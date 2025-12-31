За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

Российские войска атаковали Запорожье, в результате удара повреждена жилая многоэтажка, загорелись машины и есть раненый, отметили в ОВА.

Страна-агрессор Россия ударила по Запорожью

В результате атаки пострадала многоэтажка

За считанные часы до Нового года российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки страны-агрессора России известно о поражении многоэтажки. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг снова нанес удар по Запорожью. Пострадала многоэтажка. Загорелись машины", - написал он в Telegram. видео дня

Федоров сообщил, что в результате российского удара по Запорожью ранения получил один человек. Экстренные службы оперативно работают на месте, ликвидируют последствия атаки и оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Глава ОВА подчеркнул, что в течение дня жители Запорожья неоднократно слышат сигналы воздушной тревоги, а спасатели и медики непрерывно реагируют на последствия вражеских обстрелов.

"Рядом с местом удара развернут пункт несокрушимости", - резюмировал он.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Запорожья с юго-востока.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит новый масштабный удар ракетами и дронами по территории страны. Такая атака может произойти уже в ближайшее время, в частности во время новогодних праздников.

В ночь на 31 декабря российские войска снова нанесли удары по Одесской области, атаковав жилые объекты, логистические узлы и энергетическую инфраструктуру. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, основной целью оставались гражданские и энергетические объекты.

Россия и в дальнейшем не отказывается от планов захвата украинских территорий и продолжает пытаться оставить украинские города и села без света через массированные воздушные удары. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

