"Враг вытеснил наши подразделения": в ВСУ сообщили о продвижении РФ на востоке

- РФ оккупировала села Попов Яр и Ивано-Дарьевка
- На Покровском направлении российские захватчики устроили 26 атак
Российские оккупационные войска захватили еще два населенных пункта на востоке Украины в Донецкой области.
РФ оккупировала села Попов Яр и Ивано-Дарьевка, сообщила в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Днепр".
"На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Враг оккупировал Ивано-Дарьевку", - говорится в сообщении.
"Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр", - сообщило ОСГВ "Днепр".
Что говорят в Генштабе ВСУ
По данным Генерального штаба ВСУ, один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филипп. Силы обороны сдерживают напор и отразили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.
Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.
Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.
