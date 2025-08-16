"Враг вытеснил наши подразделения": в ВСУ сообщили о продвижении РФ на востоке

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить украинских защитников.

РФ оккупировала села Попов Яр и Ивано-Дарьевка

На Покровском направлении российские захватчики устроили 26 атак

Российские оккупационные войска захватили еще два населенных пункта на востоке Украины в Донецкой области.

РФ оккупировала села Попов Яр и Ивано-Дарьевка, сообщила в Telegram оперативно-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Днепр".

"На Северском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки. Враг оккупировал Ивано-Дарьевку", - говорится в сообщении.

"Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр", - сообщило ОСГВ "Днепр".

Что говорят в Генштабе ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, один раз оккупанты пытались идти вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районе Григоровки.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лысовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Орехово, Муравка и Филипп. Силы обороны сдерживают напор и отразили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в двух локациях.

Ранее Владимир Зеленский сделал заявление о ситуации на Добропольском и Покровском направлениях. Украина предприняла важные шаги, сказал президент.

Как сообщал Главред, в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении. Враг проводит многочисленные штурмы на разных фронтах, однако украинские военные удерживают позиции.

Напомним, ранее в ВСУ назвали две главные причины прорыва РФ. Силы обороны работают над их ликвидацией, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ Днепр Виктор Трегубов.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

