты круглые, а астероиды нет?".

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Различие в форме между планетами и астероидами обусловлено научными факторами / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием. Объекты с достаточно большой массой обычно имеют достаточную гравитацию, чтобы создавать круглую или почти круглую форму. Этот процесс называется гравитационной сферой.

Почему планеты и спутники круглые

Когда планеты формировались из облака пыли и газа в протопланетарном диске вокруг молодой звезды, их собственная гравитация позволила им набрать массу и преобразовать этот материал в округлую форму. Гравитация, действующая на всех точках планеты, выравнивает их, что приводит к шарообразной форме.

Астероиды, с другой стороны, обычно гораздо менее массивны и, как следствие, их гравитация не так сильна, чтобы сформировать им шарообразную форму. Они могут иметь различные виды – быть каменистыми, металлическими, или даже комбинированными, их форма зависит от их истории, структуры и внешних воздействий (к примеру, столкновений).

Таким образом, различие в форме между планетами и астероидами обусловлено преимущественно их массой, гравитацией и процессами, происходящими во время их формирования.

Почему планеты стоят на одном месте

Планеты в нашей Солнечной системе движутся по орбитам вокруг Солнца благодаря гравитационному притяжению между планетами и Солнцем (в соответствии с законами Ньютона о движении и гравитации).

В соответствии с первым законом Ньютона, тело остается в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не действует внешняя сила. Однако планеты движутся под воздействием силы тяжести, которая тянет их к Солнцу. Под воздействием этой силы их движение приобретает форму орбиты вокруг Солнца.

Таким образом, планеты не "стоят на одном месте" в буквальном смысле, они постоянно движутся по своим орбитам вокруг Солнца. Орбиты планет являются балансом между гравитацией, обеспечивающей их движение по кривым траекториям, и их инерцией, стремящейся сохранить движение по прямой линии.

Следует отметить, что планеты сохраняют свои орбиты благодаря балансу гравитационной силы, которая тянет их к Солнцу, и их скорости, обеспечивающей движение вокруг Солнца без падения на него или ухода в космическое пространство.

Почему планеты-гиганты имеют кольца

Кольца у газовых гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, образуются из-за нескольких факторов, включая гравитацию спутников и внутренних маленьких объектов, а также благодаря особым условиям, присущим этим планетам:

Массивные спутники. Кольца образуются из-за воздействия гравитации спутников планеты на окружающие объекты. Приливные силы, порождаемые спутниками, могут разбивать более крупные объекты, такие как астероиды или маленькие луны, на мелкие частицы, создавая кольца.

Гравитационные взаимодействия. Гравитация планеты также играет роль в формировании и поддержании колец. Она может удерживать облака мелких объектов в определенных областях вокруг планеты, создавая кольцо.

Отсутствие атмосферы. Газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, не имеют твердой поверхности (а это способствует сохранению космических объектов в кольцах без их падения на поверхность планеты).

Столкновения и разрушение объектов. Кольца могут быть результатом столкновений объектов или того, что они находятся в состоянии "временного удержания" вокруг планеты, прежде чем они будут разрушены или поглощены.

У каждой газовой гигантской планеты свои уникальные кольца, и их структура и происхождение все еще изучаются учеными. Например, кольца Сатурна являются самыми заметными и изученными, но с помощью космических миссий и телескопов, ученые постоянно обнаруживают новые аспекты колец других газовых гигантов в Солнечной системе.

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