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Почему планеты круглые, а астероиды нет: новая тайна космоса раскрыта

Дмитрий Видоменко
2 ноября 2023, 18:22
Тайны космоса ‒ неисчерпаемы. Сейчас Главред решил разобраться в интересном вопросе: "Почему планеты круглые, а астероиды нет?".
Земля, астероид
Различие в форме между планетами и астероидами обусловлено научными факторами / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием. Объекты с достаточно большой массой обычно имеют достаточную гравитацию, чтобы создавать круглую или почти круглую форму. Этот процесс называется гравитационной сферой.

Почему планеты и спутники круглые

Когда планеты формировались из облака пыли и газа в протопланетарном диске вокруг молодой звезды, их собственная гравитация позволила им набрать массу и преобразовать этот материал в округлую форму. Гравитация, действующая на всех точках планеты, выравнивает их, что приводит к шарообразной форме.

Астероиды, с другой стороны, обычно гораздо менее массивны и, как следствие, их гравитация не так сильна, чтобы сформировать им шарообразную форму. Они могут иметь различные виды – быть каменистыми, металлическими, или даже комбинированными, их форма зависит от их истории, структуры и внешних воздействий (к примеру, столкновений).

Таким образом, различие в форме между планетами и астероидами обусловлено преимущественно их массой, гравитацией и процессами, происходящими во время их формирования.

Почему планеты стоят на одном месте

Планеты в нашей Солнечной системе движутся по орбитам вокруг Солнца благодаря гравитационному притяжению между планетами и Солнцем (в соответствии с законами Ньютона о движении и гравитации).

В соответствии с первым законом Ньютона, тело остается в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения, пока на него не действует внешняя сила. Однако планеты движутся под воздействием силы тяжести, которая тянет их к Солнцу. Под воздействием этой силы их движение приобретает форму орбиты вокруг Солнца.

Таким образом, планеты не "стоят на одном месте" в буквальном смысле, они постоянно движутся по своим орбитам вокруг Солнца. Орбиты планет являются балансом между гравитацией, обеспечивающей их движение по кривым траекториям, и их инерцией, стремящейся сохранить движение по прямой линии.

Следует отметить, что планеты сохраняют свои орбиты благодаря балансу гравитационной силы, которая тянет их к Солнцу, и их скорости, обеспечивающей движение вокруг Солнца без падения на него или ухода в космическое пространство.

Земля, астероид

Почему планеты-гиганты имеют кольца

Кольца у газовых гигантов, таких как Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, образуются из-за нескольких факторов, включая гравитацию спутников и внутренних маленьких объектов, а также благодаря особым условиям, присущим этим планетам:

  • Массивные спутники. Кольца образуются из-за воздействия гравитации спутников планеты на окружающие объекты. Приливные силы, порождаемые спутниками, могут разбивать более крупные объекты, такие как астероиды или маленькие луны, на мелкие частицы, создавая кольца.
  • Гравитационные взаимодействия. Гравитация планеты также играет роль в формировании и поддержании колец. Она может удерживать облака мелких объектов в определенных областях вокруг планеты, создавая кольцо.
  • Отсутствие атмосферы. Газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, не имеют твердой поверхности (а это способствует сохранению космических объектов в кольцах без их падения на поверхность планеты).
  • Столкновения и разрушение объектов. Кольца могут быть результатом столкновений объектов или того, что они находятся в состоянии "временного удержания" вокруг планеты, прежде чем они будут разрушены или поглощены.

У каждой газовой гигантской планеты свои уникальные кольца, и их структура и происхождение все еще изучаются учеными. Например, кольца Сатурна являются самыми заметными и изученными, но с помощью космических миссий и телескопов, ученые постоянно обнаруживают новые аспекты колец других газовых гигантов в Солнечной системе.

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